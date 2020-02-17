3600億隻沙漠蝗蟲直逼大陸　農村農業部：大規模暴發風險很低

▲東非國家今年1月飽受蝗蟲大軍入侵。（圖／美聯社）

記者洪珮瑄／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐之際，蝗蟲帶來的災害又將席捲而來。東非國家今年1月遭到蝗蟲大規模入侵，導致農作物嚴重受損；如今，蝗蟲已越過阿拉伯海入侵印度和巴基斯坦，甚至漸漸逼近大陸，引起恐慌。不過，大陸農業農村部指出，沙漠蝗蟲的危害率很小，且「大規模暴發蝗災的風險很低」。

據悉，金黃色的沙漠蝗蟲品種極為兇猛，牠的存在一直是非洲糧食最大的威脅。東非國家今年1月飽受蝗蟲大軍入侵，估計有3600億隻沙漠蝗蟲到處亂吃農作物，1天就能吃掉3.5萬人份的糧食，以至於多國宣布進入應對緊急狀態。

對於這些沙漠蝗蟲直逼大陸一說法，大陸農業農村部表示，「我國歷史上發生的飛蝗與沙漠蝗有相似的遷飛習性，但屬於不同的生物種；專家分析認為，我國史料中，尚未發生沙漠蝗危害記載，但推測在雲南和西藏自治區的聶拉木有沙漠蝗的分佈。」

▲沙漠蝗蟲可能是蝗蟲類中最危險的一種，因為牠們能夠迅速飛到很遠的距離。（圖／翻攝維基百科）

據界面新聞報導，沙漠蝗蝗蝻和成蟲遷移活動的條件為40℃左右的環境，且相對濕度必須達到60%~70%，而牠們經常大規模侵略的地方為緬甸、尼泊爾和印度；春季時，蝗蟲群的遷飛方向為印度—尼泊爾—緬甸—西藏南部和雲南西部。

農業農村部提到，「由於我國邊境地區有崑崙山脈和喜馬拉雅山脈阻隔，蝗蟲很難越過高海拔的寒冷地區，加上西藏南部和雲南西部邊境、尼泊爾和緬甸沙漠蝗發生區毗鄰，隨季風可能有少量遷入我國，但危害的概率很小。」

據農業農村部透露，大陸對蝗蟲監測預警和防治能力近年來不斷提升，防治技術領先全球，且防蝗藥械儲備充足，大面積暴發蝗災風險極低。目前，農業農村部正密切追蹤境外蝗災動態，同時安排雲南、西藏等省區加強邊境的蝗蟲監測，嚴防遷入危害。

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