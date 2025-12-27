　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／禽流感拉警報！芳苑蛋雞場確診H5N1　緊急撲殺2.7萬隻雞

▲芳苑一處蛋雞場確診禽流感撲殺2萬7千多隻雞。（圖／彰化動物防疫所提供）

▲芳苑一處蛋雞場確診禽流感撲殺 27,347隻雞。（圖／彰化動物防疫所提供）

記者唐詠絮／彰化報導

禽流感疫情拉警報！彰化縣芳苑鄉一處蛋雞場，近日傳出雞隻異常死亡，經檢驗後確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒。彰化縣動物防疫所接獲通報後，立即採取行動，於今(27)日完成該場撲殺、清場及消毒作業，總計撲殺蛋雞2萬7347隻，以防堵疫情擴散。

疫情發現與緊急處置

彰化縣動物防疫所表示，本月23日接獲芳苑鄉蛋雞場業者通報，場內出現雞隻異常死亡情形。動防所人員隨即趕赴現場，進行移動管制並採樣送驗。檢體經農業部獸醫研究所在25日確診為高病原性的H5N1禽流感病毒。防疫人員不敢大意，於今日執行完畢撲殺與全面清消工作，將疫情風險控制於單一場內。

▲芳苑一處蛋雞場確診禽流感撲殺2萬7千多隻雞。（圖／彰化動物防疫所提供）

▲芳苑一處蛋雞場確診禽流感撲殺 2萬7347隻雞。（圖／彰化動物防疫所提供）

天候與候鳥遷徙 防疫風險增高

動防所特別提醒，近日受大陸冷氣團影響，氣溫驟降且日夜溫差大，家禽容易因緊迫導致抵抗力下降。此外，當前正值候鳥度冬遷徙的高峰期，沿海農田、溼地出現大量過境候鳥，使得病毒透過野鳥傳入禽場的風險大幅提升。

籲請業者加強生物安全措施

為共同防範疫情，動防所強烈呼籲所有養禽業者務必落實4點防疫工作：

強化防鳥設施：檢查並加強禽舍防鳥網，避免候鳥與場內家禽接觸。

嚴格門禁管制：落實人員、車輛（如運禽車、飼料車、化製車）進出消毒，運輸籠、蛋箱等器具也需徹底清消。

注意禽舍管理：在天冷時做好保溫與通風，減少家禽緊迫。

主動監測通報：每日密切觀察家禽健康狀況。

▲芳苑一處蛋雞場確診禽流感撲殺2萬7千多隻雞。（圖／彰化動物防疫所提供）

動防所呼籲業者若發現可疑或異常死亡案例，應立即通報所在地公所或動防所（04-7620774）。未依規定通報者，最高可處100萬元罰鍰。縣府也強調，若禽場未依規定落實生物安全措施，經查獲最高可罰15萬元；若因此導致場內發生禽流感，所撲殺的家禽將不予補償，業者須自行承擔損失。呼籲業者共同配合，守護產業安全。

▲芳苑一處蛋雞場確診禽流感撲殺2萬7千多隻雞。（圖／彰化動物防疫所提供）

▲芳苑一處蛋雞場確診禽流感撲殺 27,347隻雞並完成清消。（圖／彰化動物防疫所提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 1 4829 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
檢舉違停！　自己竟當場收紅單
細數黃國昌「3承擔」　柯文哲交保後首公開登台力挺：我沒選錯人
王ADEN昔自爆想偷親《不熙娣》班底！　遭小S逼問全招了
狗兒誤闖國道！暖男冒險抱上車　後車霸氣守護...55萬網友淚

