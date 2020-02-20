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4000億隻蝗蟲是假新聞？新華社照片：沙漠蝗蟲還在東非

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▲新華社發表的照片：烏干達奧圖凱一棵非洲酪脂樹上停滿了蝗蟲。（圖／新華社)

新華社發表的照片：烏干達奧圖凱一棵非洲酪脂樹上停滿了蝗蟲。（圖／新華社)

國際中心／綜合報導

2月17日，烏干達奧圖凱一棵非洲酪脂樹上被拍到停滿了蝗蟲。這是「新華社」在周三(2月19日)發布的照片。

聯合國糧農組織日前發表報告說，一場大規模的蝗蟲災害從西非到東非、從西亞至南亞，席捲20多個國家，受災面積達1600多萬平方公里。

除了新冠肺炎疫情，大陸網友目前最關注的焦點新聞，莫過於社群媒體瘋傳「4000億隻蝗蟲從非洲一路蔓延，肆虐印巴，已接近中國邊境」的聳動消息。一些農業農藥相關題材甚至被趁機炒作。

然而弔詭的是，2月17日晚上8點，「新華社」刊登消息說，印度目前的蝗災基本上已經結束。大陸專業人士對引發社群媒體瘋傳的「4000億隻蝗蟲」的資料出處提出質疑，進一步追溯源頭調查後，初步認為該數字查無實據。相關蝗災報導可能是在傳播過程中發生現資訊失真、甚至是以訛傳訛， 變成無稽之談。

另一方面，專業人士認為，這次肆虐印巴主要的是亞洲蝗蟲，不同於在非洲爆發的沙漠蝗蟲。也就是說，「此蝗非彼媓」。

事實上早在去年時，印度媒體即已有報導關注當地蝗害發展，時間上遠早於今年初在東非爆發的沙漠蝗災。因此，正如「新華社」19日發布的照片顯示，東非的沙漠蝗蟲還在東非趴趴走呢！

▲新華社發表的照片：烏干達奧圖凱一棵非洲酪脂樹上停滿了蝗蟲。（圖／新華社)

這是2月18日拍到，肯亞基尤索地區正在交尾的蝗蟲。(圖／新華社)

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