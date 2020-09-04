　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

雙胞胎植物人姊妹相隔13年創世重聚　一天10元助植物人家庭扭轉未來

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼雙胞胎植物人姊妹相隔13年重聚。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲出生後不明原因成為植物人的雙胞胎姊妹，13年來首度同室。

圖、文／頂新和德文教基金會提供

一對14歲雙胞胎姊妹，出生後原因不明成為植物人。父母無力同時照護，只好將妹妹留家中、姊姊送往護理之家，10餘年來心力交瘁。今年1月，該家人將妹妹送往創世基金會斗六院，並在3月將姊姊也轉入，兩人鄰床照護，13年來首度同室，似乎有心電感應，姊姊咳嗽時，妹妹竟有劇烈反應，父母看了忍不住落淚感嘆。

新冠肺炎衝擊各業與社福團體經營，長年投入植物人等社會服務的創世基金會，單是斗六分院今年收到的善款就比去年同期銳減近300萬元、接近4成，發票捐贈也少了近5萬張，加上部分院民的家庭收入受衝擊。

斗六分院目前安養42位植物人，到宅服務98個家庭，以今年被送到斗六分院的雙胞胎植物人姊妹為例，姊姊1歲時被送往護理之家，每月費用近4萬元，連同妹妹的照護開銷，10餘年下來令父母心力交瘁，今年兩人被送到斗六分院後，照護費用已降至1萬多元。創世指出，這對父母的照護開銷從每月約8萬元降到1萬元，除有30％是政府補助，其餘都要靠社會大眾的愛心與支持。

創世對植物人的服務與關心經常也擴及家屬，有位工作墜傷成植物人的院民，原本在家由父母照護，創世提供到宅服務，結果這對70多歲的父母為了扛植物人兒子去浴室洗澡而跌傷。創世發現這對老人家靠務農勉強維生，又要照護植物人兒子與3個孫子，為了減輕他們的負擔，也進一步協助將植物人兒子安置到分院。

創世基金會斗六分院院長張曉蓉表示，疫情衝擊下許多企業暫停贊助，也有不少善心人士來電表示暫時退捐，但照護用的尿布、抽痰管等清潔用品，以及人力支出都是無法刪減的開銷，為節省支出，只能在安養病房外的其他辦公區域減少冷氣等電費支出。

▲▼雙胞胎植物人姊妹相隔13年重聚。（圖／頂新和德文教基金會提供）

長期回饋彰化家鄉的頂新和德文教基金會創辦人魏應充，有感於創世基金會斗六分院的服務範圍擴及彰化縣，在這波協助社福團體紓困的專案中，也透過基金會捐款協助斗六分院。

頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡說，今年以來各地社福團體都因疫情衝擊募款變少，創辦人魏應充雖透過基金會提供數十個團體短期紓困捐款，但對社福團體困境仍是杯水車薪，需要各界一起伸出援手。期盼社會大眾一起響應創世斗六推出的「一天10元一個月300元幫助創世」，長期定期定額支持植物人照護和他們的家庭。

▲▼雙胞胎植物人姊妹相隔13年重聚。（圖／頂新和德文教基金會提供）

創世基金會網站：https://reurl.cc/ygQvWy
臉書：https://zh-tw.facebook.com/genesis.Douliu
頂新和德疫情相挺專區：https://hedefoundation.org.tw/疫情相挺專區

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
獨／女嫁入豪門遭霸凌亡！夫家曾是大稻埕布商　透天厝市值破2億
加利口罩混充！3月MIT闖關未報　指揮中心曝原因
砸300萬開飲料店「6個月淨利全公開」　蔡阿嘎、二伯曝秘辛
快訊／新增1例境外移入　40多歲女赴日工作染疫
LIVE／再增1確診、實名制口罩混陸製　指揮中心最新說明
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

