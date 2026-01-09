日本東京35企業收「炸彈預告」！威脅1/9引爆炸彈　警介入調查

▲東京多家企業接連收到炸彈威脅。（示意圖／視覺中國）



記者王佩翊／編譯

日本警視廳9日證實，東京大手町及丸之內商業區有至少35家企業，自1月5日起陸續收到炸彈威脅的恐嚇郵件。信件內宣稱，「將在1月9日下午4時引爆炸彈」，並勒索現金5000萬日圓（約新台幣1003萬元）。警方研判這是惡意騷擾行為，已依妨害業務罪嫌展開偵辦。

根據《朝日新聞》報導，調查人士透露，這波炸彈恐嚇信件假冒東京都內某公司高層名義發送，信中除了具體寫明爆炸時間，更附上指定匯款帳戶，要求企業支付贖金。其中一家遭恐嚇的企業表示，8日透過公司官網的詢問表單收到這封惡意郵件，內容直接威脅「立刻匯款5000萬日圓（約新台幣1003萬元）」，並提供收款帳號資訊。

該公司相關人員向媒體坦言，「新年才剛開始就遇到這種惡意騷擾，實在令人困擾」。企業已與轄區丸之內警署密切聯繫並加強戒備，並維持正常營運，未因威脅而中斷業務。警視廳偵查發現，這批恐嚇郵件疑似透過海外伺服器發送。

根據日本法律規定，炸彈恐嚇屬於妨害業務罪的範疇，若罪名成立，犯案者將面臨3年以下有期徒刑，或50萬日圓（約新台幣10萬元）以下罰金的刑責。

事實上，類似的炸彈威脅案件在日本並非首例。2025年4月，一名大學生因在社群媒體上揚言要「炸毀」大阪關西世博的重要交通樞紐「大阪地鐵中央線夢洲站」，遭警方逮捕。