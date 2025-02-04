【東森傳愛助更生】正能量阿凱新年不停歇　送年菜、拍電影活出新希望

▲正能量阿凱(左)受邀至桃園廣播電台《空中司法～桃園有愛》節目，接受主持人如楓(中)專訪。（圖／張登凱提供，下同）

記者林璟倩／綜合報導

新年之初，正能量阿凱（張登凱）馬不停蹄持續傳愛、分享重生喜悅，不僅與「正能量小隊」身體力行送年菜至偏鄉家庭，今年初也正式參與紀錄片《突破－三千米的泳氣》拍攝，並在該片擔任執行製作，深入學習電影製作，期望透過影視作品傳遞正能量。

▼阿凱加入名導團隊擔任執行製作，電影集結眾多大咖，即將正式開拍。

年輕時曾犯錯入獄的阿凱，在服刑期間及出獄後，受到東森集團總裁王令麟的鼓勵與協助，如今化身為更生人活教材，不遺餘力地分享自己的重生之路。經常受邀至各大矯正機關及學校演講，足跡遍及全台及離島，用正向的態度勉勵更生人及學生遠離毒品、勇敢面對人生挑戰。

▲▼阿凱經常受邀至全台與年輕學子及更生人分享生命經驗(圖為到清華高中演講)，還曾重返當年的新店勒治所演講，感觸特別多。

1月初阿凱受邀至桃園地方檢察署、桃園更生保護協會及桃園廣播電台《空中司法～桃園有愛》節目，接受主持人如楓的「重生效應」專訪。他在節目中分享自己如何從監獄把握機會學習，不僅完成國、高中學業，也考取多張證照，到出監後積極投入職場、至今仍持續挑戰各類專業證照考試，想為社會貢獻一己之力，阿凱用自己的生命經驗讓更多受刑人與更生人活出新希望，該專訪預計將於2月23日播出。

▲農曆年前阿凱再度攜手「正能量無限小隊」寒冬送暖，成功送出400多份年菜。

經常捐物資、到偏鄉部落關懷長輩的阿凱，今年農曆年節前，再度攜手「正能量無限小隊」寒冬送暖，同時透過里長、議員、派出所及社福單位的協助，成功送出400多份年菜，甚至遠至新竹尖石鄉部落，以行動讓更多弱勢家庭在寒冬中也能享用到溫暖豐盛的年菜。

阿凱表示，自己能夠重生全賴「總裁大哥」王令麟的協助，一路走來也感謝社會上的貴人扶持，因此他秉持感恩之心，持續用行動回饋社會，希望讓更多人看到改變的可能，並真正實踐「用生命影響生命」的理念，他將繼續傳遞正能量，透過更多公益行動展現對社會的愛與關懷。