為社福團體解困　魏應充續伸援手　南部10團體獲捐千萬元

雙胞胎植物人姊妹相隔13年創世重聚　一天10元助植物人家庭扭轉未來

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

網紅存錢7年23歲買千萬新房！ 殺價祕訣看時機：過年買砍200萬

國家隊口罩混337萬多片安徽製　產線撐不住！加利老闆：不後悔

巨石強森確診新冠肺炎！遭親友傳染　「停工3個月」…妻子、2女兒都中鏢

Lulu《搬家》「撲倒林哲熹激吻」！　曝他「咬我嘴唇」…約好下次床戲見

「南迴巨龍」高架橋上丟10包垃圾　惡劣駕駛遭檢舉...挨罰3千6百元

雙胞胎植物人姊妹相隔13年創世重聚　一天10元助植物人家庭扭轉未來

請台南市民放心！　加利科技進口陸製口罩未流入台南實名制口罩販賣

Google購地設資料中心　雲林吃大補丸...先嚐「小菜」土增稅逾億

熊熊慶生穿超辣「事業線比蠟燭長」！緋聞男友現身：被騙來吃飯付錢

追韓國瑜岳父砂石案挨告...黃國昌稱不怕濫訴　韓律師：抄家污衊

10歲男童狂存零用錢...買壽司「想請媽媽吃」！2.6萬人感動：應該存很久

媽才剛踏出門…噁男「割喉14歲嫩妹」血泊姦屍　完事蹲路邊吃飯！

倒車撞傷女童…疑想詐領保險金！乾爹「7個月後」虐殺她再埋屍　

加利口罩國家隊合約曝光　林明進親筆簽名、每日19萬片

曾因宿醉被石原聰美罵！　田中圭「醉倒在小黃後座」警方到了也沒醒

半導體支出年年創新高　法人：費半ETF長線佈局趨勢佳

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

公益熱門新聞

雙胞胎植物人姊妹相隔13年重聚

公益巨星演唱會　台南振撼登場

信義房屋攜勵馨基金會走入社區

東慈連續13年送愛到部落

王令麟侯友宜幸福市集狂掃作公益

致敬防疫英雄！王令麟暖贈3千萬自然美產品

王令麟送愛挺醫護獲讚：體貼入心

王令麟憲哥Sandy做點心嗨翻偏鄉

安全不能等！魏應充捐50輛交通車

辜懷如、徐曉菁再為公益開唱

謝謝東森爸爸　吉拉卡樣部落傳愛

公益大使Lulu籲逛全聯順手愛心捐

為公益　來自北京的他單車1日雙塔

13歲少女挑戰7天從台南騎到101

更多熱門

相關新聞

彩券翻轉人生！張朝欽盈餘做愛心　散播幸福感

彩券翻轉人生！張朝欽盈餘做愛心　散播幸福感

屏東萬丹有一位彩券行的老闆張朝欽，小時候就罹患了小兒麻痺，身為全家經濟支柱的他，本來人在食品公司擔任倉管，家境稱不上富裕，後來再一次因緣際會下，聽同事說起公益彩券電腦型經銷商要開始抽籤，儘管他這一區7、8百人要擠22個機會，機會不算大，他依舊試了試，沒想到幸運抽中，從103年經營至今，台彩可以說是「開啟了他全新的生活」。

信義房屋攜勵馨基金會走入社區

信義房屋攜勵馨基金會走入社區

警專生跑3千昏倒成植物人　家屬獲國賠2942萬

警專生跑3千昏倒成植物人　家屬獲國賠2942萬

市代徒步走19公里　為創世募物資

市代徒步走19公里　為創世募物資

男大生上課嘔吐→摔車昏迷竟是腦出血　智商剩2、3歲

男大生上課嘔吐→摔車昏迷竟是腦出血　智商剩2、3歲

關鍵字：

公益愛心雲創世基金會植物人頂新和德文教基金會

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

渣醫生偷吃1週搞3次！正宮怒「朝臉淋王水」

疑不堪婆婆霸凌　北市女自殺身亡

84歲一尾活龍...阿公開心援交71歲嬤

獨／父母控親家殺人　婆婆：百口莫辯

「婆婆殺了我」夫這PO文被挖出！網罵爆

金剛天天幫她洗頭！梁云菲委屈「窒息式的愛」：我很像寵物

聘金500萬！女方父母嗆「沒錢別結婚」

台南男「才剛來2發」房門秒打開

妻PO文「我的婆婆殺了我」離世！人夫連嘆2次氣回應了

「我的婆婆殺了我」內幕：跟公婆相處8年被當垃圾

快訊／檢舉達人被通緝！1小時路邊被捕上銬

預言家：10月恐爆第3次世界大戰

子涵一側身「半顆球全掉出來！」

美股暴跌　科技股3月以來最大跌幅

《天能》眼熟身影！台人一秒抓到彩蛋

更多

最夯影音

更多
賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行
《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面