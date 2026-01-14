　
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

頂新和德陪孩子走進社區　永靖國中棒球隊溫暖回饋家鄉

▲ 頂新和德陪孩子走進社區，永靖國中棒球隊溫暖回饋家鄉。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者王威智／採訪報導

來到彰化縣永靖鄉，永靖國中棒球隊暫時放下練習，穿上球衣、拿起掃把，走進四芳社區，用實際行動回饋家鄉。這一天，孩子們不只打掃環境，更與社區長輩互動，透過揮棒、聊天和陪伴，讓社區充滿溫暖與笑聲。

四芳社區位於彰化永靖鄉，是一個以農業聚落為主的社區。早期居民多以農耕維生，隨著人口外移與老化，社區逐漸面臨環境老舊、人口高齡化等挑戰。多年來，四芳社區發展協會在理事長陳雍讓帶領下，凝聚居民力量，從環境整理、綠美化、生態復育到社區照顧，逐步改善生活環境，也讓長者能在熟悉的家鄉安心生活。

▲▼頂新和德文教基金會,永靖國中棒球隊在地回饋家鄉,前進四芳社區進行環境清掃。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼頂新和德文教基金會攜手永靖國中棒球隊在地回饋家鄉，前進四芳社區進行環境清掃、陪伴長者打棒球。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼頂新和德文教基金會,永靖國中棒球隊在地回饋家鄉,與長輩進行互動式棒球活動。（圖／記者姜國輝攝）

陳雍讓表示，「四芳社區一直希望不只是照顧長輩的地方，也能成為不同世代交流的平台。今天永靖國中棒球隊的孩子們來到社區，一起清掃環境、陪伴長輩，這對社區來說意義很大。」長輩們也樂在其中，陳阿公說：「很好玩，也很歡迎孩子們常來。」張阿嬤與盧阿嬤則笑著說，「大家都很有趣、又很可愛，希望孩子們常來！」從清掃環境到一起揮棒，棒球成了跨世代的共同語言，也讓長輩感受到年輕世代的活力。

▲▼頂新和德文教基金會,永靖國中棒球隊在地回饋家鄉,與長輩進行互動式棒球活動。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼四芳社區的長輩們樂在其中，樂樂棒球、投擲九宮格讓他們直呼好玩。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼頂新和德文教基金會,永靖國中棒球隊在地回饋家鄉,與長輩進行互動式棒球活動。（圖／記者姜國輝攝）

永靖國中是南彰化地區唯一的國中基層棒球體育班，學生來自彰化、南投、台中等地，學校提供營養補充、課業輔導、生活照顧與運動升學等全方位支持。為回饋家鄉並推動基層棒球發展，頂新和德文教基金會自2009年起陸續捐贈150萬元等金額，累計投入超過1800萬元，並協助永靖國中打造完善的棒球環境。

頂新和德文教基金會副執行長邱慧珊表示，「我們希望孩子們能從手心向上變成手心向下，把幫助轉化為回饋，傳遞更多溫暖。」基金會至今已支持超過130所學校、幫助13,000位學生，並於2017年啟動「接棒未來」棒球公益計畫，提供基層球隊裝備、交通、餐食及急難救助等資源。

▲▼頂新和德文教基金會,永靖國中棒球隊在地回饋家鄉,與長輩進行互動式棒球活動。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼四芳社區最年長的陳阿公今年已經近百歲，看見孩子們走進社區表示「歡迎孩子們常來」。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼頂新和德文教基金會,永靖國中棒球隊在地回饋家鄉,永靖四芳社區長輩。（圖／記者姜國輝攝）

球員們也在互動中收穫成長。永靖國中棒球隊員李睿群說：「覺得很好玩又很新奇！之前打球都是跟同齡人，第一次跟比較年長的一起打球，阿公阿嬤很可愛。」吳品陞則表示，「我們來這裡就是希望長輩能動起來運動，看到他們開心，也很投入。我也很感謝頂新和德文教基金會的支持，沒有贊助經費，我們的比賽也不一定能被看見。」

▲▼頂新和德文教基金會,永靖國中棒球隊在地回饋家鄉,永靖國中棒球隊隊員。（圖／記者姜國輝攝）

▲永靖國中棒球隊員李睿群。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼頂新和德文教基金會,永靖國中棒球隊在地回饋家鄉,永靖國中棒球隊隊員。（圖／記者姜國輝攝）

▲永靖國中棒球隊員吳品陞。（圖／記者姜國輝攝）

這一天的活動，孩子們用陪伴與行動在社區留下溫柔力量，也讓四芳社區再次感受到凝聚力與生命力的延續。透過世代交流與環境關懷，社區與年輕一代共同成長，展現「回饋家鄉、服務社區」的理念，也讓公益與教育力量在地方生根。

▲▼頂新和德文教基金會,永靖國中棒球隊在地回饋家鄉,永靖四芳社區,理事長,陳雍讓。（圖／記者姜國輝攝）

▲永靖四芳社區理事長陳雍讓。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

▲頂新和德文教基金會副執行長邱慧珊。（圖／記者姜國輝攝）

更多新聞
健禾人文關懷協會　春聯活動助力高齡社會

在臺灣高齡化社會的背景下，社區的共生理念愈發重要。嘉義縣健禾人文關懷協會特別舉辦了一場充滿年節氣氛的活動，14日邀請了書法界巨擘沈燕誠，攜手嘉檳書會的大師們，為裕民社區的居民揮毫寫春聯，藉此傳遞節日祝福和文化，巧妙地藉由書法活動凝聚社區力量、關懷長者。

韓國教頭警戒：台灣變更難對付　

愛心年菜第7年　雲林送暖助1500戶過好年

洋基開價5年遭打槍！貝林傑訴求曝光

美國隊夢幻戰力+1！「黑鱒」參戰WBC

永靖國中棒球社區回饋公益愛心雲四芳社區世代互動教育基層運動頂新和德文教基金會志工服務在地關懷學生活動長者關懷社區營造愛心雲

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD
高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

