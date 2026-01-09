日中關係急凍！　名古屋中部機場「對中航線」狂砍7成剩26班

▲日本中部國際機場飛往中國的航班大砍7成。（圖／記者蔡玟君攝）

記者王佩翊／編譯

隨著日中關係持續緊張，日本中部國際機場往來中國的航班數量出現斷崖式下跌，根據機場方面最新統計，今年1月的中國航線僅剩4個城市、每周26個航班，與去年同期相比驟減超過7成，凸顯日中關係緊張帶來的衝擊。

根據CBC電視台報導，這波航班大幅縮減的導火線，可追溯至日本首相高市早苗2025年11月的「台灣有事」發言。當時高市在國會答詢時表示，「若使用戰艦並伴隨武力行使，無論如何都可能構成存立危機事態」，這番涉及台海的發言，立即在日中兩國間引發軒然大波。

中國政府隨後對本國公民發出赴日旅遊自肅呼籲，實質上形成一道無形的旅遊禁令。

根據中部國際機場提供的數據，2025年1月該機場與中國之間的航線網絡相當完整，涵蓋上海、北京、大連等11個城市，每周總計運行103個航班。然而進入2026年1月，航班計畫表顯示僅剩下4個城市維持航線，班次更是縮水至每周26班，降幅高達74.7%。

業界人士分析，中國政府呼籲民眾勿赴日是造成航班大減的主要原因。儘管日本政府並未對中國旅客實施入境限制，但在官方呼籲下，中國民眾赴日意願明顯降溫。

此外，先前中國媒體《第一財經》報導指出，2026年1月份赴日航班中有高達2195班次遭到取消，佔總航班數的40.4%。中國政府已直接要求國內航空公司配合減班政策，大幅縮減中日航線運能。