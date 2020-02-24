除夕夜主動請戰！湖北醫師確診新冠肺炎…搶救無效離世

▲黃文軍驟逝令外界感到遺憾。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情相當嚴重，大陸不斷傳出一線醫護人員染病逝世的消息。湖北孝感的呼吸內科副主任醫師黃文軍日前不慎被病人傳染新冠肺炎，經過數天的救治，仍不幸身亡，讓同事、親友感到相當悲痛。一名同事聞訊，難過地指出，黃文軍才42歲，到現在仍然不敢相信事實。

綜合陸媒報導，黃文軍在湖北孝感市中心醫院任職，由於今年春節適逢新冠肺炎疫情爆發，他在除夕夜時立下戰書，引用林則徐「苟利國家生死以，豈因禍福避趨之」的語句，主動請纓到一線，對抗新冠肺炎。

不過，當時大陸確診數量較大，黃文軍幾乎整天沒休息，就待在醫院內看診，工作時間相當長，進而導致免疫力下降，看診時不慎被新型冠狀病毒感染，隨後確診罹患新冠肺炎。

▲黃文軍任職醫院的官網發文哀悼他的離世。（圖／翻攝孝感健康網）

經過長時間的治療，黃文軍仍不敵病魔，23日在醫院內去世，年僅42歲，讓同事、親友感到相當悲痛。一名院內同事指出，由於黃文軍的看診人數較多，進而導致身體疲勞，加上醫生替病人看診都是連續不間斷，可能在過程中被感染新型冠狀病毒。

同事說，黃文軍病發後，醫院立刻收治，同時拚盡全力救治，想進一切辦法治療，沒想到黃文軍仍回天乏術，離開了人世。由於黃文軍了解許多呼吸道症狀，且技術良好，治癒的病人相當多，因此孝感市中心醫院的官網上還掛著病患致贈的藏頭詩。

藏頭詩的內容如下：

黃經傳繼五千年，

文武中西合璧金，

軍隊強攻關鍵點，

好多患者讚冰心。

藏頭詩的四字組合起來就是「黃文軍好」，似乎在誇讚黃文軍的技術，黃文軍驟逝的消息更是令人感到遺憾，孝感市中心醫院也為此在官網發文哀悼。