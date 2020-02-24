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企業提供有薪防疫照顧假　新北首推獎勵金補助最高5萬元

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▲ 新北勞工局取消越南慶元宵活動 全員投入武漢肺炎防疫措施宣導。（圖／新北市勞工局提供）

▲ 企業提供有薪防疫照顧假，新北首推獎勵金補助最高5萬元。（圖／新北市勞工局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

企業提供有薪防疫照顧假可申請獎勵金！為鼓勵雇主辦理優於法令規定的職場友善措施，新北市政府勞工局開辦「獎勵企業辦理友善家庭暨工作平等措施」計畫，針對提供友善家庭暨工作平等措施的企業給予最高5萬元獎勵，自3月1日起至5月31日止，歡迎符合資格的企業踴躍提出申請。

勞工局長陳瑞嘉表示，2020年度首次採獎勵的方式積極鼓勵企業，除了遵守法令外，更能主動發現勞工的需求，提供相應貼近優於法令的措施。此外，因應新冠肺炎（COVlD-19）防疫需求，將因防疫提供勞工友善家庭措施的企業納入獎勵範圍，透過企業提供家庭友善措施，讓勞工安心兼顧工作與家庭，進而提升勞工向心力及生產力，創造勞資雙贏。

▲ 企業提供有薪防疫照顧假　新北首推獎勵金補助最高5萬元。（圖／新北市勞工局提供）

▲ 企業提供有薪防疫照顧假。

勞工局指出，凡是登記設立於新北市，勞工30人以上的私立機構或企業，除符合性別工作平等法第13條及第23條規定外，在2019年度有提供勞工優於法令的友善家庭暨工作等措施。

勞工局表示，如產假優於法定天數1星期以上、有薪家庭照顧假、全薪生理假、增加陪產假天數、有薪陪產檢假、全薪親職假、有薪長期照顧安排假或針對育有未滿3歲子女的勞工減少每日工作時間等。

另外，在2020年2月底前，有因應新冠肺炎（COVlD-19）防疫，而提供友善家庭相關措施（如：有薪防疫照顧假），並有勞工因此受惠企業，經審核通過，每項措施將核發1萬元獎勵金，最高核發5萬元。

詳細資訊及申請方式請至新北勞動雲：https://ilabor.ntpc.gov.tw/page/friendly-family-workplace 網頁查詢及下載。若有相關疑問，可電洽：02-2960-3456分機6366。

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