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

醉男與女友吵架！怒砸自己賓士跑車搞笑畫面曝　敲後視鏡還自傷

假釋犯案還「加料」！客廳拉屎惡搞民宅　笨賊掉手機秒被捕

檢舉違停等移車「自己也收紅單」他PO文諷警厲害　原因曝光

轎車「向右一斜」猛撞整排機車！27部全倒地　肇事駕駛跑了

快訊／禽流感拉警報！芳苑蛋雞場確診H5N1　緊急撲殺2.7萬隻雞

KTV塞麥克風性侵！淫男挨告竟問「要不要交往」　賠2萬求輕判

新北特搜隊獲捐60組行軍床帳篷　提升救災後勤休息品質

扮建商富二代騙5600萬！買麥拉倫、名錶　超跑鈔票磚畫面曝　

快訊／搬200公斤水晶洞「突然倒下來」2人被砸　19歲工人慘死

狗兒誤闖國道！暖男冒險抱上車　後車霸氣守護...55萬網友淚讚

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

冷氣團甩水氣「3地雨最大」！　下周跨年北台灣濕涼

歲末獻祝福！馬太鞍教會90周年 麥當勞與音樂家牽起部落溫暖

黃金獵犬聽爸呼喚卻找不到人　焦急來回搜索喊三次才發現XD

潘瑋柏直播簽名「餓到向粉絲求救」　被提醒「不要簽錯」下秒就出包！XD

北捷北門站乘客大奔逃　鞋子、行李灑滿地　專家提醒3步驟保命

理賠喬不攏！女壽險公司大廳「亮刀」嗆聲　驚險壓制畫面曝

醉男與女友吵架！怒砸自己賓士跑車搞笑畫面曝　敲後視鏡還自傷

假釋犯案還「加料」！客廳拉屎惡搞民宅　笨賊掉手機秒被捕

檢舉違停等移車「自己也收紅單」他PO文諷警厲害　原因曝光

轎車「向右一斜」猛撞整排機車！27部全倒地　肇事駕駛跑了

快訊／禽流感拉警報！芳苑蛋雞場確診H5N1　緊急撲殺2.7萬隻雞

KTV塞麥克風性侵！淫男挨告竟問「要不要交往」　賠2萬求輕判

新北特搜隊獲捐60組行軍床帳篷　提升救災後勤休息品質

扮建商富二代騙5600萬！買麥拉倫、名錶　超跑鈔票磚畫面曝　

快訊／搬200公斤水晶洞「突然倒下來」2人被砸　19歲工人慘死

狗兒誤闖國道！暖男冒險抱上車　後車霸氣守護...55萬網友淚讚

史上最美啦啦隊！林志玲空降主場「站C位熱舞」　超甜燦笑羞喊：為了他豁出去

醉男與女友吵架！怒砸自己賓士跑車搞笑畫面曝　敲後視鏡還自傷

林志玲化身「勝利女神」大秀熱舞　洋基工程主場爆滿3400人觀戰

與世隔絕的放空角落！台東低調咖啡民宿　東河包子走路3分鐘

快訊／8級強風範圍「擴大10縣市」　一路吹到明晚

假釋犯案還「加料」！客廳拉屎惡搞民宅　笨賊掉手機秒被捕

中國多地錄用公務員　要考察「網路言行」

雙城論壇／公務員赴陸許可制恐衝擊雙城論壇？　林奕華：一定長長久久

彰化月影燈季開跑！「Rody跳跳馬、櫻桃小丸子」打造夢幻馬戲燈區

一口喝下「液態氮雞尾酒」耍帥！38歲俄男當場胃穿孔　痛苦畫面曝

成東鎰.惠利不愧是父女(?)　德善家一到就先吃別人泡麵

社會熱門新聞

補教師家族12年受傷500次　詐保2800萬

即／2工人搬水晶洞被砸　1人不治

摩鐵激鬥人妻賠250萬！台中房仲哥再約她戰溫泉旅館...又賠280萬

舔胸猥褻女同事　急留600萬提款卡贖罪

逼2男口交吃糞惡團判決出爐

送妻手機幫備份！驚見小王私訊「肉棒打臉」

彰化男「菜刀+西瓜刀」逛大街　民眾急報警

張文5台手機+平板＋電腦　最貴是ROG筆電

遭控性侵台中二寶爸絕望墜橋亡妻提再審

即／三重套房飄異味　情侶陳屍床上

少年割頸案高院：未要求接受修復式司法

快訊／「小英男孩」鄭亦麟凌晨交保

嗆「人死得不夠多」遭拘　竟是傳產老闆

張文擁5件3C產品　手機停留在2022年

更多熱門

相關新聞

狗誤闖國道男冒險抱他上車　後車霸氣守護

狗誤闖國道男冒險抱他上車　後車霸氣守護

國道1號北上北斗路段12月25日發生一起驚險的救援事件，一隻狗狗誤闖國道後，受傷躺在內側車道，一名年輕男子發現後，冒險將車子停在內線車道下車救援，後方駕駛見狀立刻停車保護，並高喊「你保護牠，我保護你」。這段驚險影片已吸引超過55萬人次觀看，網友既感動又為救援者捏把冷汗。高公局斗南工務段段長馬信宏也特別呼籲，民眾若遇動物誤闖國道，請優先撥打1968通知專業人員處理，切勿貿然下車，務必以自身安全為重。

彰化男「菜刀+西瓜刀」逛大街　民眾急報警

彰化男「菜刀+西瓜刀」逛大街　民眾急報警

彰化阿伯走失8天　百人+搜救犬地毯式搜尋

彰化阿伯走失8天　百人+搜救犬地毯式搜尋

「你是我的帥老公」簡訊露餡　綠夫提告

「你是我的帥老公」簡訊露餡　綠夫提告

花壇路面破洞驚見湧泉！自來水管爆裂積水　水公司連夜搶修

花壇路面破洞驚見湧泉！自來水管爆裂積水　水公司連夜搶修

關鍵字：

彰化禽流感芳苑蛋雞動防所

讀者迴響

熱門新聞

即／逆轉！賴瑞隆家人衝突認定「非霸凌」

小煜「超辣前妻」深夜全說了！

王ADEN被砍跨年「接替人選是大咖女歌手」！

補教師家族12年受傷500次　詐保2800萬

即／2工人搬水晶洞被砸　1人不治

夫妻住飯店都在做什麼？　答案爆共鳴

王Aden公審女學生　家長還原關鍵真相

割頸乾哥「賠償一毛都不給」　楊家善款衝到1424萬

七夕婚才1年4個月！高山一實震撼宣布離婚

「好可憐的警察小姐姐」　合歡山女警都沒移動被關注

摩鐵激鬥人妻賠250萬！台中房仲哥再約她戰溫泉旅館...又賠280萬

「只愛DDD」日本留學生是女模！　大尺度辣照曝光

職場奴性最強星座Top3

無菜單料理「18道不到300塊」！地點曝全笑翻

北臉買不下手！他推「1品牌外套」防風又暖

更多

最夯影音

更多
Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」
玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

冷氣團甩水氣「3地雨最大」！　下周跨年北台灣濕涼

冷氣團甩水氣「3地雨最大」！　下周跨年北台灣濕涼

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面