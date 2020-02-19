昆蟲系神人曝「蝗災真相」…斷言只能坐等雨來！　網全跪：這比肺炎嚴重

▲若雨量減少，蝗蟲擴散速度與範圍會更加驚人。（圖／美聯社）



記者黃可昀／綜合報導

東非最近面臨過去25年來最嚴重的蝗蟲肆虐，且範圍逐漸擴散到巴基斯坦、印度等國，大陸專家預測，蝗蟲很有可能會在6月隨著季風入侵雲南。事實上，並非所有蝗蟲都會帶來災難，落單的綠色蝗蟲並沒有毒素，但群居的黃色蝗蟲則會散發出劇毒「氰化氫（HCN）」。

一名專業網友在PTT表示，他研究了國外網站ResearchGate.com得出以下結論，蝗蟲分為群居和獨居，差別在於體內基因「CYP305M2」的不同，群居蝗蟲在高密度環境的刺激下，這種基因會讓牠變色並產生化學毒素，來警告天敵不可靠近，人類如果誤食當然也會中毒。

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原PO提到，台灣歷史上也發生過嚴重蝗災，1653年到1655年遇到三次蝗蟲入侵，史書《熱蘭遮城日誌》記載，「蝗蟲成災，造成全島饑荒，到處看到有人病死，像麻疹和熱病。公司的建築在很多地方需要修復。」到了1654年，蝗蟲甚至掃光所有稻穀蔬菜，導致糧食缺乏，8000人飢餓而死。

▲非洲東北部連續降雨異常，沙漠蝗蟲孵化量暴增。（圖／美聯社）



如今入侵印度的蝗蟲數量達到4000億隻，如果一平方公里最多塞1億5000萬隻，「4000億換算就是2666平方公里，面積比整個北北基加起來還大。」原PO文末表示，蝗蟲唯一怕的只有雨，因為雨水會讓牠們翅膀變重而飛不起來，「基本上人類是無法控制的，只能等雨來。」

「最後要談一下這一切的起因，乾旱。」原PO發現歷史上只要進入小冰河期以前，地球就會先發生旱災，造成雨量減少且農作物欠收，「澳洲的野火燒了四個月，開始有較多人關注地球是不是開始要進入小冰河期了」，如果小冰河期來臨，今年緬甸、東南亞等地的雨量可能不多，代表著蝗蟲更能變本加厲。

網友紛紛回應，「這個比肺炎嚴重幾十倍欸」、「蝗蟲出現在冬天，代表冷不死他們，雨量也不夠多」、「夏天才該出現的蝗蟲出現在冬天 ，怕」、「專業推，長知識了」、「看完不是怕蝗蟲，是小冰河要來惹」、「農藥沒有效，請輕毒的農藥，毒不死的活下來，很快就會繁衍出有抗藥性的品種。」

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