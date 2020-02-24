前外交官道歉了！澄清「血友病童中國籍」消息來源：臉書上看的，所以引述

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劉仕傑道歉了！澄清「血友病童中國籍」消息來源：臉書上看的，所以引述

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▲▼劉仕傑。（圖／翻攝臉書粉專「護台胖犬 劉仕傑」）

▲劉仕傑緊急道歉了。（圖／翻攝臉書粉專「護台胖犬 劉仕傑」）

記者柯振中／綜合報導

前外交官劉仕傑23日在臉書上表示，引起討論的血友病童的父母都非中華民國國籍，造成社會議論，陸委會也緊急澄清，血友病童、血友病童的雙親都擁有中華民國國籍。對此，劉仕傑23日晚間道歉，在他寫文章之前，臉書上早有相當熱絡的討論，「今天下午看到臉書上有某知名粉專及臉友所說，我於是引述。」

劉仕傑的澄清全文如下：

最新澄清聲明（2/23 11:30 pm ):

有關病童家世一節，許多人問我如何得知，我的回答都是：今天下午看到臉書上有某知名粉專及臉友所說，我於是引述。

有新聞說是我起底，其實並不是。在我寫「之前」，臉書上已經有很熱烈討論。但顯然我後來的這篇文章引起很大討論。

但剛剛經過可靠內部消息來源指出，這名病童的確是這名陸配媽媽跟台灣前夫所生。病童出生後，父母才離婚，所以病童的確有中華民國國籍跟身分證。

在此對這個細節有誤向各界表示歉意。

▼劉仕傑發文惹議，隨後又在臉書上發表澄清聲明。（圖／翻攝臉書粉專「護台胖犬 劉仕傑」）

▲▼劉仕傑。（圖／翻攝臉書粉專「護台胖犬 劉仕傑」）

但我還是要強調，我原本文章重點並沒有否認病童依法享有台灣的健保。我強調的是武漢撤僑的部分必須依照小英總統所說「橫濱模式」。

另外，病童母親的態度，也是台灣社會在這件事觀感的關鍵。

最後補充，兩岸在戶籍跟健保制度還是有一些模糊或灰色地帶，且因為兩岸有些資訊沒辦法相互查證，甚至需要當事人切結書，的確會造成問題。也希望新國會可以一起找出這些漏洞，不要浪費了台灣珍貴的社會資源。

以上說明，請參考。

胖犬 敬上

▼劉仕傑的澄清聲明。（圖／翻攝臉書粉專「護台胖犬 劉仕傑」）

▲▼劉仕傑。（圖／翻攝臉書粉專「護台胖犬 劉仕傑」）

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