　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

善耕365／遭受武漢肺炎疫情衝擊　社福單位志工找攏嘸

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼老五老基金會急需300支額溫槍，配給第一線居服員照顧長輩使用。居服員協助爺爺到家裡附近散步。圖/老五老基金會提供

圖、文／善耕365

因應武漢肺炎疫情，同時為提升台灣第一線整體防疫工作效能，衛福部網站招募專業防疫志工，不到一天的招募時間，即獲542位護理人員力挺報名，加入防疫團隊。而多數社福團體卻受疫情影響，志工參與公益活動意願大幅降低，招募不到志工幫忙，社福活動連帶被迫取消。全台社福單位極度仰賴社會力協助運作，希冀一般民眾也可以效仿第一線防疫志工當仁不讓，加入防疫團隊努力的精神，熱血投入社福志工行列。

擔心群聚感染?一個人也可以當志工做公益

新冠肺炎疫情延燒，為避免群聚傳染，全台大學及中小學延後開學，連長期都需要志工協助的社福單位也受到波及。疫情連帶衝擊一般志工外出服務的意願，各社福單位苦不堪言，社工除了要兼顧個案、自籌活動之外，現在缺少志工幫忙，還得暫時放下個案上街頭自行募款。但為了防範疫情及不間斷地幫助個案，第一線的社工們只能繼續咬牙苦撐，一肩扛起志工作業，希望疫情能儘快穩定，志工們能再次投入服務。

請繼續往下閱讀...

《衡山基金會》表示，其實一般民眾只要做好自主管理，配合社福端的防疫措施，像是落實勤洗手、戴口罩等，一樣可以參與志工服務。多數社福單位都有招募少人的志工，像是《兒童肝膽疾病防治基金會》在善耕官網上招募簡單又上手的發票整理志工，志工只要選擇可以服務的時間，就算一個人也可以做公益，也無須擔心有群聚情況。

無法外出服務的志工，更可以在家捐物資做公益！

此外，社福單位在物資上也有所缺乏，像《老五老基金會》就急需300支額溫槍。為預防疫情蔓延，《老五老基金會》每位居服員都需配給一支額溫槍，讓居服員在照顧長輩時使用，因傳統體溫計或耳溫槍都會直接接觸到個人身體，對防疫並不安全。在基金會服務的居服員阿富提到，現服務一位患有中風又得失智症的67歲王伯伯，在每次服務時都會替王伯伯測量體溫，因王伯伯總是會忘記自己是否生病，透過量體溫的小動作，就可以定期追蹤及把關王伯伯的健康狀況，即便量體溫是一件非常稀鬆平常的事，但在老年人的照護上則十分重要。

台灣處處有溫暖，民眾熱心公益不落人後，《善耕365公益媒合平台》呼籲民眾在防範疫情的當下，請做好自主健康管理及防護，再前往公益單位當志工，服務前更請配合單位的量體溫、酒精消毒等防疫措施，即可安心又安全的做公益。

◆立即加入社福單位志工行列，詳情請至《善耕365公益媒合平台》官網報名
善耕365官網：https://harvest365.org/
善耕365粉絲團：https://www.facebook.com/harvest365

ET快訊
日官員「不像哥吉拉那樣咳嗽就不會傳染」！　厚生省道歉了
劉真靠葉克膜「爭取黃金時間」　醫曝「拖太久」嚴重後果
劉真轉重症醫學部加護病房！　北榮人員：情況危急
快訊／德國酒吧爆2槍擊案！至少8死5傷　槍手身分數量不明
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

