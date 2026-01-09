　
    • 　
>
國際

宏都拉斯議員「被丟炸彈」近距離引爆畫面曝光　背部明顯血痕

記者詹雅婷／綜合報導

宏都拉斯反對派國會議員羅培茲（Gladis Aurora Lopez）8日在國民議會大廈附近遭丟擲爆炸裝置，並在極近距離內引爆，導致她受傷，背部有明顯血痕與瘀傷。羅培茲所屬政黨國民黨（National Party）稱，扔擲爆炸裝置的人就是執政黨自由與重建黨（Libre）成員。

爆炸裝置被扔進來　瞬間引爆

路透、新華社等報導，這起攻擊發生在8日，救在國民議會召開會議之前數分鐘，羅培茲當時與多名議員在議會大廈後方的區域受訪，沒想到突然有一枚爆炸裝置從外部丟進來，且在羅培茲附近爆炸，導致她的肩膀、背部與頭頸部受傷。

羅培茲所屬政黨國民黨表示，此爆炸裝置就在羅培茲身邊僅幾公分處引爆。根據路透社查證的影片，當羅培茲拉開白色襯衫時，可以清楚看見她的後背有血跡與瘀傷。

執政黨成員遭指控丟擲炸彈

國民黨指控，這起攻擊事件是現任執政黨「自由與重建黨」（Libre）的成員所為。自由與重建黨代表目前尚未對此事件作出回應。

這起暴力事件發生在宏都拉斯去年11月總統大選以來爭議不斷之際。去年11月30日舉行的總統大選，宏都拉斯選舉機構宣布國家黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以不到1%的微弱優勢勝出，但中間派候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）不服結果，要求重新驗票。阿斯夫拉預定於1月27日正式就職。

01/07 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

