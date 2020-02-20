善耕365／遭受武漢肺炎疫情衝擊　社福單位志工找攏嘸

圖、文／善耕365

因應武漢肺炎疫情，同時為提升台灣第一線整體防疫工作效能，衛福部網站招募專業防疫志工，不到一天的招募時間，即獲542位護理人員力挺報名，加入防疫團隊。而多數社福團體卻受疫情影響，志工參與公益活動意願大幅降低，招募不到志工幫忙，社福活動連帶被迫取消。全台社福單位極度仰賴社會力協助運作，希冀一般民眾也可以效仿第一線防疫志工當仁不讓，加入防疫團隊努力的精神，熱血投入社福志工行列。

擔心群聚感染?一個人也可以當志工做公益

新冠肺炎疫情延燒，為避免群聚傳染，全台大學及中小學延後開學，連長期都需要志工協助的社福單位也受到波及。疫情連帶衝擊一般志工外出服務的意願，各社福單位苦不堪言，社工除了要兼顧個案、自籌活動之外，現在缺少志工幫忙，還得暫時放下個案上街頭自行募款。但為了防範疫情及不間斷地幫助個案，第一線的社工們只能繼續咬牙苦撐，一肩扛起志工作業，希望疫情能儘快穩定，志工們能再次投入服務。

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《衡山基金會》表示，其實一般民眾只要做好自主管理，配合社福端的防疫措施，像是落實勤洗手、戴口罩等，一樣可以參與志工服務。多數社福單位都有招募少人的志工，像是《兒童肝膽疾病防治基金會》在善耕官網上招募簡單又上手的發票整理志工，志工只要選擇可以服務的時間，就算一個人也可以做公益，也無須擔心有群聚情況。

無法外出服務的志工，更可以在家捐物資做公益！

此外，社福單位在物資上也有所缺乏，像《老五老基金會》就急需300支額溫槍。為預防疫情蔓延，《老五老基金會》每位居服員都需配給一支額溫槍，讓居服員在照顧長輩時使用，因傳統體溫計或耳溫槍都會直接接觸到個人身體，對防疫並不安全。在基金會服務的居服員阿富提到，現服務一位患有中風又得失智症的67歲王伯伯，在每次服務時都會替王伯伯測量體溫，因王伯伯總是會忘記自己是否生病，透過量體溫的小動作，就可以定期追蹤及把關王伯伯的健康狀況，即便量體溫是一件非常稀鬆平常的事，但在老年人的照護上則十分重要。

台灣處處有溫暖，民眾熱心公益不落人後，《善耕365公益媒合平台》呼籲民眾在防範疫情的當下，請做好自主健康管理及防護，再前往公益單位當志工，服務前更請配合單位的量體溫、酒精消毒等防疫措施，即可安心又安全的做公益。

◆立即加入社福單位志工行列，詳情請至《善耕365公益媒合平台》官網報名

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