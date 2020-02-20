疫期返家立即更衣、洗手　宅在家安心+1招：手持無線吸塵器淨化居家空間

▲深層清潔居家環境才能安心宅在家。（圖／品牌提供）

消費中心／綜合報導

全球面臨傳染性疾病肆虐，多數人選擇非必要時盡量不出門求自保。然而，宅在家就能真的安心嗎？許多肉眼看不見的過敏原反而在此時蓄勢待發，平時除了勤洗手、出入人多的密閉式場合需戴口罩、返家後立即更衣等方式，最好還要先深度清潔居家環境，像是入手Dyson V10 fluffy手持式無線吸塵器有助達成居家深層清潔。

▲宅在家就能真的安心嗎？許多肉眼看不見的過敏原反而在此時蓄勢待發。

許多人以為窩在家中就是自行隔離不健康因子的最佳方式，卻忽略了悶不通風的居家環境中，可能隱藏肉眼看不見的過敏原造成健康威脅，回想一下最近自己或家中成員是否明明沒感冒卻動不動就打噴嚏、乾咳兩聲，甚至身上莫名發癢始終找不出原因？

其實空氣中的懸浮微粒緩緩沉降到地板上成為細微的落塵，或者細菌、黴菌、塵蟎…等看不見的有害過敏原，早就隱藏在家中容易忽略的縫隙、床墊、窗簾等不易清潔的角落深處，遇到長時間緊閉門窗不通風的情況下，將悄悄成為誘發過敏體質的元凶，尤其家中有幼兒、過敏體質成員更應留意相關問題。

很多人認為若是家中有這麼多灰塵和細菌，那麼「勤能補拙」總可以維持家中清潔度了吧？然而，一般的打掃方式不見得能徹底清潔分子較小的髒污，甚至最後都沾附在清潔工具上，所以光是靠乾掃、濕拖很難將肉眼看不見的極細微過敏原打掃乾淨。

▲先用吸塵器吸過一遍將有助提升清潔力。

近年來手持式無線吸塵器，走到哪就能吸到哪的零障礙使用模式，已成為居家清潔必備神器，透過Dyson手持式無線吸塵器先吸過一遍，再進行其他相關清潔將有助於大幅提升清潔力。

尤其Dyson V10 fluffy的強勁吸力，在網路上廣受網友推薦，Dyson V10已可連續使用長達60分鐘，深度清潔全室環境絕對游刃有餘，產品標示PM0.3捕獲量可達99.97%、整個機器的過濾系統還可以密封機器內部的所有髒汙並排出清潔的空氣，杜絕打掃者的呼吸危機、全面淨化家中呼吸品質；而具備目前最強吸力等級的Dyson V11則在諸多科技細節設計上再升級，更合乎高端清潔控的使用滿意度。

很多人認為若是家中有這麼多灰塵和細菌，那麼「勤能補拙」總可以維持家中清潔度了吧？然而，一般的打掃方式不見得能徹底清潔分子較小的髒污，甚至最後都沾附在清潔工具上，所以光是靠乾掃、濕拖很難將肉眼看不見的極細微過敏原打掃乾淨。

▲手持式無線吸塵器讓打掃更便利，Dyson V10 fluffy現正推出優惠價15,900元。(圖／擷取自Dyson官網)

近期Dyson推出超優惠價格，只要15,900即可入手Dyson V10 fluffy，不出門照樣可以在官網上買得到，入手Dyson手持式無線吸塵器維持家中環境整潔超便利，讓隨手就能輕鬆打掃成為不出門窩在家時最好的活動。

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