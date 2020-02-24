禁止醫事人員出國！惹醫護怒怨　衛服部說話了

記者趙蔡州／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情日漸升溫，為了確保台灣的醫療能量，中央流行疫情中心指揮官陳時中23日宣布，醫事人員除「申請核准」外不得出國。衛生福利部23日晚間表示，限制對象以第一線直接與照護病患相關之醫事人員為主，診所任職者將不在限制，而且基於風險考量，中港澳地區將嚴格禁止前往。

衛福部23日晚間發布新聞稿表示，限制出國對象以第一線直接與照護病患相關之醫事人員為主，診所任職者將不在限制之列，基於風險考量，中港澳地區將嚴格禁止前往，其他經指揮中心發布之「旅遊警示地區」則須報准，相關細節將於25日邀集各級醫院協會代表、專業學會及院長共同討論確定後決定。

衛福部表示，現階段的防疫重點，首在控制疫情發展，避免醫療需求暴增，其次為降低醫療人員耗損，特別是專業醫療人員培養不易，人力難以於短時間提升或及時遞補，因此應盡可能避免醫療人員於防護不足下，接觸感染個案而染病或需要居家隔離，或因旅遊史而需要居家檢疫的情形發生，進而影響醫療人力之調度，甚至衝擊醫療服務量能緊縮。

請繼續往下閱讀...

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

為了因應防疫需要，衛福部初步規劃將嚴格限制醫院第一線醫事人員前往中港澳地區; 其他旅遊警示地區，除非因會議、公務或是特殊原因需要，經醫院首長同意外，皆不得前往。但經同意出國者，仍應落實返國後自主健康管理14天，且於該期間不得從事第一線醫療照護工作。

衛福部強調，防疫如同作戰，而醫療人員是最重要的戰士，目前的防疫成績是所有醫療人員共同努力的成果，只是未來疫情發展難料，因此須盡可能保護人員安全，維持醫療量能不受疫情衝擊。

衛福部除了會訂出指引適度限制醫事人員出國，各醫院也可以依據各自的需求量訂出內部相關規定。衛福部感謝全國醫事人員的付出，也期盼民眾務必遵守指揮中心各項規定，共度難關。