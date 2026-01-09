有夠扯！休旅車外掛「超長神祕管」逛大街　網驚：打包加油槍？





▲彰化一輛休旅車上有一條管線引發議論。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

一輛休旅車昨日車身上掛著一根超長鐵管，出現在員林市山腳路，成為路人矚目的焦點，照片一上網，更立刻引發網友瘋狂猜測！隨著車輛行進不斷晃動。第一眼看上去，管線末端還連著一個類似「加油槍」的物件，讓目擊者嚇了一大跳，一度以為是車主剛加完油，竟直接把加油槍「打包帶走」！

影片被分享到網路後，立刻引爆網友的創意猜測，以往別縣市也曾發生過扯斷加油槍案例，有人開玩笑說「直接扯掉加油槍落跑？」，但也有專業的維修師指出，該款車型加油位置是在左側車身，直接否定是加油槍的可能性。

▲彰化一輛休旅車上有一條管線引發議論。（圖／民眾提供）

不過，仔細從另一個角度觀察，真相才逐漸明朗。原來這條管線並非來自油門，而是一條「透明的軟管」，從車頭保險桿一路延伸到車尾，並非單純懸掛在車外，而是經由綑綁被固定在車身上。由於其安裝方式實在太不尋常，路過民眾紛紛好奇：「這到底是做什麼用的？」有人趕緊拿出手機拍下這罕見的一幕。

儘管用途成謎，但多數網友更擔心的是行車安全。這條明顯突出的管線，很可能在行進中勾到路邊物品或機車騎士，造成意外。

對此，警方也提醒民眾，車輛行駛時，若裝載物品未固定妥當，導致伸出車體之外，已違反《道路交通管理處罰條例》，最高可處新台幣1萬8千元罰鍰，呼籲駕駛人務必確保車輛裝備穩固，以免危害自身與他人安全。

▲有民眾猜測是否是加油後把槍管「打包載走」。（圖／民眾提供）