頂新和德陪孩子走進社區　永靖國中棒球隊溫暖回饋家鄉

記者王威智／採訪報導

來到彰化縣永靖鄉，永靖國中棒球隊暫時放下練習，穿上球衣、拿起掃把，走進四芳社區，用實際行動回饋家鄉。這一天，孩子們不只打掃環境，更與社區長輩互動，透過揮棒、聊天和陪伴，讓社區充滿溫暖與笑聲。

四芳社區位於彰化永靖鄉，是一個以農業聚落為主的社區。早期居民多以農耕維生，隨著人口外移與老化，社區逐漸面臨環境老舊、人口高齡化等挑戰。多年來，四芳社區發展協會在理事長陳雍讓帶領下，凝聚居民力量，從環境整理、綠美化、生態復育到社區照顧，逐步改善生活環境，也讓長者能在熟悉的家鄉安心生活。

陳雍讓表示，「四芳社區一直希望不只是照顧長輩的地方，也能成為不同世代交流的平台。今天永靖國中棒球隊的孩子們來到社區，一起清掃環境、陪伴長輩，這對社區來說意義很大。」長輩們也樂在其中，陳阿公說：「很好玩，也很歡迎孩子們常來。」張阿嬤與盧阿嬤則笑著說，「大家都很有趣、又很可愛，希望孩子們常來！」從清掃環境到一起揮棒，棒球成了跨世代的共同語言，也讓長輩感受到年輕世代的活力。

永靖國中是南彰化地區唯一的國中基層棒球體育班，學生來自彰化、南投、台中等地，學校提供營養補充、課業輔導、生活照顧與運動升學等全方位支持。為回饋家鄉並推動基層棒球發展，頂新和德文教基金會自2009年起陸續捐贈150萬元等金額，累計投入超過1800萬元，並協助永靖國中打造完善的棒球環境。

頂新和德文教基金會副執行長邱慧珊表示，「我們希望孩子們能從手心向上變成手心向下，把幫助轉化為回饋，傳遞更多溫暖。」基金會至今已支持超過130所學校、幫助13,000位學生，並於2017年啟動「接棒未來」棒球公益計畫，提供基層球隊裝備、交通、餐食及急難救助等資源。

球員們也在互動中收穫成長。永靖國中棒球隊員李睿群說：「覺得很好玩又很新奇！之前打球都是跟同齡人，第一次跟比較年長的一起打球，阿公阿嬤很可愛。」吳品陞則表示，「我們來這裡就是希望長輩能動起來運動，看到他們開心，也很投入。我也很感謝頂新和德文教基金會的支持，沒有贊助經費，我們的比賽也不一定能被看見。」

這一天的活動，孩子們用陪伴與行動在社區留下溫柔力量，也讓四芳社區再次感受到凝聚力與生命力的延續。透過世代交流與環境關懷，社區與年輕一代共同成長，展現「回饋家鄉、服務社區」的理念，也讓公益與教育力量在地方生根。

