快訊／禽流感拉警報！芳苑蛋雞場確診H5N1　緊急撲殺2.7萬隻雞

▲芳苑一處蛋雞場確診禽流感撲殺 27,347隻雞。（圖／彰化動物防疫所提供）

記者唐詠絮／彰化報導

禽流感疫情拉警報！彰化縣芳苑鄉一處蛋雞場，近日傳出雞隻異常死亡，經檢驗後確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒。彰化縣動物防疫所接獲通報後，立即採取行動，於今(27)日完成該場撲殺、清場及消毒作業，總計撲殺蛋雞2萬7347隻，以防堵疫情擴散。

疫情發現與緊急處置

彰化縣動物防疫所表示，本月23日接獲芳苑鄉蛋雞場業者通報，場內出現雞隻異常死亡情形。動防所人員隨即趕赴現場，進行移動管制並採樣送驗。檢體經農業部獸醫研究所在25日確診為高病原性的H5N1禽流感病毒。防疫人員不敢大意，於今日執行完畢撲殺與全面清消工作，將疫情風險控制於單一場內。

▲芳苑一處蛋雞場確診禽流感撲殺 2萬7347隻雞。（圖／彰化動物防疫所提供）

天候與候鳥遷徙 防疫風險增高

動防所特別提醒，近日受大陸冷氣團影響，氣溫驟降且日夜溫差大，家禽容易因緊迫導致抵抗力下降。此外，當前正值候鳥度冬遷徙的高峰期，沿海農田、溼地出現大量過境候鳥，使得病毒透過野鳥傳入禽場的風險大幅提升。

籲請業者加強生物安全措施

為共同防範疫情，動防所強烈呼籲所有養禽業者務必落實4點防疫工作：

強化防鳥設施：檢查並加強禽舍防鳥網，避免候鳥與場內家禽接觸。

嚴格門禁管制：落實人員、車輛（如運禽車、飼料車、化製車）進出消毒，運輸籠、蛋箱等器具也需徹底清消。

注意禽舍管理：在天冷時做好保溫與通風，減少家禽緊迫。

主動監測通報：每日密切觀察家禽健康狀況。

動防所呼籲業者若發現可疑或異常死亡案例，應立即通報所在地公所或動防所（04-7620774）。未依規定通報者，最高可處100萬元罰鍰。縣府也強調，若禽場未依規定落實生物安全措施，經查獲最高可罰15萬元；若因此導致場內發生禽流感，所撲殺的家禽將不予補償，業者須自行承擔損失。呼籲業者共同配合，守護產業安全。

▲芳苑一處蛋雞場確診禽流感撲殺 27,347隻雞並完成清消。（圖／彰化動物防疫所提供）