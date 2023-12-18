小學伴作陪超歡樂！扶輪社贊助南投8校原鄉學生北上交流一週

▲「扶輪轉動南投原鄉愛 台北遇見雙園新和情」校際交流活動首日，孩子與學伴交換禮物，現場氣氛熱絡。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者林璟倩／台北報導

扶輪社主辦第6屆「扶輪轉動南投原鄉愛 台北遇見雙園新和情」校際交流活動，今(12/18)正式展開，為期一周的校際交流活動費用皆為扶輪社贊助，並由台北雙園國小、新北新和國小共同協辦，邀請南投縣仁愛鄉8校共44名6年級的準畢業生北上交流，活動期間將參觀台北近郊景點如故宮、木柵動物園，同時安排學伴制度共計88名小朋友參與，讓城鄉交流有助生活經驗學習分享，過程中也更懂得惜福感恩，也讓台北南投兩地的孩子們未來有機會更能成為一輩子的好朋友。

▲都達國小的舞躍跆拳，令全場氣氛嗨到最高點。

▲清境國小帶來的擺夷舞蹈。

▲雙園國小表演藝術社擔綱開場主秀，以A Whole New World美麗新世界為主題演出。

活動首日下午於雙園國小禮堂舉行歡迎茶會，孩子們輪番上陣接力演出，展現自己拿手的才藝互相交流，眾多精彩的表演節目，先由雙園國小表演藝術社率先開場演出「A whole new world」等曲目，再由清境國小演出擺夷舞蹈、南豐國小表演現代舞、發祥國小帶來精彩的滑板表演、紅葉國小大跳流行串燒歌舞、力行國小表演在地傳統泰雅樂舞、廬山國小悠揚樂器演奏、萬豐國小吟唱布農傳統歌謠，以及都達國小的舞躍跆拳更是令全場氣氛嗨到最高點。

▲雙園國小林昕霏(左)及紅葉國小林郁勤(右)都很期待這次活動可以和學伴成為好朋友。

活動中也讓孩子們與學伴交換禮物，現場笑聲不斷、氣氛熱絡，孩子們很快就打成一片。紅葉國小林郁勤表示：「為了這次交流活動的表演大家準備了很久，很想把族人的舞蹈與大家分享」，她非常期待明天要去木柵動物園，還會有學伴作陪，學伴看起來很親切可愛，希望可以和她變成好朋友。

雙園國小林昕霏則先是大讚來自萬豐國小的學伴的美聲演唱很好聽，她發現這群南投來的學伴大多都很活潑開朗，因此很期待一起去故宮、動物園等地，介紹學伴認識台北，未來也想去南投體驗他們的生活。

▲各扶輪社代表向此次參與的10校致贈社旗，雙方互相表達感謝彼此對學童教育的支持與付出。

此次台北南投校際交流活動，不僅止於安排到台北市近郊社教機構參訪，還有包含資訊科技、美感藝術等，同時也，還有讓孩子們入班的雙語學習，課程內容相當多元。

▲紅葉國小校長施俊良肯定活動意義，讓偏鄉孩子有機會入班上課融入學習情境。

紅葉國小校長施俊良表示：非常感謝扶輪社贊助這次活動經費，讓偏鄉孩子也有機會能到台北市體驗一對一學伴交流學習。最特別的在於活動為期一個禮拜，期間是真的有讓孩子們入班上課，融入學習情境，更符合新課綱所強調的「素養學習」。施俊良認為，雖然數位網路生活已經很方便，但有些城鄉差距，像是人數、文化的差異，都需要透過親自交流才能體會，有了學伴的陪伴，給孩子不一樣的體驗，讓他們能看到不一樣的世界並提升眼界。

▲雙園國小校長陳顯榮認為活動可讓孩子們進一步認識及感受到台北的教育環境、設施及資源差異，也牽起兩地孩子的友誼。

雙園國小校長陳顯榮說明，至今6屆扶輪社主辦的校際交流活動，一直都是在雙園國小施行。然而今年擴大舉辦，因此邀請新北新和國小學生一同參與，孩子們會分別在雙園、新和兩校上課，每天除了有豐富的課程內容及近郊參訪，星期三下午的社團活動時間也安排孩子們體驗武術及角力，最後會在新和國小舉辦歡送儀式。

陳顯榮認為，透過城鄉校際交流活動，可以讓南投的孩子們進一步認識及感受到台北的教育環境、設施及資源差異，也透過學伴制度牽起台北南投兩地孩子的緣分成為好朋友，甚至延續到長大以後，讓活動更加有意義。

▲松仁扶輪社員幹部，由左至右為Andy、Lindy、Josephine、Victor、張春雄教授、Ricky、現任社長袁淑芳Sophie以及Phil，眾人為此次活動齊心努力，希望給孩子們留下美好的回憶。

▲松仁扶輪社長袁淑芳覺得看到孩子們開心的眼神，反而是大人獲得滋養，讓扶輪社員們感受到服務社會、服務人群的意義。

松仁扶輪社長袁淑芳說明，扶輪社舉辦校際交流活動緣起於張春雄教授於107年前往仁愛鄉力行國小參觀，發現學校偏遠、環境封閉，一個年級的學生只有個位數，限制了孩子的學習與發展，因此發想讓偏鄉的孩子來台北學習，另一方面也讓台北的學生回訪學伴的家，互相學習交流，因此在張春雄教授擔任松仁扶輪社社長期間開辦這項服務，並延續至今日。

袁淑芳表示，效益活動已從過去的5校不到20個學校、擴大至8校44個畢業生一同參與，透過與雙園國小、新和國小做學伴結交好友，下學期再由台北學生回訪南投學生，開拓孩子們的視野。活動不只孩子們開心、師長支持，也讓扶輪社社友做些對社會、對孩子有幫助有意義的活動，而在看到孩子的開心以及探索世界的好奇心，而最大的收穫是我們也從孩子們燦燦的眼神中得到滋養，感受到服務社會、服務人群的意義。

▲112學年度「扶輪轉動南投原鄉愛台北遇見雙園新和情」校際交流活動眾人合影。