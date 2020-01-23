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神鬼先知諾斯特拉達穆　精準預言SARS及冠狀病毒大爆發

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法國大預言家諾斯特拉達穆（左)預告了ISIS的崛起？ (圖／翻攝自網路)

法國大預言家諾斯特拉達穆（左)被解讀曾準確預言了ISIS的崛起。 (圖／翻攝自網路）

國際中心／綜合報導

若論古往今來最神準的預言家，有一個人的名字必定會被提起：法籍猶太裔的諾斯特拉達穆(Nostradamus, 1503~1566)。諾氏有一本傳世名著《百詩集》(Les Centuries，原本計畫要寫十卷，每卷有一百首四行詩，故名)，裡面的多首詩篇，後來被解讀為準確預言了1666年倫敦大火、拿破崙的興亡、希特勒的崛起與二戰爆發、甚至「911恐攻」等許多歷史事件。如今又添一椿。

陰謀論者解讀說，諾斯特拉達穆準確言了SARS(嚴重急性呼吸道症候群)疫情的大爆發。由於最近新型冠狀病毒(武漢肺炎)蔓延，弄得人心惶惶，再起燃起許多人對「諾大師」預言的濃濃興趣。因為SARS病毒正好也是屬於冠状病毒科( coronavirus)。

諾斯特拉達穆這位神秘的法國先知在《百詩集》的第53首裡是這樣寫的：「這座海上城市的大瘟疫不會停止，直到一位憤怒的女強人，以正義之血為死者復仇。」

陰謀論者認為，那場「大瘟疫」即是指SARS疫情大爆發。而所謂「海上城市」是指香港。他們甚至解讀說，那位「女強人」，即是指中共前衛生部長吳儀，她是當時被任命撲滅SARS疫情的主帥。

如今新型冠病毒爆發，情景似曾相識，宛如當年的SARS。公衛專家說，這種席捲亞洲的「殺手級」冠狀病毒，可能已經登陸英國。 科學家同時警告：武漢可能有逾萬名患者感染了這種類似SARS的新型冠狀病毒，是之前估計的兩倍多。

至目前為止，已經有逾483人被確診染病，而且美國也出現病例：一名來自華盛頓州的30多歲男子回國被確診，成為是美國第一例。 截至周三(22日)，死亡人數已飆升到17人。世界衛生組織的高級官員同三將瑞士日內瓦召開緊急會議，預計他們將確認此次疫情構成「公共衛生緊急事件」。

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