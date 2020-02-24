2女賣場糾紛犯死亡禁忌！　光頭男超焦慮「猛揮組合拳」：妳抓我口罩幹嘛！





▲光頭男和2女子排隊發生爭執，口罩被扯下後暴怒猛揮拳。（圖／翻攝自微博）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

新冠肺炎疫情沸騰，人人戴口罩自保，但山東大潤發賣場21日爆發的排隊爭執事件中，一名男子因被一名女子扯下口罩，讓他感到既害怕又焦慮，怕會因此中鏢，一怒之下出拳毆打女子和她的女性友人。

綜合陸媒報導，山東威海的大潤發世昌店，21日下午有滿滿的排隊人朝，但有人拍到第14號結帳櫃台突然發生男人打女人的事件，影片中一名光頭男揪著兩名穿純白大衣的女性，臉上流露焦慮又憤怒的神情，隨即左勾拳、右勾拳，將其中一人打得抬不起頭。

▲▼白衣女被打得頭破血流。（圖／翻攝自微博）

光頭男沒有停手，嘴裡不斷質問「妳把我口罩摘下來幹嘛」，接著朝距離較遠的另一名女子揮拳，直中頭部，他也不管2人哀嚎，10幾秒的過程中仍繼續使出組合拳，讓一旁排隊的民眾都看傻了。最後賣場保安上前制止紛爭並報警，衝突事件才暫告落幕。

影片最後，被打得白大衣女子頭破血流，純白的帽子上也沾著腥紅血跡；男子事後在微信朋友圈上發文，表示女子在排隊結帳時一直觸碰到他，要對方隔出一點距離卻被恐嚇要「整死你」，對方「還把我口罩摘了，我很焦慮很害怕，這種時候在一堆人面前摘我口罩，這是什麼X生幹出來的事。」他謝謝大家的關心，「但願沒得肺炎」。