狂虐印度的沙漠蝗蟲會飛到中國？　4千億隻一天吃3.5萬人的食物

▲源於東非的沙漠蝗蟲，現在已經入侵到印度。（示意圖／美聯社，以下皆同。）

記者郭卉寧／綜合報導

東非國家的蝗蟲危機已越過阿拉伯海入侵印度，導致16.8萬公頃的農田受害。由於與印度相鄰，不少中國大陸民眾擔憂會受到蝗災威脅。對此，多位專家表示，雲南曾有非洲沙漠蝗蟲危害的紀錄，所以需要密切關注印度蝗蟲的遷徙路徑，如果它們繼續朝東抵達緬甸，就極有可能造成威脅，「我認為不能掉以輕心。」

自今年年初以來，非洲之角（Horn of Africa）地區不斷受到蝗災困擾，估計有將近4000億隻沙漠蝗蟲肆虐，一天就足以吃掉3.5萬人份的糧食，聯合國糧食及農業組織（FAO）將其稱為25年來最嚴重的蝗災，並且擔心接下來已經達到64公里寬的蝗蟲群，未來會增加到500倍。然而，這些蝗蟲群也已經越過阿拉伯海入侵印度，有超過16.8萬公頃的農田受害，並損失將近33%的農作物。

由於與印度相鄰，不少大陸民眾憂心會受蝗災威脅，《中國科訊》報導，來自中國科學院動物研究所、河北大學生命科學學院、廣東省科學院生物資源與應用研究所等多位專家指出，目前非洲蝗蟲從印度進入中國的可能性不大，因為中國並不具備其生存條件，同時也擁有地理上的天然屏障。

儘管如此，專家也表示，對於蝗害仍不能掉以輕心，因為雲南曾受過沙漠蝗蟲的危害，所以需密切關注印度蝗蟲的遷徙路徑，以及是否有新的本地蟲源參與，「如果它們繼續朝東到達了緬甸，這樣極有可能對我國及泰國、越南等地區造成直接的威脅。」

另外，專家也指出，全球目前有7種蝗蟲，在非洲發生的蝗災應該屬於非洲沙漠蝗，截至目前為止，中國歷史上沒有出現過非洲蝗蟲的相關災害紀錄。而蝗災的發生，與蝗蟲本身的生物學習性關係密切，也和當地氣候、生態環境有關，且具遷徙性的害蟲繁殖力極強，至今也無有效的防治辦法。

此外，沙漠蝗蟲的成蟲壽命最多可逾100天，目前防治方法為對滋生地的嚴格封鎖，以求減少蝗蟲數量。

由於新冠肺炎在中國延燒，中國國家主席習近平日前才針對疫情暴露出來的不足，抓緊時間補短版、堵漏洞等，並完善重大疫情防控體制機制。他也強調，要從保護人民健康、保障國家安全、維護國家長治久安的高度，把生物安全納入國家安全體系，有系統地規劃國家生物安全風險防控和治理體系建設，儘快推動「生物安全法」。

因此，就算之後沙漠蝗蟲入侵，中國應該也能夠拿出一套有效的應對方式。