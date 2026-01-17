秦慧珠辦公益園遊會關懷弱勢　串聯各界愛心持續送暖迎新年

▲台北市議員秦慧珠（前排左2）廣邀各界善心力量，於台北市政府前廣場舉辦「2026寒冬送暖送愛心公益活動」。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者楊智雯／台北報導

農曆新年腳步將近，人情暖意依然不缺席。台北市議員秦慧珠再度攜手台北市城市發展交流促進會、台北婦女同心會、財團法人臺北市宋美齡紀念基金會、救國團臺北市團務委員會等單位，並邀集臺北市政府各局處共同參與，廣邀東森得易購、台北車站東森廣場、台北市藥師公會等各界善心力量，今（17）日於台北市政府前廣場舉辦「2026寒冬送暖送愛心公益活動」，從下午一路熱鬧到傍晚，讓年前的市府廣場充滿笑聲與溫度，長期送愛心到全台的東森集團由東森購物營運長洪茂光代表捐贈10萬元，為即將到來的新年提前注入滿滿祝福與善意。

衛福部公布114年度各縣市「最低生活費」標準，台北市貧窮線為19,649元，台北市因各項生活成本過高，導致人口外移，而生活在台北，也因為M型化社會及低薪，讓經濟能力不佳的弱勢家庭、獨居老人生活艱辛。由台北市議員秦慧珠號召的暖冬送愛心活動已持續舉辦多年，在農曆年前募集愛心資源，贈送弱勢家庭白米、麵條、清潔用品等生活物資，並舉辦愛心園遊會活動，安排免費健康檢查、視障按摩、義剪、品嚐點心小吃、參與攤位互動遊戲及觀賞表演節目等，感受社會的溫暖與關懷。

▲秦慧珠議員特別感謝眾多企業、團體大力支持長期出錢出力，共同為弱勢族群奉獻愛心。

秦慧珠議員特別感謝眾多企業、團體大力支持長期出錢出力，共同為弱勢族群奉獻愛心。秦慧珠議員感性表示，這項公益行動已持續超過15年，從最初擔任立法委員期間發起的發米活動至今，已累積超過20年的愛心長跑，秦慧珠特別提到，辦理大型活動需動員兩、三百位義工夥伴，且因辦公室空間有限，所有物資皆由贊助單位在當日清晨送達並由義工即時打包，展現極高效率，除了市府廣場的大型活動，秦慧珠指出，後續還將深入社區舉辦四場小場活動，主動照護無法出門的長者，將愛心直接送入社區，並期許這份社會關懷能讓參與民眾在新年之際倍感順心溫暖。

▲弱勢家庭民眾參與活動並可領取白米、麵條、清潔用品等生活物資。

活動現場氣氛熱絡，舞台表演輪番上陣炒熱氣氛，吸引不少民眾駐足參與，台北市政府各局處與多家企業也到場共襄盛舉，展現公私協力的溫暖力量。值得一提的是，現場也特別結合警方防詐宣導，提醒民眾提高警覺，因應近來詐騙手法層出不窮、全台每日遭詐金額高達50至60億元，警方透過互動說明分享，教導民眾辨識詐騙話術、守住荷包，不僅讓民眾感受年節歡樂，也同步強化防詐意識，為迎接新的一年做好最實在的準備。

▲秦慧珠議員特別感謝東森集團的慷慨捐贈並頒發感謝狀，由東森購物營運長洪茂光(右)代表出席公益活動。

長期送愛心到全台的東森集團捐贈十萬元現金，由東森購物營運長洪茂光代表出席公益活動，展現企業社會責任的積極作為，秦慧珠議員特別感謝東森集團的慷慨捐贈並頒發感謝狀，這份善心不僅溫暖了弱勢家庭的心，也讓寒冬增添了暖意，她期盼未來能持續與東森集團合作，將更多溫暖送達需要幫助的人們手中。

東森集團多年來持續以實際行動落實企業社會責任，秉持「取之於社會、用之於社會」的理念，將關懷化為長期而穩定的力量。東森購物營運長洪茂光表示，東森始終相信，企業的價值不只在於創造營收，更在於能為社會帶來正向改變，因此每年都透過不同形式的公益行動，陪伴需要幫助的人走過困境、迎向希望。這份初心，源自東森集團總裁王令麟19年來對公益的堅持，「愛的早餐」計畫幫助超過4萬名偏鄉學童，陪伴孩子從「吃得飽」到「學得好」，東森始終站在第一線，持續讓愛心長跑不間斷。