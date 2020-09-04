雙胞胎植物人姊妹相隔13年創世重聚　一天10元助植物人家庭扭轉未來

▲出生後不明原因成為植物人的雙胞胎姊妹，13年來首度同室。

圖、文／頂新和德文教基金會提供

一對14歲雙胞胎姊妹，出生後原因不明成為植物人。父母無力同時照護，只好將妹妹留家中、姊姊送往護理之家，10餘年來心力交瘁。今年1月，該家人將妹妹送往創世基金會斗六院，並在3月將姊姊也轉入，兩人鄰床照護，13年來首度同室，似乎有心電感應，姊姊咳嗽時，妹妹竟有劇烈反應，父母看了忍不住落淚感嘆。

新冠肺炎衝擊各業與社福團體經營，長年投入植物人等社會服務的創世基金會，單是斗六分院今年收到的善款就比去年同期銳減近300萬元、接近4成，發票捐贈也少了近5萬張，加上部分院民的家庭收入受衝擊。

斗六分院目前安養42位植物人，到宅服務98個家庭，以今年被送到斗六分院的雙胞胎植物人姊妹為例，姊姊1歲時被送往護理之家，每月費用近4萬元，連同妹妹的照護開銷，10餘年下來令父母心力交瘁，今年兩人被送到斗六分院後，照護費用已降至1萬多元。創世指出，這對父母的照護開銷從每月約8萬元降到1萬元，除有30％是政府補助，其餘都要靠社會大眾的愛心與支持。

創世對植物人的服務與關心經常也擴及家屬，有位工作墜傷成植物人的院民，原本在家由父母照護，創世提供到宅服務，結果這對70多歲的父母為了扛植物人兒子去浴室洗澡而跌傷。創世發現這對老人家靠務農勉強維生，又要照護植物人兒子與3個孫子，為了減輕他們的負擔，也進一步協助將植物人兒子安置到分院。

創世基金會斗六分院院長張曉蓉表示，疫情衝擊下許多企業暫停贊助，也有不少善心人士來電表示暫時退捐，但照護用的尿布、抽痰管等清潔用品，以及人力支出都是無法刪減的開銷，為節省支出，只能在安養病房外的其他辦公區域減少冷氣等電費支出。

長期回饋彰化家鄉的頂新和德文教基金會創辦人魏應充，有感於創世基金會斗六分院的服務範圍擴及彰化縣，在這波協助社福團體紓困的專案中，也透過基金會捐款協助斗六分院。

頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡說，今年以來各地社福團體都因疫情衝擊募款變少，創辦人魏應充雖透過基金會提供數十個團體短期紓困捐款，但對社福團體困境仍是杯水車薪，需要各界一起伸出援手。期盼社會大眾一起響應創世斗六推出的「一天10元一個月300元幫助創世」，長期定期定額支持植物人照護和他們的家庭。

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