實況主直播中暴斃！VIP付費看他嗑藥　母進屋時「屍體已僵硬」

▲塞吉歐在直播中暴斃身亡。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

西班牙一名37歲男性實況主塞吉歐（Sergio Jimenez Ramos）跨年夜在巴塞隆納近郊自家臥室內進行付費直播時暴斃，母親與兄弟發現他時，屍體已呈僵硬狀態，跪姿倒在床邊，一手緊握手機。現場遺留幾乎見底的威士忌酒瓶、兩罐能量飲料以及古柯鹼。警方目前已經介入調查，並企圖追查塞吉歐的帳號款項來源，以查明抖內他的涉案人員。

根據《鏡報》報導，塞吉歐的母親與兄弟2025年12月31日凌晨發現他全身僵硬，呈跪姿倒在床邊。家屬甚至還聽見網路另一端的付費訂閱者透過視訊詢問，「塞吉歐，你撐不住了嗎？威士忌還沒喝完啊？」

緊急救護人員接獲報案後，抵達其住處，並當場宣告塞吉歐死亡。調查人員研判，他是在一場私人「限定直播」中喪命，付費觀眾花錢見證他在不到3小時內吞下一整瓶威士忌與6公克古柯鹼的過程。

塞吉歐過去就曾因直播吸毒內容，遭Kick、DLive及Pump等多個公開串流平台封禁帳號。2025年10月，他開始參與另一名以極端「網路乞討」特技聞名的實況主西蒙·佩雷斯·戈拉隆斯（Simón Pérez Golarons）所籌辦的直播與私密視訊活動。西蒙表示，「他來這裡看了我們在做什麼，然後自己另外成立了群組。」

談到塞吉歐死亡當晚的情況，西蒙透露，「有人告訴我，他在3小時內服用了6公克古柯鹼。」不過西蒙極力撇清與死亡事件的關聯，強調自己多次警告對方。他說，「我好幾次跟他說2公克就已經是過量服用，這在醫學上有明確定義。我叫他別再直播，離開Telegram群組，那根本是垃圾，他會出事的。這不是我的錯。」

據了解，塞吉歐長期接受精神科治療，過去有藥物濫用史。他的家屬現在極力為他討回公道，當局正追查捐款流向塞吉歐帳戶的金流，並設法揪出涉案者身分。

塞吉歐的友人潔絲與維森特·帕歐斯（Jess and Vicente Paos）向當地媒體憤怒表示，

「這些人根本是人渣，專門剝削別人。他們付錢買古柯鹼和威士忌，等於是讓他自殺。」