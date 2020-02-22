武漢已有620人被問責！北京派員坐鎮「破格提拔」火速升20幹部

▲中央指導組副組長、中央政法委秘書長陳一新。（圖／長安劍）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸中央政法委微信公眾號「長安劍」22日報導，疫情防控期間，武漢市已有620人被問責處理，涉局級幹部6人、處級幹部127人。親自坐鎮武漢的中央指導組副組長、中央政法委秘書長陳一新表示，打好武漢保衛戰，抓激勵動真格、抓問責不手軟，優秀的火線提拔，不合格的火速問責。

根據報導，截至2月21日，武漢市已火線提拔幹部20名、火線發展黨員34人；紀檢監察機關共查處問題385個、問責處理620人，涉局級幹部6人、處級幹部127人。報導也提到，目前主要強力問責兩類問題，第一類是違反疫情防控工作紀律問題、第二類是幹部下沉、幹部作風不實等問題。

除了問責處理外，陳一新也強調，必須在火線中選拔戰將、猛將，激勵更多黨員幹部在戰疫中衝鋒陷陣、拼搏奉獻，戰時狀態火線提拔要突出「破格」二字，決不能在戰時還四平八穩、論資排輩，要把提拔人選限定在戰疫一線特別是危險崗位的基層幹部和下沉幹部，把提拔的條件限定為在危難時刻敢於挺身而出，經受住考驗，表現優秀、業績突出、群眾公認的幹部。

陳一新還說，當前為武漢疫情防控在最吃勁的時候，也是考察考驗幹部最關鍵的時候，「對弄虛作假、欺上瞞下的，發現一起、查處一起，依紀依法嚴肅處理，向社會通報。」