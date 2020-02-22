隨時做好一級開設準備　柯文哲：有演習過一次

▲台灣民眾黨國家治理學院開課，柯文哲聯訪。（圖／記者張榮恩攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情不斷延燒，目前台灣確診26例，外界也擔心會爆發社區感染。新北市長侯友宜日前拋出防疫工作提升到一級開設的想法，台北市長柯文哲22日也說，隨時都做好一級開設的準備，「對啦，我們有演習過一次，其實我們SOP那些都有，該做的準備準備，也不要太恐慌」。

柯文哲22日出席台灣民眾黨國家治理學院活動前受訪時，被問到是否隨時做好一級開設的準備，他表示，「對啦，我們有演習過一次，其實我們SOP那些都有，該做的準備準備，也不要太恐慌」。

柯文哲說，有時候我們過度恐慌，旅遊業、夜市商圈，「我看我們才20幾個人感染，在醫療體系還沒什麼問題，那經濟體系先垮掉」；他強調，該做的準備要準備，但是也不用太過於驚慌失措，妨礙國家正常的發展。

至於中央是否應該升到一級開設？柯文哲說，該做的工作一樣照SOP，「社區感染分很多種，零星1、2個也是社區感染，然後失控大規模傳染也是社區感染，所以我常常說重點不是標籤，重點是內容」。

另外，媒體也問到，高雄市將把已確診但症狀輕的患者移到指定醫院的普通病房，將負壓病房等資源留給重症患者，此舉是否會有多人共用病房的問題？柯文哲說，這事情你去看新加坡差不多也是這樣，要看數量，「如果數量少我們當然就比較好的防護，大規模，向大陸那個，大陸嚴重到連呼吸器都不夠，那就沒辦法」。

「所以事實上，我這次防疫我主張戰略是這樣，你不要幻想社區感染不會發生，但是把他壓在我們整個醫療體系可以處裡的範圍內。」柯文哲說，如果case、個案很少，就可以住負壓隔離病房，但台北市負壓隔離病房總共才100多間，所以如果病人超過，還是不能全部去住負壓隔離病房。

柯文哲表示，所以這疫情，如果是他的話，戰略是不要幻想不會發生，但是把它壓在醫療體系可以應付的範圍內就好了，「不要引起額外的恐慌 這樣就好了」。