白牌司機感染源就是江浙台商　衛生單位展開第二波地毯式追查

浙江台商抗體驗出「弱陽性」　陳時中：下一波防疫考驗是清明節

力挺防疫最前線！　吳鳳科大自製「次氯酸除菌水」原液供嘉市警

成大不分系準新生黃靖傑　立志空污防制研究

徵求「文學星探」！譯者駐村計畫、工作坊開跑　推廣台灣文學

減少藥局負擔　鄭文燦：建議中央增加衛生所口罩配送量

發公告要員工4月底前休完1/3特休　長榮航空：是目標，但不強迫

阿嬤挖開蓮霧梗...裝滿「螞蟻最愛」：根本高級甜點　台南人震驚「沒看過」

日本「熟男劇團」52PRO!來台！帥大叔舞台魅力爆發　每年定時團聚公演

載客量暴跌4成！機場線最慘...　國光、統聯客運撐不住減班最多2成

麵包神偷！婦人障眼法順手牽3個　買低價偷高價...網：丟歐巴桑的臉

小萌妹張開雙手「暖抱薩摩耶」　貼心幫戴項圈...對比身形融化網

日傳染病專家登鑽石公主號卻被趕走　他曝內部慘況：此船是病毒製造機

老婆要生了！他急奔派出所求開道　「車程縮13分鐘」警：守護生命誕生

會中多次咳嗽...網不捨他沒休息　陳時中：我是指揮官要陪伴大家

超有膽！新人歌手指定PK華晨宇　花花讚嘆「對手創作」很厲害！

空間窄小？挑選多功能可折疊家具 6坪套房秒變寬敞「日式小清新風」

《想見你》結局大逆轉!!　李子維、黃雨萱海邊吻別消失

鑽石公主號旅客「送車站就地解散」 日政府：已無感染風險...網全傻眼

期間限定！藏壽司北高雙店迎開幕　3種特別口味+金銀賞扭蛋快來試

白牌司機感染源就是江浙台商　衛生單位展開第二波地毯式追查

浙江台商抗體驗出「弱陽性」　陳時中：下一波防疫考驗是清明節

力挺防疫最前線！　吳鳳科大自製「次氯酸除菌水」原液供嘉市警

成大不分系準新生黃靖傑　立志空污防制研究

徵求「文學星探」！譯者駐村計畫、工作坊開跑　推廣台灣文學

減少藥局負擔　鄭文燦：建議中央增加衛生所口罩配送量

發公告要員工4月底前休完1/3特休　長榮航空：是目標，但不強迫

阿嬤挖開蓮霧梗...裝滿「螞蟻最愛」：根本高級甜點　台南人震驚「沒看過」

日本「熟男劇團」52PRO!來台！帥大叔舞台魅力爆發　每年定時團聚公演

載客量暴跌4成！機場線最慘...　國光、統聯客運撐不住減班最多2成

Steam熱銷新品前20名　過半出自亞洲團隊

拿客戶房子抵押借錢買期貨　永豐銀資深副理涉騙退休族9千萬遭約談

H級AV女優玩1分鐘就破功　導演喊卡：你忍住！爆幼稚園家長主動求愛

積極守護蘭嶼飛魚文化　海巡啟動護漁專案任務

白牌司機感染源就是江浙台商　衛生單位展開第二波地毯式追查

張智霖跟港警合照「牽連13歲兒被罵爆」！　袁詠儀心疼：不要這樣對他

國民黨花蓮縣黨部助清寒　結合慈善團體受理「急難救助」申請

因應新冠肺炎　嘉市衛生所搭「口罩風」衛教宣導

台東一站式產業輔導　因新冠肺炎改辦線上說明會

韓國瑜能度過罷免危機？　柯文哲：「這件事」會救了他

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

生活熱門新聞

北部女確診「平日路徑」曝光　病況嚴重

北部人注意！女發病29天確診　急追感染源

停課標準拍案！1校2例即全校停課

白牌司機感染源找到了　浙江台商血液驗出病毒抗體

北部女沒出國確診　名醫：她一直沒符合通報定義

醫接觸白牌運將遭攻擊　女兒心疼

快訊／再添一例新冠肺炎！北部60多歲女性「2年沒出國」

一家7口全上武漢包機！范世平：根本在搬家

第24例確診「是指標性的一例」　急診醫6點示警

幫賣口罩藥師一度嘆：生病累垮了！要取消健保就取消吧

發病29天才確診！　專家：病毒恐早已進台灣

發病29天確診　醫曝潛伏期正確算法

壽星收福袋刮中機車！好友暖幫辦後續　結局渣爆

24確診！民眾憂社區感染　專家籲超前佈署

更多熱門

相關新聞

6搶1／高俊雄：不排除換國舉辦

6搶1／高俊雄：不排除換國舉辦

新冠肺炎疫情尚未有減緩的趨勢，台灣防疫中心已宣布禁止中港澳人士入境，原訂4月1日台中進行的六搶一奧運棒球資格賽也因為中國隊的關係受到影響，體育署長高俊雄表示，將以「防疫優先」為最高原則，體育署一定配合中央防疫措施，不會為單一賽事開特例，就算換舉辦國體育署也會表示尊重。

大陸中央指導組：疫情是「前所未有」的戰役

大陸中央指導組：疫情是「前所未有」的戰役

陳其邁：中國大陸應好好解決疫情「不要說三道四」

陳其邁：中國大陸應好好解決疫情「不要說三道四」

旅客限制帶口罩出境　期限到4月底

旅客限制帶口罩出境　期限到4月底

「用大數據掌握19例可疑感染源！」陳其邁：科技對疫情判斷更精準

「用大數據掌握19例可疑感染源！」陳其邁：科技對疫情判斷更精準

關鍵字：

善耕365公益愛心雲武漢肺炎新冠肺炎志工額溫槍

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

劉真已昏迷13天！經紀人凌晨改口「對外求助」

北部女確診「平日路徑」曝光　病況嚴重

劉真被爆「手術中心跳停止」至今還在醫院！榮總醫生曝現況

吳宗憲認了「我知情」：集中全力量幫劉真　曝辛龍目前狀況

北部人注意！女發病29天確診　急追感染源

停課標準拍案！1校2例即全校停課

即／20歲饒舌新星「遭人槍殺」！2歹徒衝進屋就開槍

劉真裝葉克膜「黃金搶救期」曝！知情人：這幾天是關鍵

獨／婁峻碩❤️焦凡凡3年戀坐實了！

白牌司機感染源找到了　浙江台商血液驗出病毒抗體

新冠肺炎死前全程清醒「活活憋死」！

北部女沒出國確診　名醫：她一直沒符合通報定義

醫接觸白牌運將遭攻擊　女兒心疼

小彬彬三婚想生　前妻祝多子多孫

好市多驚見滅菌神水！她秒買：好大一瓶

更多

最夯影音

更多
麵包神偷！婦人障眼法順手牽3個　買低價偷高價...網：丟歐巴桑的臉

麵包神偷！婦人障眼法順手牽3個　買低價偷高價...網：丟歐巴桑的臉
小萌妹張開雙手「暖抱薩摩耶」　貼心幫戴項圈...對比身形融化網

小萌妹張開雙手「暖抱薩摩耶」　貼心幫戴項圈...對比身形融化網

日傳染病專家登鑽石公主號卻被趕走　他曝內部慘況：此船是病毒製造機

日傳染病專家登鑽石公主號卻被趕走　他曝內部慘況：此船是病毒製造機

老婆要生了！他急奔派出所求開道　「車程縮13分鐘」警：守護生命誕生

老婆要生了！他急奔派出所求開道　「車程縮13分鐘」警：守護生命誕生

會中多次咳嗽...網不捨他沒休息　陳時中：我是指揮官要陪伴大家

會中多次咳嗽...網不捨他沒休息　陳時中：我是指揮官要陪伴大家

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面