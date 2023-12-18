　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

小學伴作陪超歡樂！扶輪社贊助南投8校原鄉學生北上交流一週

▲▼112學年度「扶輪轉動南投原鄉愛台北遇見雙園新和情」校際交流活動。（圖／記者湯興漢攝）

▲「扶輪轉動南投原鄉愛  台北遇見雙園新和情」校際交流活動首日，孩子與學伴交換禮物，現場氣氛熱絡。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者林璟倩／台北報導

扶輪社主辦第6屆「扶輪轉動南投原鄉愛　台北遇見雙園新和情」校際交流活動，今(12/18)正式展開，為期一周的校際交流活動費用皆為扶輪社贊助，並由台北雙園國小、新北新和國小共同協辦，邀請南投縣仁愛鄉8校共44名6年級的準畢業生北上交流，活動期間將參觀台北近郊景點如故宮、木柵動物園，同時安排學伴制度共計88名小朋友參與，讓城鄉交流有助生活經驗學習分享，過程中也更懂得惜福感恩，也讓台北南投兩地的孩子們未來有機會更能成為一輩子的好朋友。

▲▼112學年度「扶輪轉動南投原鄉愛台北遇見雙園新和情」校際交流活動。（圖／記者湯興漢攝）

▲都達國小的舞躍跆拳，令全場氣氛嗨到最高點。

▲▼112學年度「扶輪轉動南投原鄉愛台北遇見雙園新和情」校際交流活動。（圖／記者湯興漢攝）

▲清境國小帶來的擺夷舞蹈。

▲▼112學年度「扶輪轉動南投原鄉愛台北遇見雙園新和情」校際交流活動。（圖／記者湯興漢攝）

▲雙園國小表演藝術社擔綱開場主秀，以A Whole New World美麗新世界為主題演出。

活動首日下午於雙園國小禮堂舉行歡迎茶會，孩子們輪番上陣接力演出，展現自己拿手的才藝互相交流，眾多精彩的表演節目，先由雙園國小表演藝術社率先開場演出「A whole new world」等曲目，再由清境國小演出擺夷舞蹈、南豐國小表演現代舞、發祥國小帶來精彩的滑板表演、紅葉國小大跳流行串燒歌舞、力行國小表演在地傳統泰雅樂舞、廬山國小悠揚樂器演奏、萬豐國小吟唱布農傳統歌謠，以及都達國小的舞躍跆拳更是令全場氣氛嗨到最高點。

▲▼112學年度「扶輪轉動南投原鄉愛台北遇見雙園新和情」校際交流活動。（圖／記者湯興漢攝）

▲雙園國小林昕霏(左)及紅葉國小林郁勤(右)都很期待這次活動可以和學伴成為好朋友。

活動中也讓孩子們與學伴交換禮物，現場笑聲不斷、氣氛熱絡，孩子們很快就打成一片。紅葉國小林郁勤表示：「為了這次交流活動的表演大家準備了很久，很想把族人的舞蹈與大家分享」，她非常期待明天要去木柵動物園，還會有學伴作陪，學伴看起來很親切可愛，希望可以和她變成好朋友。

雙園國小林昕霏則先是大讚來自萬豐國小的學伴的美聲演唱很好聽，她發現這群南投來的學伴大多都很活潑開朗，因此很期待一起去故宮、動物園等地，介紹學伴認識台北，未來也想去南投體驗他們的生活。

▲▼112學年度「扶輪轉動南投原鄉愛台北遇見雙園新和情」校際交流活動。（圖／記者湯興漢攝）

▲各扶輪社代表向此次參與的10校致贈社旗，雙方互相表達感謝彼此對學童教育的支持與付出。

此次台北南投校際交流活動，不僅止於安排到台北市近郊社教機構參訪，還有包含資訊科技、美感藝術等，同時也，還有讓孩子們入班的雙語學習，課程內容相當多元。

▲▼112學年度「扶輪轉動南投原鄉愛台北遇見雙園新和情」校際交流活動。（圖／記者湯興漢攝）

▲紅葉國小校長施俊良肯定活動意義，讓偏鄉孩子有機會入班上課融入學習情境。

紅葉國小校長施俊良表示：非常感謝扶輪社贊助這次活動經費，讓偏鄉孩子也有機會能到台北市體驗一對一學伴交流學習。最特別的在於活動為期一個禮拜，期間是真的有讓孩子們入班上課，融入學習情境，更符合新課綱所強調的「素養學習」。施俊良認為，雖然數位網路生活已經很方便，但有些城鄉差距，像是人數、文化的差異，都需要透過親自交流才能體會，有了學伴的陪伴，給孩子不一樣的體驗，讓他們能看到不一樣的世界並提升眼界。

