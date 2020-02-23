影／義大利確診激增總理下令封城　外交部公布11疫區提醒國人注意

▲義大利新冠肺炎確診激增，總理宣布封城。（圖／達志影像／美聯社）



記者陶本和／台北報導

義大利於22日晚間宣布，確診病例達79例、2人死亡。對此，外交部23日表示，義大利政府已對受感染地區採封城、旅遊禁令管制，同時也公布11個受管制疫區，提醒國人注意。

外交部表示，義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）下令禁止任何人進入、離開疫情地區，而疫情主要集中在倫巴底大區（Lombardia）北部。

外交部指出，目前義大利政府已對受感染地區採行包括封城及旅遊禁令的管制措施，相關發展將對我國人前往義大利旅遊、經商或投資造成影響。

外交部提醒國人，為避免到遭管制的義大利疫區旅遊，公布目前受管制的疫區，包括：Codogno、Casapusterlengo、Castiglione d'Adda、Maleo、Fombio、Bertonico、Castelgerundo、Somaglia、San Fiorano、Terranova dei Passerini，以及Vo Euganeo等地區。

根據外交部的旅遊警示燈號，義大利維持「灰色」，提醒注意的階段；外交部強調，後續將根據最新疫情發展，會相應調整對義大利的旅遊警示。

▼國外旅遊警示分級表，2月23日12時整。（圖／外交部領事事務局）



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