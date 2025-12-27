下周就是2026年「都會犯1錯誤」　金融業崩潰！萬人點頭：好真實

▲民眾辦理業務寫錯年份或日期，對銀行員來說是惡夢。（示意圖／記者周宸亘攝）



網搜小組／劉維榛報導

不少人直呼，2025年過得特別快！一名網友笑稱，下周就是2026年了，已經預期很多人去辦理金融業務，或填寫相關日期表單，還不習慣寫成2026年，結果演變成5硬改成6的爆笑場面。文章引發破8萬人點頭認證，「好真實，每年都要經歷一次」、「身為金融業覺得恐慌」。

一名網友在Threads上傳一張照片，可見已經塗上立可帶，上頭寫著2025年，但尾數5又被硬改成6，而原PO特地提醒大家「下周就是2026年了」，如有要填寫相關表格日期的話，千萬別寫錯了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

每年例行的「錯年症候群」



文章一出，引來8.3萬網友爆共鳴，「這個至少三個月才能改掉」、「真糟糕我還在113年」、「從元旦開始的前幾天，真的很容易寫錯」、「這是每年初都會發生的事情」、「我日記還在寫2024年，上禮拜才發現2025年...結果就要2026了」、「我才剛適應完114年怎麼寫，怎麼就要115年了」、「好真實，每年都要經歷一次」。

其中，金融業、出納員工更有感直呼，「身為銀行櫃員看到這個頭好痛」、「身為金融業覺得恐慌，只要寫錯日期都是會挫賽冒冷汗的程度」、「金融從業人員的惡夢」、「我能想到公司出納會不停的『嘖』，然後撕掉匯款單的畫面」、「公司文件不能塗改，希望下個月不要一直writing error簽名簽到死」、「金融業會哭著找客人補簽名」。