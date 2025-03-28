陳瑩爭取助聽器補助　預估約2.4萬名經濟弱勢長者受惠

▲助聽器價格不低，讓經濟弱勢長者無法負擔改善聽力損失問題。（圖／記者黃克翔攝）

政治中心／台北報導

台灣高達40%的長者飽受失能性聽力損失之苦，但符合需求的助聽器價格昂貴，且現行補助僅限於符合聽力損失的身心障礙者，不少聽力退化的長者無法負擔，經立委陳瑩積極爭取後，衛福部本月公布經濟弱勢長者助聽器補助辦法，預估約2.4萬名低收入戶長者將受惠。

由於具備基本功能且配戴舒適的助聽器價格不菲，許多經濟弱勢長者因此無法改善聽力問題。陳瑩表示，聽力退化的長者，若沒有助聽器輔助，不只影響生活品質，同時嚴重影響社交，因為聽不清楚旁人說話，無法與他人互動，恐導致社交能力退縮及情緒低落。

▲民進黨立委陳瑩。（圖／記者黃克翔攝）

陳瑩兩年前即在立法院質詢提出此項需求，經過多次協調，衛福部終於公布「低收入戶老人配戴助聽器」的補助辦法，針對年滿65歲（原住民55歲）以上低收入戶長者，經健保合約醫療院所診斷聽力退化損失介於45至110分貝之間，即可申請補助，單耳補助上限為5,500元，雙耳則為11,000元。目前衛福部正與各地方政府社會局處規劃受理申請的程序與窗口，預計近期公布。

陳瑩曾於2019年成功爭取原住民長者假牙補助，辦理至今已有9千人受惠。助聽器補助部分，依照衛福部統計資料，目前台灣老年人口約有460萬人，其中低收入戶約6萬多人，以聽力損失盛行率40%推算，符合助聽器補助資格者約2.4萬人。陳瑩表示，希望藉此補助計畫，協助經濟弱勢且聽力退化的長者改善與人的溝通障礙，提升生活品質。

衛福部目前也與地方政府確認相關行政作業，申請辦法將於近期公布。陳瑩指出，補助的規定與範圍，未來會滾動式調整，將請衛福部評估放寬增加中低收入戶的長者，受理申請補助的過程，已請衛福部持續檢討簡化流程，方便長者申請。