公益 公益 互助 溫馨

偏鄉少棒隊靠「接棒未來」逆轉勝　張泰山陪孩子用球棒擊出自信與未來

▲▼暖新聞,公益,愛心雲,偏鄉,棒球,張泰山,台中,德芙蘭,國小,少棒,頂新和德文教基金會,接棒未來,勸募。（圖／取自影片）

▲頂新和德文教基金會「接棒未來」棒球公益計畫長期深耕基層，透過實質資源挹注與公益大使張泰山的陪伴，守護偏鄉少棒隊的夢想與未來。（圖／取自影片，下同）

記者胡至欣／台中報導

在台中和平山區的德芙蘭國小，一群孩子用棒球撐起夢想；儘管學校規模不大、資源有限，他們卻靠著不服輸的精神，以及社會力量的接力支持，一步步走出山林，站上全國賽場。頂新和德文教基金會「接棒未來」棒球公益計畫提供營養與球具，更邀請到「森林王子」張泰山教練一同深入偏鄉，陪孩子們揮出希望，用棒球傳遞力量。

▲▼暖新聞,公益,愛心雲,偏鄉,棒球,張泰山,台中,德芙蘭,國小,少棒,頂新和德文教基金會,接棒未來,勸募。（圖／取自影片）

▲▼頂新和德文教基金會「接棒未來」棒球公益計畫邀請「森林王子」張泰山教練一同深入偏鄉。

▲偏鄉少棒隊靠「接棒未來」逆轉勝 張泰山陪孩子用球棒擊出自信與未來。（圖／ETtoday資料照）

偏鄉少棒面臨3缺困境：金援、資源、人力

德芙蘭國小全校僅70名學生，其中有30人投入棒球隊。校長古金益坦言，在偏鄉推動棒球極其艱辛，校方長期面臨「金援、資源、人力」三缺的困境。再來就是「生源」，由於全校學生人數稀少，光是湊足球員就是一大挑戰。「我們一直努力讓社會看見這些孩子，也很感謝有人願意接住他們的夢想。」他心懷感激表示，近三年來，頂新和德文教基金會「接棒未來」棒球公益計畫在車資、裝備與營養物資上給予極大幫助，對球隊幫助非常大。

▲偏鄉少棒隊靠「接棒未來」逆轉勝 張泰山陪孩子用球棒擊出自信與未來。（圖／ETtoday資料照）

▲德芙蘭國小校長古金益坦言偏鄉推動棒球面臨很多困難。

▲偏鄉少棒隊靠「接棒未來」逆轉勝 張泰山陪孩子用球棒擊出自信與未來。（圖／ETtoday資料照）

▲德芙蘭國小全校僅70名學生，其中有30人投入棒球隊。

棒球點亮眼裡的光　小球員：以後的我加油！

球場上，孩子們展現出純真與堅韌。打了3年的二壘手李瑞宇談到棒球眼裡有光，直呼「喜歡」；年僅8歲的張雨諾，因為爸爸的一句「要不要練球」，開啟棒球路，他最崇拜的球員是味全龍「全壘打王」吉力吉撈，現場模仿起偶像打擊動作，也是架式十足；五年級的王誠揚，害羞透露自己身高130出頭，以前甚至碰不到水龍頭，打球後長高了5、6公分，褲子也因為滑壘破了好多洞，人小志氣高的他向未來喊話：「以後的我，加油！」

