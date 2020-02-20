巴基斯坦蝗災陷「緊急狀態」！　中國將派滅蝗工作組馳援

▲巴基斯坦東部旁遮普省奧卡拉地區，農民在田地裡驅趕蝗蟲。（圖／新華社）

實習記者陳妙津／綜合報導

蝗災肆虐完東非國家後，跨越阿拉伯海直撲印度、巴基斯坦等國，也讓巴基斯坦東部地區棉花、小麥等大量農作物嚴重受損，巴國因此宣布全國進入緊急狀態。中國駐巴國大使姚敬則在18日承諾，將在本周派出由權威專家組成的滅蝗工作組赴巴國協助，共抗蝗災。

此次危害巴國的沙漠蝗蟲僅需20天就能成年，一日可飛越150公里，每年可誕生5代種群，光一天便能吃掉3.5萬人份的糧食，讓各國都疲於應付。巴國政府則宣布，已經投入73億盧比治理蝗災，但面對棉花、小麥、玉米等作物產量驟減巴國顳部門束手無策，只能依靠巴國空軍改裝教練機後噴灑農藥。

據《觀察者》報導，訪問巴基斯坦的聯合國糧農組織總幹事屈冬玉表示，隨著季節更變，4月份時蝗群可能贏來爆發潮，將為各地帶來嚴重災害，此時的巴國蝗災尚在有限區域中，「若成功防控，便能避免更大災害發生。」

中國駐巴基斯坦大使姚敬於18日會見巴國糧食安全與研究部部長巴赫蒂亞爾時表示，中方相當感謝巴國對中國新冠肺炎疫情的支援，也極關心巴國蝗災狀況，將在本周派出專業的滅蝗工作組，用中國領先世界的綠色治蝗技術，協助巴國應對蝗災。