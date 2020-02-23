韓國旅遊警示調升「黃色」　外交部籲：國人檢討應否前往

▲南韓大邱。（圖／路透）



記者陶本和／台北報導

由於韓國新冠肺炎疫情持續蔓延，外交部23日宣布，即日起調整韓國旅遊警示為「黃色」，同時也提醒國人要特別注意安全並檢視是否前往。

外交部指出，韓國自2020年1月20日發現「新型冠狀病毒肺炎」首例後，迄2月23日止累計確診病例已達556例，其中若干病例感染源不明，且近期發生大型教會及醫院群聚感染，韓國政府已將大邱市、慶尚北道清道郡指定為傳染病特別管理地區。

外交部指出，韓國疫情持續迅速蔓延，我中央疫情指揮中心已將韓國旅遊疫情建議提升至第二級「警示」（Alert)，韓國疾病管理本部亦已將疫情預警等級調整至第二級「警戒」；另美、英等國均已提升對韓國或韓國部分地區之旅遊警示，併考量我與韓國人員往來密切，外交部爰自即日起調升韓國旅遊警示為黃燈，提醒國人注意安全並檢討應否前往。

根據外交部的國外旅遊警示分級表，灰色警示為「提醒注意」，黃色警示為「特別注意旅遊安全並檢討應否前往」，橙色警示「避免非必要旅行」，紅色警示「不宜前往，宜儘速離境」。

▼國外旅遊警示分級更新：2月23日12時整。（圖／外交部領事事務局）

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