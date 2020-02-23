20年心血燒光！「神父回收站」一把火全毀　法國爸爸忍淚：不能哭

▲倉庫內但大量二手衣物、書籍付之一炬。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者許力方／綜合報導

花蓮玉里鎮22日一大早發生一起火災，一間資源回收站突然竄出火舌，將倉庫內的東西幾乎全燒毀，來自法國、玉里天主堂的神父劉一峰一看心血被燒光，真的很難過，20年前創立回收站做公益，才剛整理好就發生火災，損失了近40萬元，未料消息傳遍全台，湧入大量捐款、物資，他也直呼很感動，謝謝台灣人的愛心和慷慨。

事發於22日早上6時許，欣昌一街的回收站突然發生火災、冒出陣陣濃煙，附近鄰居見狀報案，因倉庫尚未開門，造成火場內悶燒，消防人員到場緊急破壞鐵門灌救，一小時後緊急撲滅火勢，幸好沒有人在屋內，但倉庫裡的東西幾乎被一把火燒得精光。

神父劉一峰到場時，看到20多年的心血付之一炬難過不已，他說，倉庫的貨架、屋頂及物資都被燒壞，本來還有很多二手書、衣，一半以上都沒了，剩下的也在救火時被淋濕，監視器同樣被燒毀，心情很難過，損失約30到40萬，這對大家都是很大的考驗，「我們現在不能哭啦，一定要勇敢面對」。

▲神父忍淚「不能哭！」回收站湧入各地捐款、物資。



79歲來自法國的劉一峰，在台灣深耕超過50年，照顧花蓮偏鄉弱勢，3年前拿到中華民國身分證，從賣一綑舊報紙10元開啟資源回收事業，賺的錢捐款慈善機構，並經營安德啟智中心，幫助弱勢自力更生，在地人暱稱是「玉里的法國爸爸」。

劉一峰說，回收站去年曾發生過2次縱火案，一名精神疾病學員放火，近日就要入監服刑，但這次監視器被燒毀，起火原因仍待警調進一步調查。火警意外22日傳遍全台，許多民眾主動來關心，還親自帶著捐款來，說要當義工幫忙整理火場，更湧入大量詢問電話，以及捐助和物資。他說，雖然很難過，但來自台灣人這麼多的愛心，真的很感動。

劉一峰也透過臉書「玉里天主堂」發文道謝，收到了來自各地各界的關切支持問問和幫忙，「我們都收到了」，神父也說「給我們一個禮拜的時間，倉庫整理好了在請大家寄東西（二手物品／各種物資）到倉庫，非常感謝大家的幫助和慷慨！」因為倉庫目前還沒復原，短時間無法放置物資，希望能再等一周後再寄出。

●捐款資訊：

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（捐獻可註明「二手倉庫修繕使用」）

戶名 : 玉里天主堂

郵局 700 / 帳號 0091324 0177855

（目前沒有信用卡捐款功能）

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