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疫情衝擊！廟口賣椰子水業績少5成　弱勢女學生愁付不出學費

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▲▼疫情衝擊！廟口賣椰子水業績少5成　弱勢女學生愁付不出學費。（圖／家扶基因會提供）

▲小妤家中生計僅靠販賣椰子水維生，但今年疫情肆虐，觀光客寥寥無幾，業績初判減少逾5成。（圖／家扶基金會提供，下同）

記者林璟倩／綜合報導

受新冠肺炎影響而延後的開學日即將到來，許多弱勢家庭正愁於籌措孩子的教育費用，期盼新的學年能讓孩子安心就學。然而寒假期間正值防疫重點期，對民生消費衝擊大，尤其服務業及觀光旅遊業影響層面廣又深，像是台南一位女學生小妤（化名）就因家中家計影響，擔心今年付不出學雜費影響升學。

居住於台南的小妤，家中生計僅靠母親於寺廟前販賣椰子水維生，因季節關係，冬季非常依賴春節期間的觀光人潮，往年時常可見國外遊客走訪參拜，但今年疫情肆虐，觀光客寥寥無幾，僅剩在地居民造訪，業績初判減少逾五成。開學日來臨，小妤即將升學考高中，日漸增加的學雜費更讓母親不知該如何是好，僅盼疫情能盡快結束，不再影響賴以為生的椰子水販賣生意。

▲▼疫情衝擊！廟口賣椰子水業績少5成　弱勢女學生愁付不出學費。（圖／家扶基因會提供）

▲疫情觀光人潮減，影響小妤家收入，小妤家盼疫情能盡快結束，不再影響賴以為生的椰子。

▲▼疫情衝擊！廟口賣椰子水業績少5成　弱勢女學生愁付不出學費。（圖／家扶基因會提供）

▲小妤協助媽媽收拾椰子水攤位。

根據家扶基金會最新發現，弱勢兒少家庭主要照顧者從事工作中有24%為臨時工、22.3%為服務業，恐怕近半數家庭生計將受到疫情影響。家扶基金會執行長何素秋表示：「家扶今年1月份的捐款，跟去年相比減少33%逾1,700萬元。然而，助學與兒少營養補助等扶幼捐款金的捐款短缺，直接影響弱勢孩子生活與學習需求。明天就是開學日，家扶扶助5萬名的孩子，尚有4400萬元的缺口，讓人相當擔憂。」呼籲民眾響應愛心百元捐，協助弱勢家庭度過難關。

※了解更多家扶基金會《無窮世代計劃》https://endpoverty.ccf.org.tw
※捐款專線：04-22061234
※捐款管道：
郵政劃撥：戶名/家扶基金會；帳號/00224801（備註「無窮世代」）
家扶官網、LINE Pay、街口支付、萊爾富Life-ET、OK超商OK GO
手機直撥：51199(中華電信)、518093(台灣大哥大)、591993(遠傳電信)

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