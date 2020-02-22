醫師5建議抗疫！做到這項風險降6成 　謝震武驚呆了

▲民眾戴口罩自保，但醫師江守山認為，提高免疫力更重要。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

新冠肺炎疫情持續增溫，腎臟科醫生江守山表示，社區感染一定會到來，以所謂隱匿感染的人那麼多，這是跑不掉的，但不要忘記，新冠肺炎只是一個2％致死率的疾病，98％的人得了還是會好，關鍵在免疫力，他也提供5點提高免疫力的建議。

江守山在21日播出的政論節目《新聞面對面》中以香港案例指出，香港大家庭一桌19人吃火鍋，其中11人確診，超過一半，但另外8人沒「中獎」，「你的免疫力到最後才是硬道理」，民眾不能老是要依賴口罩、洗手，還是要建立自己的免疫力。

主持人謝震武問道，現在要怎麼增加免疫力，因為免疫力是長期的。江守山則說，免疫力的增加其實有很多方法，第一、睡眠要充足，應每天維持7小時的睡眠，7小時睡眠以下的人免疫力會低下。

▲醫師提醒，睡眠很重要。（示意圖／記者李佳蓉攝）

江守山指出，第二、要吃得好，不是吃山珍海味，要吃優質蛋白，可以拿來做抗體，不要吃糖，精製糖吃下去，白血球睡覺睡5小時，吃得食物要調整。

江守山再指，第三、冠狀病毒有一定固定模式，冬天到了會多起來，所以也有人說要多曬太陽，提高維生素D，甚至美國做了一個介入型研究，有吃維生素D的人在冬季的呼吸道感染就降低三分之二，真的不曬太陽，也可以吃維生素D。

▲多曬太陽提高維生素D。（示意圖／Pixabay）

江守山還說，第四、日本研究指出要拒絕呼吸道感染，「你回家就要漱喉，為什麼？因為所有的病毒，不是有你的細胞的鑰匙，它侵入你的細胞，它要鑽洞、要敲門，所以它附上去，它要一點時間，所以你只要回家，去給它吐掉」，研究提到不管水、鹽水、優碘加水、漱口水、茶，這五樣都有效，而茶因茶多酚可抗病毒，也可以漱口，水就有效，也不花錢。

江守山指出，第五，日本、以色列、芬蘭研究都指出，只要每天洗熱水澡，拉高體溫就不利於冠狀病毒的感染，在研究裡面，一週四次以上的熱浴，病毒感染降低六成。

謝震武聽到倒抽一口氣並驚呼「啊！那我多洗幾次！」江守山接著說「對！熱水澡！而且41度5分鐘就算足夠的暴露量，所以這個東西也不花什麼錢」泡澡、泡溫泉也有效，但泡溫泉要個人湯。