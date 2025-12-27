731部隊「月產10公斤跳蚤」罪證　俄解密日軍侵華細菌戰活人實驗

記者任以芳／綜合報導

大陸侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館近日公布一份極具震撼力的最新史料《731部隊海拉爾支部部隊長加藤恒則筆供》。這份由俄羅斯解密，首度詳細揭露日軍如何以「工業化」規模每月生產10公斤攜毒跳蚤，還原加藤恒則自1948年被捕後的親筆供述，細化731部隊細菌戰的技術細節，日軍如何將哈爾濱平房地區打造為一個自上而下、組織嚴密的「活人實驗場」與「細菌武器工廠」，對於中國戰俘作為「馬路大」進行炭疽炮彈、凍傷及毒氣實驗，殘忍行為，令人髮指。

▲《731部隊海拉爾支部部隊長加藤恆則筆供》 。（圖／翻攝 央視）

根據《央視》報導，侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館公佈一份題為《731部隊海拉爾支部部隊長加藤恆則筆供》的史料。該史料原件藏於俄羅斯聯邦安全局外貝加爾邊疆區分局，由普希金科學圖書館申請解密獲取後，於今年2月將影印版捐贈到黑龍江哈爾濱侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館，主要記載了加藤恆則1948年2月被蘇聯逮捕後親筆書寫的供述材料，包含被捕者檔案、個人信息登記表及詳細罪行陳述三部分內容，由俄文和日文材料組成，日文是親筆筆供，俄文是翻譯稿。

加藤恒則的供詞證實了731部隊不僅具備嚴密的組織分工，731部隊絕非孤立的醫療單位，而是一個受到日本軍方高層統一指揮、運作極其嚴密的國家犯罪機器。加藤恒則證實，731部隊下設8個核心部門，核心據點集中於哈爾濱平房營區，其編制約3000人，其中10%為軍官和專業技術人員，其餘為軍事編制服役人員，形成「本部—部門—支隊」的犯罪證據鏈。

▲加藤恒則的供詞證實了731部隊具備嚴密的組織分工 。（圖／翻攝 央視）

筆供中提到「無窗戶，禁止無關人員進入，關押著大約200名中國戰俘，由憲兵在夜間押送至此」。實驗內容有測試炭疽桿菌、傷寒桿菌、痢疾桿菌、霍亂弧菌、鼠疫桿菌等的致病力及劑量效果，明確提出「所有這些研究都伴隨著活體實驗」，還提到1945年1月關東軍凍傷研究部門在海拉爾附近開展活人實驗，1945年7月齊齊哈爾化學部隊在平房進行活人毒氣實驗。

筆供披露，731部隊曾在哈爾濱附近空曠地帶引爆裝有炭疽桿菌的炮彈，「統計受感染的人數與馬匹數量」，且明確使用活人作為實驗對象。

受害人（中國老百姓、戰俘等）被日軍稱為「馬路大」（Maroote，意為木材），用於測試各類惡性傳染病的致病力。這份史料最令外界震驚的細節之一，莫過於日軍大規模養殖「細菌跳蚤」的技術流程。

▲ 731部隊培養跳蚤作法。（圖／翻攝 央視）

加藤恒則在筆供中詳細描述了平房養殖區域的具體運作，為了確保產量，實驗室溫度被恆定控制在30℃，日軍研發出一種以「空燃油鐵桶、鐵絲網、白鼠」組成的養殖裝置。通過「搪瓷浴盆+電燈驅避」的方式收集跳蚤，「每月可產出10公斤跳蚤」。這些跳蚤被投放至感染鼠疫的老鼠身上攜帶病菌，用於細菌戰傳播。

此外，筆供還補充了多項慘絕人寰的實驗細節：1945年初，關東軍凍傷研究部門在海拉爾附近開展了極端氣候下的活人實驗；同年7月，齊齊哈爾化學部隊更在平房營區進行了令人髮指的活人毒氣實驗。這些供詞與此前解密的伯力審判檔案相互印證，構成了牢不可破的罪惡證據鏈。

筆供中明確了731部隊5個地方支隊的分布，牡丹江、林口、孫吳、海拉爾、大連，其中海拉爾支隊規模較小，1944年12月加藤恆則赴任時，支隊已飼養500隻白鼠，1945年2月增至約1000隻，自4月起每月向總部輸送300隻白鼠。

筆供中明確了海拉爾支隊編制約120人，表面承擔防疫、水過濾設備維護等任務，實則以白鼠養殖、跳蚤培育為核心機密工作。海拉爾支隊設立初衷為「對蘇聯細菌戰的前進據點」。

▲ 731部隊培養跳蚤證據，還標注秘密實驗（倒數第三格） 。（圖／翻攝 央視）

侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館宣傳教育與陳列部主任金士成指出，加藤恒則的筆供最關鍵的價值，在於它證明了這場暴行是日本國家意志的體現。加藤恆則的筆供從支隊指揮層面完整還原了海拉爾支隊的具體運作，進一步證實了731部隊「總部研發—支隊保障—實戰應用」的犯罪鏈條。

筆供中專門提到「1945年6月東京方面下達了指示，停止一切關於細菌戰準備工作」，直接印證細菌戰是日本國家意志主導的犯罪行為，再一次證實細菌戰計劃、物資儲備、部隊部署都是受日本軍方高層統一指揮，是自上而下、有規模、有組織的國家犯罪。

同時，加藤恆則的筆供細化了細菌戰技術細節，公開了跳蚤規模化養殖的具體技術流程，為揭露731部隊細菌戰物資生產體系提供了直接依據。

