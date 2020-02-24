聲林之王小天后艾薇搶報名「和泰公益夢想家」做好事還可領15萬獎金

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你是充滿理想與抱負，希望透過實際行動為社會注入正能量的熱血青年嗎？或者你平時就是送愛實踐派，不吝為偏鄉弱勢團體付出一己之力？很可能你就是「和泰公益夢想家」！和泰汽車正在號召年輕學子捲起袖子起身投入公益行動，將愛送到全台各個角落，並祭出高達15萬元的圓夢獎金，支持所有熱血青年們將內心想法化作實際行動，勇敢跨出舒適圈，連聲林之王小天后艾薇都搶著想報名。

▲聲林之王超人氣選手艾薇及艾文呼籲熱血青年一起跳脫舒適圈做公益。（圖／翻攝自影片，下同）

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聲林之王小天后艾薇與超人氣選手艾文透過影片呼籲青年加入熱血公益行動，鼓勵對幫助社會很有想法、且樂於積極付諸行動的你，不妨與和泰汽車一起 「Think Amazing」！今年和泰汽車不僅提供圓夢獎金，更攜手「城市浪人」為熱血青年們的公益行動提供專業輔導，就像人氣歌唱比賽節目《聲林之王》的導師合作賽一樣，透過諮詢與合作讓計畫案完成度更高，執行任務時面對挑戰時也能透過神隊友的協助，有利將各種狀況迎刃而解。

和泰汽車表示，透過全台任務挑戰賽，能讓青年重新看見社會議題、跳脫舊有框架，真正投入愛台灣、看見台灣的實境之中，而且從提案到實作的過程，將發現你的每一步行動都能創造改變，只要勇敢跨出行動的第一步，你就能改變世界。

▲只要你願意行動，將發現每一步都能有所改變。

去年「和泰公益夢想家」也有10組學長姐順利完成任務，像是義守大學的「一勾堂烘焙」透過暖心美味的烘焙美食，關壞弱勢青年；台灣科技大學「Dr.Ugly」著重友善惜食與婦幼關懷；台灣大學漁村服務社則是走入台灣離島的澎湖七美提供在地關懷；台北醫學大學「社會醫療服務隊」帶著自身所學走訪台東醫療及知識推廣；弘光科技大學「弘髮少年」則是透過環台行動，為弱勢的偏鄉義剪；還有台灣大學「升學輔導種子計畫」協助弱勢學童升學輔導，讓每個孩子都有機會透過教育改變命運。

▲和泰公益夢想家活動報名至2020.03.22，由你打造理想的未來世界。

2020和泰公益夢想家活動，目前正開放報名中，即日起至2020.03.22前都可報名，不論是個人或者揪麻吉、閨密一起組隊都可以參加，為了推廣青年學子投身公益，和泰汽車也正積極走訪全台校園舉辦校園說明會，與熱血青年們零距離解說活動理念與執行方式，有興趣報名的你，可上網搜尋「和泰公益夢想家」，了解更多活動內容。