▲▼112學年度「扶輪轉動南投原鄉愛台北遇見雙園新和情」校際交流活動。（圖／記者湯興漢攝）

▲雙園國小校長陳顯榮認為活動可讓孩子們進一步認識及感受到台北的教育環境、設施及資源差異，也牽起兩地孩子的友誼。

雙園國小校長陳顯榮說明，至今6屆扶輪社主辦的校際交流活動，一直都是在雙園國小施行。然而今年擴大舉辦，因此邀請新北新和國小學生一同參與，孩子們會分別在雙園、新和兩校上課，每天除了有豐富的課程內容及近郊參訪，星期三下午的社團活動時間也安排孩子們體驗武術及角力，最後會在新和國小舉辦歡送儀式。

陳顯榮認為，透過城鄉校際交流活動，可以讓南投的孩子們進一步認識及感受到台北的教育環境、設施及資源差異，也透過學伴制度牽起台北南投兩地孩子的緣分成為好朋友，甚至延續到長大以後，讓活動更加有意義。

▲▼112學年度「扶輪轉動南投原鄉愛台北遇見雙園新和情」校際交流活動。（圖／記者湯興漢攝）

▲松仁扶輪社員幹部，由左至右為Andy、Lindy、Josephine、Victor、張春雄教授、Ricky、現任社長袁淑芳Sophie以及Phil，眾人為此次活動齊心努力，希望給孩子們留下美好的回憶。

▲▼112學年度「扶輪轉動南投原鄉愛台北遇見雙園新和情」校際交流活動。（圖／記者湯興漢攝）

▲松仁扶輪社長袁淑芳覺得看到孩子們開心的眼神，反而是大人獲得滋養，讓扶輪社員們感受到服務社會、服務人群的意義。

松仁扶輪社長袁淑芳說明，扶輪社舉辦校際交流活動緣起於張春雄教授於107年前往仁愛鄉力行國小參觀，發現學校偏遠、環境封閉，一個年級的學生只有個位數，限制了孩子的學習與發展，因此發想讓偏鄉的孩子來台北學習，另一方面也讓台北的學生回訪學伴的家，互相學習交流，因此在張春雄教授擔任松仁扶輪社社長期間開辦這項服務，並延續至今日。

袁淑芳表示，效益活動已從過去的5校不到20個學校、擴大至8校44個畢業生一同參與，透過與雙園國小、新和國小做學伴結交好友，下學期再由台北學生回訪南投學生，開拓孩子們的視野。活動不只孩子們開心、師長支持，也讓扶輪社社友做些對社會、對孩子有幫助有意義的活動，而在看到孩子的開心以及探索世界的好奇心，而最大的收穫是我們也從孩子們燦燦的眼神中得到滋養，感受到服務社會、服務人群的意義。

▲▼112學年度「扶輪轉動南投原鄉愛台北遇見雙園新和情」校際交流活動。（圖／記者湯興漢攝）

▲112學年度「扶輪轉動南投原鄉愛台北遇見雙園新和情」校際交流活動眾人合影。

ET快訊
快訊／中職會長蔡其昌任期屆滿　6球團聯合聲明建請連任
快訊／紅海危機！貨櫃船多已暫停通行
老公性功能障礙突治好　偷吃高中女學生
媽掏100萬老本只為讓兒當清潔隊員　結局讓她傻眼
趙少康嗆柯文哲暴君！　「要不要辭中廣董座我自己決定」
一票人「決定刪LINE」！原因爆共鳴
LIVE／搶攻年輕票直球對決！　趙少康台大座談喊「不怕你問」

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

小學伴作陪超歡樂！扶輪社贊助南投8校原鄉學生北上交流一週

基層棒球隊最堅強後盾　頂新和德捐球助棒運發展

【廣編】灌溉籃球希望　璀燦高雄星空

朴娜萊愛上台灣意麵：第一名！　肉圓香菜加爆..好吃到「嗯嗯嗯～」

妻突喊尪全名...全家驚恐跑光　爺急抱孫離開！網笑：請保重

男出國喝醉倒路邊叫不起　10友搞笑站後面同框跳舞

蘇有朋.林心如合唱《雨蝶》還珠回憶殺！　虧她失明戲太浮誇：沒人比妳更瞎XD

男車主不慎將4萬塊撒出　陌生人幫撿後全額歸還

劉俊謙操肌「一到泳池血開始沸騰」　陳意涵專看「泡在水裡的部分」：哇～

壯男騎車違規拒攔查還襲警　遭壓制突身體不適送醫不治

阿本揭7年前隱退內幕「酬勞比臨演少」　罹腦瘤沒藥醫「快樂就好」重回演藝圈

男車主遇惡霸貓佔引擎蓋　勸離無果只能強制抱離XD

秀英遇底迪搭訕「不識少女時代」　尬回「我有10年男友了...」

小學伴作陪超歡樂！扶輪社贊助南投8校原鄉學生北上交流一週

基層棒球隊最堅強後盾　頂新和德捐球助棒運發展

【廣編】灌溉籃球希望　璀燦高雄星空

台中購物節耶誕嘉年華12／23登場　現場抽電動車、100萬現金大獎

魚油要挑「最油那一餐吃」！5大保健品服用時間曝

快訊／趙少康聲援黎智英　看北京這樣對待香港「我不願去大陸」

西非幾內亞油庫爆炸！釀8死84傷　窗戶遭震碎、濃煙飄數公里

快訊／中職會長蔡其昌任期屆滿　6球團聯合聲明建請連任

克里斯漢斯沃傳夫妻失和！　IG曬度假合照打破謠言

余祥銓自爆8個月沒開機！　開玩笑「嫌柔柔身材厚實」一秒惹怒老婆

期交所「美國費城半導體期貨」上市　打造國際化市場

保時捷「最暢銷休旅」明年春季歐洲停售！原因竟是不符網路法規

網指「青埔台北20分鐘是話術」　通勤族現身說法

林襄15秒狂晃片被挖出 性感馬甲襯托渾圓北半球!

