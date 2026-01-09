　
地方 地方焦點

寒流來襲暖流不斷　關山警結合慈善團體送暖偏鄉

▲關山警結合民間力量，寒冬送暖關懷弱勢家庭。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

寒流來襲，偏鄉社區卻悄然流動著一股暖意。台東縣警察局關山分局武陵派出所巡佐顏美福、警員蔡三勇及黃冠霖，於8日上午10時許，攜手新北市「行德慈善會」義工潘劍平、江世川，在派出所前舉辦「寒冬送暖」捐贈活動，將柴米油鹽等民生物資轉贈給轄內低收入戶及弱勢家庭，為寒冷冬日注入溫馨關懷。

此次活動除提供實質物資援助外，也展現警方落實台東縣警察局長蔡燕明所推動「社區警政」工作的具體成果。武陵派出所員警平日深耕部落，主動關懷弱勢族群，並透過與民間慈善團體合作，整合社會資源，將服務送進社區、送到民眾身邊，讓警察不僅是治安守護者，也成為居民生活中的重要夥伴。

受贈家庭在領取物資時，紛紛向員警與義工表達感謝，現場互動溫馨。員警表示，偏鄉家庭在物資取得與生活照顧上相對不易，尤其在寒冬期間更顯辛苦，透過送暖活動不僅能減輕民眾生活負擔，也有助於拉近警民距離，建立彼此信任，這正是社區警政最核心的價值所在。

此外，警方也把握村民聚集的機會，同步進行防詐騙與交通安全宣導，向民眾介紹防詐工具「打詐儀錶板」，提醒隨時留意最新詐騙手法，提高警覺避免受害；並針對夜間行車、清晨通勤及長者用路安全等重點，加強交通安全觀念宣導，呼籲用路人遵守交通規則，共同守護生命與財產安全。

關山警察分局表示，落實社區警政不僅是政策目標，更是警察日常工作的核心方向。未來將持續結合在地與民間力量，透過關懷弱勢、深化安全宣導與為民服務，讓治安、交通與關懷工作扎根社區，營造安全、安心且有溫度的生活環境，陪伴民眾平安度過每一個寒冬。

