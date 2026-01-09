　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

有夠扯！休旅車外掛「超長神祕管」逛大街　網驚：打包加油槍？

▲彰化一輛休旅車上有一條管線引發眾議。（圖／民眾提供）

▲彰化一輛休旅車上有一條管線引發議論。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

一輛休旅車昨日車身上掛著一根超長鐵管，出現在員林市山腳路，成為路人矚目的焦點，照片一上網，更立刻引發網友瘋狂猜測！隨著車輛行進不斷晃動。第一眼看上去，管線末端還連著一個類似「加油槍」的物件，讓目擊者嚇了一大跳，一度以為是車主剛加完油，竟直接把加油槍「打包帶走」！

影片被分享到網路後，立刻引爆網友的創意猜測，以往別縣市也曾發生過扯斷加油槍案例，有人開玩笑說「直接扯掉加油槍落跑？」，但也有專業的維修師指出，該款車型加油位置是在左側車身，直接否定是加油槍的可能性。

▲彰化一輛休旅車上有一條管線引發眾議。（圖／民眾提供）

▲彰化一輛休旅車上有一條管線引發議論。（圖／民眾提供）

不過，仔細從另一個角度觀察，真相才逐漸明朗。原來這條管線並非來自油門，而是一條「透明的軟管」，從車頭保險桿一路延伸到車尾，並非單純懸掛在車外，而是經由綑綁被固定在車身上。由於其安裝方式實在太不尋常，路過民眾紛紛好奇：「這到底是做什麼用的？」有人趕緊拿出手機拍下這罕見的一幕。

儘管用途成謎，但多數網友更擔心的是行車安全。這條明顯突出的管線，很可能在行進中勾到路邊物品或機車騎士，造成意外。

對此，警方也提醒民眾，車輛行駛時，若裝載物品未固定妥當，導致伸出車體之外，已違反《道路交通管理處罰條例》，最高可處新台幣1萬8千元罰鍰，呼籲駕駛人務必確保車輛裝備穩固，以免危害自身與他人安全。

▲彰化一輛休旅車上有一條管線引發眾議。（圖／民眾提供）

▲有民眾猜測是否是加油後把槍管「打包載走」。（圖／民眾提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
473 2 2536 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
李多慧被酸…資深小龍女琪琪開砲！　轟林妍霏「秀一張臭嘴」
「8位數頂流」男星爆隱婚生子！3字男愛豆遭點名
快訊／國道「5車連環撞」！後方塞爆
3歲幼女「恐成人球」　單親媽心碎求助
快訊／莫莉曬證據首發聲！前助理母親「對話曝光」
免費營養午餐跟進有困難？　侯友宜：新北一年恐增46億支出

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／國3南和美段5車連環撞！貨車變形2人受困　後方回堵8K

