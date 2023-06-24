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簡守信、姚仁祿走上「一條不尋常的路」　用心活出自己的樣子

▲▼簡守信、姚仁祿公益座談。（圖／記者湯興漢攝）

▲臺中慈濟醫院院長簡守信（右）、慈濟人文志業中心合心精進長姚仁祿（左），共同舉辦一場「走一條不尋常的路」公益講座，24日下午在誠品信義店展開精彩對談。（圖／記者湯興漢攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

現在年輕人要面對求職就業關卡，三明治世代青壯年要兼顧家庭及事業，在各種挑戰襲來的此時此刻，該如何走出一條不尋常的路，臺中慈濟醫院院長簡守信、慈濟人文志業中心合心精進長姚仁祿兩位不同領域專家，分別從醫學、藝術與人文的視角，24日下午於誠品信義店展開一場精彩的跨界對談，現場幾乎座無虛席，即使端午連假期間，仍吸引許多人參與講座，ETtoday新聞雲同步全程直播，也有不少人透過線上觀看、互動。

▲▼簡守信、姚仁祿公益座談。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼簡守信、姚仁祿公益座談。（圖／記者湯興漢攝）

▲簡守信（右）、姚仁祿（左）兩位不同領域專家開講，吸引許多人參加講座聆聽，也有不少人透過線上直播觀看。

人因為選擇不同的路，而看到人生不同的風景，簡守信當年受邀主持醫療節目《大愛醫生館》，把健康知識傳遞出去，讓更多人獲得正確醫療常識，還有學子受到啟發走醫學之路，沒想到因此拿下了金鐘獎，更是一主持就長達22年，今年四月播出滿六千集。雖然畢業自臺大醫學院，簡守信卻是離開臺北選擇慈濟，經歷了花蓮、大林、臺中慈濟醫院，之後從診間走到攝影棚，也走到人間到印尼、菲律賓、巴基斯坦等各國義診，還曾在印尼紅溪河划龍舟，這些特殊經驗為他帶來跨界人生，也正如公益講座主題「走一條不尋常的路」。

▲▼簡守信、姚仁祿公益座談。（圖／記者湯興漢攝）

▲簡守信認為，儘管別人會用他的眼光來看你，但一定要問自己「我到底這樣做的意義在哪裡」。

簡守信提到，臺大醫學院畢業後，並不是不經思考就去花蓮，而且數據可以證明，因為當年在臺北整形外科醫生中他是六十分之一，到了花蓮他就是唯一，只是家人一開始都不贊成，於是他站在彼此立場角度去了解、不斷溝通，說明自己觀察到的城鄉醫療資源差距，以及慈濟醫院對醫療與人文的尊重，可以發揮專業幫助當地更多真正需要的病人，才逐漸得到家人認同。

簡守信認為，儘管別人會用他的眼光來看你，但是一定要問自己「我這樣做的意義到底在哪裡」，當初投入這個行業的熱情還存在嗎？如果答案是否定，為什麼不能給自己一個機會。年輕最重要的特質就是熱情、理想，當這些被拋棄的話，未來再回過頭看自己的時候，也許變成的就是最不想成為的自己；若是曾經努力過，就算沒有飛黃騰達、那麼成功，相信也會收獲到一些成果。

▲▼簡守信、姚仁祿公益座談。（圖／記者湯興漢攝）

▲大學時，漢寶德教授教姚仁祿「思考的方法」，做任何事要想清楚再去做，給他人生相當大的啟發。

姚仁祿則是在高二就決定讀建築，到處找照片看到東海校園最漂亮，考大學只填一個願，結果漢寶德教授教他「思考的方法」給他人生相當大的啟發。原本打算四十歲退休去哈佛大學附近開書店，沒想到卻當了三十年的全職志工，他說自己過去是不看電視，有一天拿遙控器打開，聽到了證嚴法師的第一場演講，在此之前完全不認識慈濟，沒想到幾天後就接到電話朋友邀約蓋「花蓮要靜思堂」，從此開始了他人生下半場「走一條不尋常的路」。

姚仁祿分享科學家愛因斯坦說過的一句話「直覺的心靈是一種神聖的天賦，理性的思惟則是忠實的僕人」，然而，他認為現在的教育讓我們放棄直覺，只相信理性，因此他常常告訴很多家長，小孩想要做什麼，只要沒有變壞，就讓他們嘗試去做，並且信任，因為被信任也是被愛，你信任他，他就會把潛力發揮出來。

他也以自身為例，23歲研究所還沒畢業就創業開公司，當時能做的是讓家人嚇一跳、但不害怕，除了不做虧本，某年還和姚仁喜沿著中山北路，一家一家尋問有沒有要做室內設計，走了一整個暑假，生意卻是掛零，過程辛苦，但是一種磨練，一步步去做、鍛鍊自己，總會累積到什麼。

▲▼簡守信、姚仁祿公益座談。（圖／記者湯興漢攝）

▲簡守信與姚仁祿認為有機會就要多鼓勵年輕人，而所謂「走一條不尋常的路」，不一定要刻意與眾不同。

簡守信與姚仁祿提醒年輕人，不一定要與眾不同刻意選擇「走一條不尋常的路」。簡守信說「小事問腦、大事問心」，不妨靜下來，問一下自己，把自己的心意讀出來。姚仁祿說，年輕人要真正了解自我「自己心裡想得清楚就能活出自己的樣子」，不會碰到困難是不太可能，但也不要因此放棄，除了有決心，也要吃點苦，另外有一點很重要就是「天道酬勤」，「勤勞」是絕對有用的。

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