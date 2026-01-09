　
    • 　
>
國際

太子集團陳志落網！　柬埔寨副總理揭逮捕內幕：柬中聯手密查數月

▲▼太子集團陳志落網！　柬埔寨副總理揭逮捕內幕：柬中聯手密查數月。（圖／翻攝自柬中時報）

▲太子集團創辦人陳志在金邊落網。（圖／翻攝自柬中時報）

記者王佩翊／編譯

太子集團（Prince Group）創辦人陳志（Chen Zhi）涉嫌跨境網路賭博及電信詐騙，6日在柬埔寨遭到逮捕，隔日由中國公安部工作組從金邊押解回中國。柬埔寨副總理孫展拓接受《彭博社》專訪時揭露逮捕內幕，他強調，當局是在取得完整證據後，嚴格遵循法律程序執行逮捕行動，且中柬兩國執法單位早已針對此案展開長達數月的聯合偵查。

中國籍3人遭柬國依法移交

根據柬埔寨內政部7日發布的正式通報，應中國主管機關的請求，柬國執法單位依法逮捕包括陳志在內的3名中國籍人士，並依照法定程序將他們移交給中方。除了陳志之外，另外兩名遭遣送的人員分別為Xu Ji Liang及Shao Ji Hui。柬埔寨內政部表示，在正式逮捕之前，兩國執法部門已就相關案件進行多月的密切調查與協作。

中方證實押解行動成功

中國公安部8日對外證實這項執法成果。公安部表示，在柬埔寨相關部門的支援配合下，中方工作組於1月7日順利將重大跨境網賭電詐犯罪集團首腦陳志從金邊押解返國，這是中柬執法合作的又一重要戰果。公安部調查顯示，陳志犯罪集團涉及開設賭場、實施詐騙、非法經營，以及掩飾與隱瞞犯罪所得等多項違法行為。目前陳志已被依法採取強制措施，案件仍在持續偵辦當中。

柬國副總理批泰方說法不當

孫展拓在訪談中也特別針對泰國的說法提出批評。他指出，泰方將其對柬埔寨的軍事行動定調為「反詐行動」，這種說法不僅無助於緩和緊張情勢，反而可能讓衝突進一步升級。他更直言，不能單純以「打擊詐騙中心」作為藉口，就對其他國家發動軍事行動，「這種說法根本是火上澆油」。孫展拓強調，即便在雙方停火協議即將達成之際，泰國軍方仍對外重申這樣的定性，做法相當不妥。

外交部強調國際合作重要性

中國外交部發言人毛寧8日針對此案回應，打擊網路賭博與電信網路詐騙犯罪是國際社會的共同職責，中方願意與柬埔寨等周邊國家持續深化執法合作關係，共同維護區域安全穩定。

01/07 全台詐欺最新數據

473 2 2536 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

免費營養午餐跟進有困難？　侯友宜：新北一年恐增46億支出

跨境詐騙陳志太子集團中柬合作網路賭博東南亞要聞

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」
Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