快訊／嘉義工廠傍晚火警「濃煙狂竄」！消防員緊急到場撲救

外遇生子居留難！3歲幼女「恐成人球」　彰化單親媽心碎求助

台東民眾吃路邊百香果「全身無力」疑似中毒　消防緊急送醫

快訊／新北加油站火燒車2男受傷　警消急衝現場救援反遭攻擊

人夫抓包妻子車震挨告妨害秘密　「維護配偶權」法官判無罪

有夠扯！休旅車外掛「超長神祕管」逛大街　網驚：打包加油槍？

偷吃人妻！渣夫認了「每周嘿咻2次」　還10次衝摩鐵滾床

國1安全網被破壞！國道警認了：剪洞拍違規　雲林縣府立即封閉

無罪卻傷痕累累！2警被貼「貪污」標籤3年半　停職暴瘦家計吃緊

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

辛柏毅失聯第3天！家屬求助「朱府千歲」　小姨子崩潰蹲地痛哭

美移民官朝車內開槍！　37歲女遭擊斃當地市長怒轟政府

高雄跟進「營養午餐免費」遭質疑　陳其邁親曝決策關鍵

冷氣團來襲！阿里山祝山車站「雪花紛飛」　極致絕景畫面曝

固執比熊翻肚等爺摸　1分鐘後還在定格等XD

快訊／國3南和美段5車連環撞！貨車變形2人受困　後方回堵8K

快訊／嘉義工廠傍晚火警「濃煙狂竄」！消防員緊急到場撲救

外遇生子居留難！3歲幼女「恐成人球」　彰化單親媽心碎求助

台東民眾吃路邊百香果「全身無力」疑似中毒　消防緊急送醫

快訊／新北加油站火燒車2男受傷　警消急衝現場救援反遭攻擊

人夫抓包妻子車震挨告妨害秘密　「維護配偶權」法官判無罪

有夠扯！休旅車外掛「超長神祕管」逛大街　網驚：打包加油槍？

偷吃人妻！渣夫認了「每周嘿咻2次」　還10次衝摩鐵滾床

國1安全網被破壞！國道警認了：剪洞拍違規　雲林縣府立即封閉

無罪卻傷痕累累！2警被貼「貪污」標籤3年半　停職暴瘦家計吃緊

傳統系統將合法索賠誤判為欺詐　保險公司開始用AI判斷是不是「裝病」

義大利小鎮給錢求居民！110萬可買到小公寓　租金直接砍半

李多慧被酸…資深小龍女琪琪開砲！　轟林妍霏「秀一張臭嘴」

落實安居緝毒政策　台東警方查緝毒品成果顯著

台驊12月營收年增4.02%、年減18.83%　區域布局與營運整合成維穩關鍵

盧秀燕嗆孩子國家養變地方養　行政院：兩政策內容不同不應混淆

2026旗艦規格免天價！「QLED量子點」＋「Google TV」+「3年保固」年終換機聰明選擇

許皓鋐獲圍棋年度MVP　去年國內外拿494萬獎金蟬聯冠軍

快訊／國3南和美段5車連環撞！貨車變形2人受困　後方回堵8K

東警交通大執法上路　連3天專案勤務 ...守護用路人安全

【1打2不公平！】橘貓被左右夾攻 打不贏直接氣到不理人XD

社會熱門新聞

基隆鐵路街驚見泰籍變性人賣淫　皮條客下場慘曝光

海巡署搜救辛柏毅畫面曝　小姨子淚崩：姊夫說左手被卡住

鄧佳華今出獄！比讚自拍「胖了一圈」

快訊／北市某貴族中學男學生墜樓！命危搶救中

吸喪屍煙彈拒付600　男奪刀跌田裡刺死自己

即／直播狠嗆「斬首賴清德」慘了！　館長陳之漢遭起訴

小琉球潛水教練性侵女學員！賠90萬換免囚

即／高雄社區大樓驚傳墜樓！女子倒臥花圃慘死

高科大旗津校區火警　鋰電池狂竄濃煙

即／高雄小貨車搶快闖紅燈　撞死35歲騎士

港都傳奇成冰冷遺體！宮廟主委金門大橋落海

擁3任總統個資　知名房仲復出遭聲押

台中男深夜移車未歸5hrs　妻驚見遭車門夾死

板橋公車擂台賽！82歲翁連轟18拳猛灌司機

更多熱門

相關新聞

渣夫外遇每周嘿咻2次　還10次衝摩鐵滾床

渣夫外遇每周嘿咻2次　還10次衝摩鐵滾床

一名正宮發現丈夫與小三有超多的鹹濕對話，還滾床超過10次，憤而提告求償100萬元精神慰撫金。法庭上，小三辯稱對話多由人夫主動挑逗，否認有親密行為，但人夫則坦承「每周2次」，趁著小三老公上夜班時到她住處見面，到摩鐵滾床，法觀認定小三明知對方有配偶仍持續交往，已嚴重侵害配偶權，判賠60萬元。

彰化清燒車！駕駛燒燙傷躺路邊送醫搶命

彰化清燒車！駕駛燒燙傷躺路邊送醫搶命

中央總預算卡關　彰化縣府急：3月起恐舉債

中央總預算卡關　彰化縣府急：3月起恐舉債

彰化4車連環撞　26歲男睡1晚酒測仍超標

彰化4車連環撞　26歲男睡1晚酒測仍超標

「HONDA改款新休旅」空間不輸CR-V

「HONDA改款新休旅」空間不輸CR-V

關鍵字：

彰化加油槍管線休旅車

讀者迴響

熱門新聞

祖雄不滿「佳娜妹妹」白吃白住　姊妹失控大打出手

失聯飛官辛柏毅「傳話」曝光　家屬淚崩

地瓜球「要分5包裝」　老闆回1句氣走對方

基隆鐵路街驚見泰籍變性人賣淫　皮條客下場慘曝光

吃軟不吃硬的三大星座！

獨／蕭煌奇老婆「疑是正妹寵物訓練師」正面照曝

海巡署搜救辛柏毅畫面曝　小姨子淚崩：姊夫說左手被卡住

地下驚現清代軍械庫！台南出土「武器鏽塊」揭百年前防禦布局

AV女優「拒跟大30歲男子嘿咻」　竟被跟騷20年

《蔣中正日記》解密「內容超色情」　詳載每日想愛愛過程

以為腸胃炎！急診醫聽他「虛弱吐3字」臉色變了

全台最大「我家牛排」插旗高雄

尾牙中1萬！同事「天天逼問請飲料」網曝1招反擊

威力彩21槓開詭連號　二獎一注獨得

分泌物冒泡！醫驚見「一直有蟲在跑」她嚇傻　超綠關係曝

更多

最夯影音

更多
蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」
Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面