中央不公布地點　柯文哲酸台灣中國邏輯差不多：同個醬缸泡出來

▲台灣民眾黨國家治理學院開課，柯文哲會前聯訪。（圖／記者張榮恩攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情不斷擴散，目前台灣已經確診26例，外界開始出現希望公布詳細資訊的聲音，但衛福部長陳時中態度不變，仍認為「公布以後，真的會安心嗎？」對此，台北市長柯文哲22日受訪時說，不公開透明引起的恐慌更重，「大陸今天搞成這樣，就是一再隱匿、隱匿」；柯還說，有時候在講大陸怎樣，「後來想一想，台灣跟中國同一個醬缸泡出來的，常常邏輯都差不多」。

對於外界呼籲公開肺炎個案所在地，陳時中反將球拋給地方，「地方政府一定知道，不會不知道」，柯文哲22日出席台灣民眾黨「國家治理學院」活動前受訪時否認，「其實沒有，我就不知道」、「我不知道詳細內容」，還反問，「他是希望中央不要公布，叫地方公布？還是怎樣？」

媒體追問，陳時中稱醫調都是跟地方政府合作，資訊是夠的，若認為有不足的地方，或是考慮公布地區或地方，可以來跟我們說。柯文哲不滿表示，奇怪，上次講陽明山的收容地點，「網路上1450就，哇，全部都在砲轟」。

「其實後來我查過網路投票，好像媒體有做，到現在為止，關於收容地點要不要公布，網路投票大概都最低58%，最高70%，所以表示大部分國人還是有公開透明的資料可以知道。」柯文哲說，當然民眾有不理性的成分，但畢竟台灣是一個比較成熟的社會，所以國民素質比較高，「一般來講公開透明還是會引起一些恐慌什麼，但是比起不公開透明，引起的恐慌更重」。

柯文哲說，像收容地點他就主張公開，公開透明本來就是他的政治主張，「事實上我已經講過，從武漢撤僑的國家很多，到現在為止有哪個國家不公布收容地點？不是只有台灣嗎？」柯接著說，大陸為什麼今天搞成這樣子，就是隱匿，一再隱匿、隱匿，「所以有時候在講大陸怎樣，後來想一想，台灣跟中國同一個醬缸泡出來的，常常邏輯都差不多」。

柯文哲還說，剛才遇到一個立委一直問北部到底是哪裡，「我說我也不知道，他就說每個里長都在問我」；柯強調，還是主張公開透明，因為不公開透明引起的疑慮，那種懷疑的恐慌更嚴重。

至於是否會主動跟中央要求要公布資訊？柯文哲說，這段時間為什麼不太喜歡講話？因為共同敵人還是武漢肺炎，所以該怎麼做就怎麼做，台北市該做的準備都會做，「因為醫學是我的專長，不希望說…，我們就醫學專業處理，可是醫學每次扯到政治就亂七八糟，所以就算了，只要中央有政策，原則上我們都會配合，儘量做好」。