公益熱門新聞

松下灌溉籃球希望　璀燦高雄星空

堅強後盾頂新和德捐球助棒運發展

扶輪社贊助南投原鄉8校北上交流

東森送愛點燈　王令麟化身聖誕老公公傳遞幸福

東森傳愛繪畫賽得獎小學生捐出獎金

扶輪社「賦權女孩」講座感動全場

千名外送夥伴紓壓　分享Chill金句還能做公益

PP石墨烯邀代言人支持「親兒日」

免費領A餐？部落客實測超感動

Tricking教練吳奇軒　翻出新高度

全家攜手唐氏基金會　捐點助弱勢

10歲男童成戶長一天一餐身形瘦弱

簡守信、姚仁祿走上「一條不尋常的路」

福民國小學生12/23舉辦愛心義賣

更多熱門

相關新聞

愛心串連伊甸攜手台南九大扶輪社愛傳偏鄉

愛心串連伊甸攜手台南九大扶輪社愛傳偏鄉

面對高齡化社會來臨，為讓偏鄉獨居長輩及身障朋友，可透過輔具改善生活品質，台南鳳凰扶輪社等九大扶輪社共同捐款18萬元，支持伊甸基金會採購愛心輔具，並經專業治療師及社工人員評估，提供給有輔具需求的弱勢長輩及身障朋友，偏遠地區的民眾更無需舟車勞頓，便能取得輔具，增加其生活的便利性。

台東縣偏鄉地區智能整合健康照顧　試辦合作啟動

台東縣偏鄉地區智能整合健康照顧　試辦合作啟動

正取前3名均是原住民青年　月薪達46K

正取前3名均是原住民青年　月薪達46K

堅強後盾頂新和德捐球助棒運發展

堅強後盾頂新和德捐球助棒運發展

眼科診所捐1150副眼鏡　助南台中家扶及弱勢家庭

眼科診所捐1150副眼鏡　助南台中家扶及弱勢家庭

關鍵字：

公益愛心雲偏鄉教育扶輪社原住民城鄉交流

讀者迴響

熱門新聞

Dcard遭搜索！公司傻眼　警見一幕批太誇張

女網友公開RJ對話紀錄！　開房才說「當我今晚沒女友」

RJ遭女網友爆約砲「不到8公分」哭臉回應

RJ阿傑爆「尺寸不到8cm」發聲反擊了！約砲過程曝

過馬路險被撞！行人怒踹行動豪宅　下秒慘被架到路邊

六福村、劍湖山全輸了！台灣「最強遊樂園」499萬人朝聖

陳緗妮爆買假包「連續3次道歉了」！出示正品購證

「0度線」要來了！強冷空氣一波波　恐探6℃時間曝

騎士闖紅燈被公車撞噴亡　疑雙腿張開擋車仍難抵死神

殺7人逃亡20年！甜美女師押赴刑場注射伏法

清大妹應徵台積電！回4字慘被刁難

快訊／15歲少年自撞電桿　血流數公尺

孫生「跌倒手伸胸下」疑吃正妹網美豆腐！　網怒轟退追

即／高雄維修工修冷氣！3樓墜地死亡

校花私密照沒穿衣！男同學揪全班學她捧胸

更多

最夯影音

更多
朴娜萊愛上台灣意麵：第一名！　肉圓香菜加爆..好吃到「嗯嗯嗯～」

朴娜萊愛上台灣意麵：第一名！　肉圓香菜加爆..好吃到「嗯嗯嗯～」
妻突喊尪全名...全家驚恐跑光　爺急抱孫離開！網笑：請保重

妻突喊尪全名...全家驚恐跑光　爺急抱孫離開！網笑：請保重

男出國喝醉倒路邊叫不起　10友搞笑站後面同框跳舞

男出國喝醉倒路邊叫不起　10友搞笑站後面同框跳舞

蘇有朋.林心如合唱《雨蝶》還珠回憶殺！　虧她失明戲太浮誇：沒人比妳更瞎XD

蘇有朋.林心如合唱《雨蝶》還珠回憶殺！　虧她失明戲太浮誇：沒人比妳更瞎XD

男車主不慎將4萬塊撒出　陌生人幫撿後全額歸還

男車主不慎將4萬塊撒出　陌生人幫撿後全額歸還

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面