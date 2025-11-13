　
公益 公益 互助 溫馨

【東森傳愛助更生】從更生到發光！阿凱跑遍全台200場電影包場

▲正能量推手阿凱（張登凱）奔走全台，參與電影《突破：三千米的泳氣》200場包場活動。（圖／阿凱提供，下同）

▲正能量推手阿凱（張登凱）奔走全台，參與電影《突破：三千米的泳氣》200場包場活動。（圖／阿凱提供，下同）

生活中心／綜合報導

從更生人到公益行動者，正能量推手阿凱（張登凱）持續以實際行動回饋社會。今年以電影《突破：三千米的泳氣》為契機，他奔走全台北中南，參與超過100多場包場活動，全台累積突破200場，最大場次更吸引超過700名觀眾共同觀影。阿凱表示，無論是在包場間穿梭拍攝、與觀眾合影，他都深刻感受到社會各界的支持與鼓勵，「這一切，都是上帝最好的安排，也感謝王令麟總裁一路以來的提攜與鼓勵。」

阿凱特別分享，《突破：三千米的泳氣》公益包場「口述影像版」將於11月21日正式上映，讓視障朋友能透過聲音感受電影的力量。他說，這次活動獲得多家企業支持，邀請盲友與家人朋友走進戲院，一起體驗電影中的勇氣與希望，「希望每一位盲友都能在觀影過程中，突破自己的挑戰，感受生命中不一樣的可能。」

▲《突破：三千米的泳氣》最大場吸引逾700人觀影，「口述影像版」將於11月21日登場。

▲《突破：三千米的泳氣》最大場吸引逾700人觀影，「口述影像版」將於11月21日登場。

在公益足跡上，阿凱持續以行動傳遞愛與希望，11月將深入台中戒治所與台南明德戒治分監，與女更生人羅依帆攜手舉辦「重生效應」公益捐書活動，並分享「上帝與王令麟總裁的愛與恩典」。他希望透過真實經驗，鼓勵收容人從閱讀與信仰中汲取力量，勇敢翻轉人生、迎向重生。

▲阿凱陪同女更生人羅依帆到台中戒治所，進行公益捐書活動。

▲阿凱陪同女更生人羅依帆到台中戒治所，進行公益捐書活動。

此外，阿凱也受邀至致理科技大學與中國科技大學演講，分享自身重生故事與信仰體驗，期望能激勵更多青年「透過信仰找到方向，透過行動改變未來」。他感性地說：「感謝上帝的帶領，與王令麟總裁對我的支持與鼓勵，讓我有力量去幫助更多更生人與受刑人，讓社會多一位願意付出的重生者。」

▲阿凱持續以行動傳遞愛與希望，並感謝王令麟總裁的支持與安排。

▲阿凱持續以行動傳遞愛與希望，並感謝王令麟總裁的支持與安排。

阿凱將於11月28日受邀出席「佳音電台三十週年 為愛堅持感恩音樂會」，現場超過500位弟兄姊妹齊聚一堂，他更號召企業一同贊助參與，以行動支持愛與信仰的力量。同時，他也規劃帶領「正能量無限小隊」前往桃園長長教養院，與院生互動、傳遞溫暖，阿凱感性表示「感謝上帝的安排，也感謝王令麟大哥及所有支持我的人，未來我會繼續用生命影響生命，讓世界看見重生與希望的力量。」

▼阿凱將於11月28日出席「佳音電台三十週年 為愛堅持感恩音樂會」，並號召企業共同贊助參與。

▼阿凱將於11月28日出席「佳音電台三十週年 為愛堅持感恩音樂會」，並號召企業共同贊助參與。

