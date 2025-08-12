　
公益 公益 互助 溫馨

【東森傳愛助更生】生命影響生命！阿凱助更生人迎接全新人生

▲正能量推手阿凱（張登凱）。（圖／阿凱提供）

▲正能量推手阿凱，從迷失歧途到化身希望使者，將生命故事化作改變的力量。（圖／阿凱提供，下同）

記者黃稜涵／綜合報導

曾經迷失，如今成為希望傳遞者的正能量推手阿凱（張登凱），再次用行動證明「生命影響生命」的力量，日前他與83歲的「監獄之母」溫楊梅英（溫媽媽）相約前往新店行道會，陪伴更生人許家彬踏上信仰與人生新旅程，許家彬與阿凱通信長達一年半，出監當天便主動尋找阿凱，並在他的協助下安置住處與安排工作，許家彬甚至選擇放棄過世父親的遺產，全數留給家人，僅帶著行李北上重新開始，阿凱說：「他這麼信任我，我一定要陪著他走過這段路。」

▲正能量推手阿凱（張登凱）。（圖／阿凱提供）

▲張茂松牧師（左）為更生人許家彬（右）施行洗禮，見證他迎接全新生命的開始。

阿凱與許家彬首次踏入新店行道會，正值主日禮拜與受洗儀式，許家彬在牧師張茂松面前，分享了自己的故事與渴望受洗的心願，牧師當場為他施洗，宣告他在信仰中獲得新生命。其後，阿凱透過溫媽媽，將他引薦至離住所最近的安和基督福音堂，方便參與主日聚會。

除了幫助更生人重回社會，阿凱也持續投入街友關懷。7月間，他號召「正能量無限小隊」，攜手餐廳老闆提供食材，在台北車站發送200份愛心餐，溫暖街友的胃與心。同時，他協助一名在北投捷運站露宿兩個月、輕微中風的街友，成功獲得保全工作重返職場，並獲老闆稱讚勤奮好學。

▲正能量推手阿凱（張登凱）。（圖／阿凱提供）

▲除了扶助更生人重回社會，阿凱也持續投入街友關懷。

阿凱在東森集團總裁王令麟的扶持下出版《重生效應》，一步步走出低谷、翻轉人生。近日，他陪同女更生人羅依帆前往新店戒治所，向收容人分享戒毒後的人生新契機，並捐贈勵志著作《重生效應》，期盼啟發他們拓展視野、轉變思維，勇敢邁向成為對社會有貢獻的人生目標。今天(8月12日)他也特別二度前往台南戒毒村分享自己的生命故事，希望幫助更多迷途的人。

▲正能量推手阿凱（張登凱）。（圖／阿凱提供）

▲▼阿凱近期在胡子琳傳道(上圖右2)帶領下，二度到台南戒毒村分享自己的生命故事。

▲▼正能量阿凱到台南戒毒村分享《重生效應》及自己的生命故事。（圖／阿凱提供）

▲正能量推手阿凱（張登凱）。（圖／阿凱提供）

▲阿凱陪同女更生人羅依帆前往新店戒治所，向收容人分享戒毒後的人生新契機，並捐贈勵志著作《重生效應》。

阿凱表示，衷心感謝上帝的引領與王令麟總裁的扶持，讓他從曾經迷失的更生人，走上今日能幫助他人、點亮希望的公益之路。他深信：「生命能影響生命，重生不是一個人的事，而是一場愛的接力。」未來，他將持續深入偏鄉、育幼院、社福單位與監所，用愛與信仰播下更多重生的種子。

▲▼正能量阿凱到台南戒毒村分享《重生效應》及自己的生命故事。（圖／阿凱提供）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

