把握不上妝的「肌膚黃金連假」　網推「淡斑亮白神器」大讚超有感

▲成天戴著口罩，讓許多網友大嘆肌膚吃不消。（示意圖／RF123）

消費中心／綜合報導

非常時期口罩成為美人們出門必備標配，然而長時間配戴口罩摩擦肌膚、乾燥等困擾，陸續在各大討論區出現愛美女孩們的哀嚎，像是PTT就出現一則「天天素顏戴口罩肌膚是變好還變壞？」意外發現近半數人覺得膚況暗沉無光、易出油生粉刺等問題，皮膚科醫師邱品齊建議非常時期應加強保濕、避免使用高油脂底妝產品，盡量維持淡妝為宜。

許多網友發現一整天戴口罩乾脆素顏最方便，口罩還可以重複使用好幾天，不怕手邊存量吃緊，但也有愛美網友忍不住抱怨「吃午餐時拿下口罩，突然被同事說皮膚瑕疵、斑點很多…」還有人表示自己素顏時只能躲起來吃飯，讓美人們不得不正視長久存在的肌膚問題。

▲網路上出現許多愛美女孩討論口罩對肌膚的影響。

▲也有人發現常常戴口罩悶一整天竟然大冒痘。

把握不上妝的「肌膚黃金連假」！主攻肌膚亮、透、白



其實戴口罩期間少上妝、維持素顏，對肌膚而言就像是難得的「黃金連假」，終於可以好好休息、透透氣，趁這段期間選擇合適的保養品擦好擦滿，等於一整天都在為肌膚進補，等到度過疫情非常時期，累積的淨透亮白實力肯定相當驚人。

▲網路上經常有許多內行網友分享高CP值美妝保養品。

近期在Dcard受網友狂推的兩款「淡斑亮白神器」，網友紛紛推薦素顏時，希望追求肌膚不上粉底，也能透亮有光澤。選手一是OLAY光感小白瓶（高效透白光塑淡斑精華），選手二是ProX淨白肌精華（亮潔皙顏透白精華），網友分享：「OLAY ProX系列持續使用一段時間後，皮膚真的有明顯變透亮」，「OLAY小白瓶推推～我的心頭好！戴口罩不化妝都用這個，膚色看起來也不會暗沉」，連在美妝公社上也有網友分享「才用幾天就很有感」、「很多人買用淡斑很有效」。

還有內行網友分享OLAY ProX透白關鍵成分「煙醯胺B3」，雖然價格非常親民，卻是專櫃等級精華，先前美容達人Kevin老師也曾在自己的影片中大推「OLAY PRoX小白瓶根本是SK-II姐妹款，因為它們來自同個集團，質地輕透好吸收，擦完也不會覺得肌膚很負擔」。OLAY ProX含有目前透白市場爆紅的美白成分煙醯胺B3，不只能打擊膚色不均問題，還能亮白肌膚，非常適合戴口罩不想化妝的非常時期天天保養用。



皮膚科醫師邱品齊也指出，經常戴口罩除了記得加強保濕，可以選擇質地清爽的保養品，如果原本有些斑點問題的朋友，邱醫師建議，可以選擇含有溫和美白成分的保養品，用以改善肌膚暗沉瑕疵。

▲把握肌膚黃金連假好好保養，等到疫情退燒順便實現透亮美肌夢想。

除了女孩們關心的肌膚瑕疵斑點問題，出油粉刺困擾也可以使用OLAY ProX 系列「水煮蛋肌精華」（煥膚淨瑕精華），含有甘醇酸Glycolic Acid、乳酸、檸檬酸，以5.7%黃金比例低敏AHA配方溫和煥膚，有助油性肌維持膚況穩定，連最懂「中東油田」肌膚困擾的丹妮婊姊之前也與邱品齊醫師一起推薦過，只要好好把握戴口罩期間加強保濕亮白，將肌膚危機變轉機，等到疫情退燒就能順便實現夢寐以求的淨白美肌。



淡斑亮白神器哪裡買?

OLAY ProX淨白肌精華（亮潔皙顏透白精華） https://lihi1.com/TIIqG

OLAY光感小白瓶(高效透白光塑淡斑精華) https://lihi1.com/RK9D3

OLAY ProX水煮蛋肌精華(煥膚淨瑕精華) https://lihi1.com/0BnaD

