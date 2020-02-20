因應新冠肺炎！高普考「延至7月17日」　這6項國考通通延後…





▲考試院。（圖／ETtoday資料照）

記者袁茵／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，考試院20日上午通過109年7、8月國家考試調整方案，109年公務人員高普考將延後兩週辦理，由原本的7月3日至7日，改至7月17至21日舉行。

考選部說，每年國家考試期程均於前一年度8月即已排定對外公布，以109年度而言，筆試辦理20次，若再加上口試、體能測驗等，則高達30多次，各項考試接續舉行，暑期更是綿密進行。考試期程之安排考量因素眾多且複雜，包括試場洽借學校行事曆安排、考區縣市政府協辦人力、應考人實習畢業資格取得、應考人與考試方式特性、闈場及閱卷場所使用、學測指考期程、大型活動辦理期日，以及預先因應如颱風等偶發事件風險等因素綜合安排，調整任何一項考試期程均相互連動，必須作最縝密與周整之安排。

考選部指出，因應新冠肺炎疫情，各級學校延後開學，大學入學考試中心亦延後大學指考舉行日期，影響109年公務人員高普考近40所試區學校洽借；另日前教育部亦致函考選部表示，專門職業及技術人員（尤以醫事人員）之應考人實習時程恐因延後開學，致未能完成實習週數，影響應考權益，建議考選部評估因應措施。

考選部提到，在綜合考量疫情發展、應考人實習畢業資格取得、考試期間場地人力需求之連動、避免與前公布預定考試期日變動過大、高普考榜示與地方特考報名時間區隔等各種因素後，調整109年公務人員高普考等6項於7至8月舉行之國家考試日期，調整方案於今日上午提考試院會議報告，109年公務人員高普考將延後兩週辦理，改至7月17至21日舉行，109年第二次醫師牙醫師藥師電腦化測驗調整至7月25至27日舉行，其他4項考試各順延一週。

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▼考選部調整109年7至8月舉行之6項國家考試日期。（圖／翻攝自考選部網站）