▲偏鄉少棒隊靠「接棒未來」逆轉勝 張泰山陪孩子用球棒擊出自信與未來。（圖／ETtoday資料照）

▲二壘手李瑞宇談到棒球眼裡有光。

▲偏鄉少棒隊靠「接棒未來」逆轉勝 張泰山陪孩子用球棒擊出自信與未來。（圖／ETtoday資料照）

▲年僅8歲的張雨諾，模仿偶像吉力吉撈的打擊動作有模有樣。

▲偏鄉少棒隊靠「接棒未來」逆轉勝 張泰山陪孩子用球棒擊出自信與未來。（圖／ETtoday資料照）

▲五年級的王誠揚，打球後長高了5、6公分。

愛心補給化為場上戰鬥力　德芙蘭成軍四年奪雙冠

「讓我們的孩子、教練還有老師，每天都可以快樂地打棒球！」德芙蘭國小主任王士銘分享，自從接受了頂新和德文教基金會照顧後，孩子們能安心練球、外出參賽，營養也更加穩定。在創辦人魏應充先生大力幫助下，球隊也繳出亮眼成績，成軍僅四年便接連奪下「2025全國泰雅運動會少棒」與「2025金門太武盃棒球錦標賽少棒組」雙冠軍，以及「2025樸城盃軟式棒球錦標賽」亞軍，用實力證明：只要有機會，偏鄉孩子也能揮出改變未來的全壘打。

▲偏鄉少棒隊靠「接棒未來」逆轉勝 張泰山陪孩子用球棒擊出自信與未來。（圖／ETtoday資料照）

▲德芙蘭國小主任王士銘感謝頂新和德文教基金會讓孩子可以快樂打球。

▲▼暖新聞,公益,愛心雲,偏鄉,棒球,張泰山,台中,德芙蘭,國小,少棒,頂新和德文教基金會,接棒未來,勸募。（圖／取自影片）

▲德芙蘭國小學童喝萬丹保久乳補充營養。

「接棒未來」棒球公益計畫10年暖助130校　1.3萬學童受惠

公益大使、前職棒球星「森林王子」張泰山也親自走進偏鄉，陪伴德芙蘭小球員訓練。他指出，頂新和德文教基金會自2016年推動「接棒未來」棒球公益計畫以來，已支持超過130所學校、1萬3千多名學生，提供交通、餐食與球具等實質資源。今年更實際幫助全台超過1,230位基層小球員。「小孩子這個階段，最需要的是陪伴。」對他而言，看著孩子們成長，就是最開心的事。

▲偏鄉少棒隊靠「接棒未來」逆轉勝 張泰山陪孩子用球棒擊出自信與未來。（圖／ETtoday資料照）

▲對公益大使張泰山而言，看著孩子們成長，就是最開心的事。

▲偏鄉少棒隊靠「接棒未來」逆轉勝 張泰山陪孩子用球棒擊出自信與未來。（圖／ETtoday資料照）

▲位於台中和平山區的德芙蘭國小，偏鄉資源有限。

張泰山有感：沒有社會的資助、沒有現在的張泰山

回首來時路，張泰山感性地說，自己兒時也是受到很多人資助才能走上職棒之路，「在鄉下，如果沒有他們的資助，也不會有現在的張泰山。」尤其在賽事頻繁時期，球隊花費真的很高，少了外界贊助，很快就會面臨解散，然而一個人的力量有限，因此更需要「接棒未來」棒球公益計畫當後盾，他期盼社會共同支持，一起響應勸募計畫，讓孩子能無後顧之憂，穩定出賽、安心追夢。

▲▼暖新聞,公益,愛心雲,偏鄉,棒球,張泰山,台中,德芙蘭,國小,少棒,頂新和德文教基金會,接棒未來,勸募。（圖／取自影片）

▲張泰山兒時也是受到很多人資助才能走上職棒之路。

▲接棒未來計畫。（圖／ETtoday資料照）

▲張泰山號召社會共同支持接棒未來勸募計畫。

每一次揮棒、每一顆飛向天空的球，都是偏鄉孩子們用汗水寫下的希望。頂新和德文教基金會「接棒未來」棒球公益計畫，讓夢想多了重量也長出翅膀，從部落出發，飛向更高更遠的未來。

▲接棒未來計畫。（圖／ETtoday資料照）

▲頂新和德文教基金會「接棒未來」棒球公益計畫助偏鄉少棒隊逆轉勝。

了解更多「接棒未來」棒球公益計畫：https://reurl.cc/dqgzE6

偏鄉少棒隊靠「接棒未來」逆轉勝　張泰山陪孩子用球棒擊出自信與未來

關鍵字：

暖新聞公益愛心雲偏鄉棒球張泰山台中德芙蘭國小少棒頂新和德文教基金會接棒未來勸募

