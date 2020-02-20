桃園採防疫高標準　鄭文燦：建議中央「1個人確診全校停課」

記者沈繼昌／桃園報導

鑒於新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情嚴峻，各縣市因應下週二（25）日開學日停課標準不一，桃園市長鄭文燦20日表示，停課標準應建立起來，「一個人確診，學校就要停課」，新冠肺炎感染風險較高，跟一般流感不一樣，停課標準由中央與教育部說明，中央應經過專家討論過，所以特別給中央提出建議。

▲桃園市長鄭文燦20日指出，針對下週開學曾指示，「一個人確診，全校就停課」，中央有防疫標準，他特別向中央提出建議。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦20日視察109年中小學聯合運動大會、產後護理之家、健保特約藥局、電影院、賣場等地的防疫工作，還抽空出席桃園市刑大破獲地下軍火庫案給予褒揚，針對下週開學防疫停課標時指出，學生不可能只待在班上，可能會到體育場、廁所或其他班級等地方活動，應該要再採更高的標準。

鄭文燦強調，停課標準然以中央疫情中心與教育部說明為主，我是建議「一個人確診，全校就停課」，不過中央應該是由專家討論過，所以是特別給中央的建議。

鄭文燦也認為，桃園市已有三千多人進行居家檢疫，因為檢疫長達14天也就是半個月，政策都是對的，高標準防疫是度過疫情最好方式，「希望防疫沒有死角，沒有漏網地方」，希望每個場所做好防疫整備，避免社區感染。



桃園市教育局說，中央流行疫情指揮中心發布校園因應「嚴重特殊傳染性肺炎」新冠肺炎疫情停課標準，高中以下學校1班有1名師生確診即全班停課、1校有2名以上師生確診就該校停課，1鄉鎮市區有3分之1學校全校停課，該鄉鎮市區停課，桃市將遵照中央規範辦理。

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