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境外蝗災若得不到控制　陸專家：6月恐隨季風入侵雲南

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▲沙漠蝗蟲。（圖／達志影像／美聯社）

▲沙漠蝗蟲。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者康心禹／綜合報導

東非國家近日正承受25年來最嚴重的蝗蟲危機，並進一步蔓延至巴基斯坦及印度等國，位置已逼近中國大陸國境線。中國農科院專家張澤華表示，蝗災飛至西藏的影響不大，但有可能在6月左右隨季風進入雲南，需要加強對西南邊境地區的蝗災監測。

綜合陸媒報導，沙漠蝗蟲被認為是世界上最具破壞力的遷徙性害蟲之一，每天可以隨風飛行150公里，存活時間為3個月左右，一隻雌性蝗蟲可以產大約300顆卵，1平方公里規模的蝗群一天的進食量相當於3.5萬人一天的進食量。

張澤華指出，中國有1000多種蝗蟲分佈，可形成災害的蝗蟲有50多種，主要包括飛蝗3亞種（東亞飛蝗、亞洲飛蝗、西藏飛蝗）、亞洲小車蝗、義大利蝗、西伯利亞蝗蟲等遷飛性蝗蟲，以及白邊痂蝗、毛足棒角蝗、寬須蟻蝗等近50種成災蝗蟲。

對於這次非洲的蝗蟲危機，張澤華提到，「我國西藏自治區與巴基斯坦、印度、尼泊爾邊境接壤區域為沙漠蝗擴散區，由於環境、氣候、食物的局限，對我國境內農業生產威脅不大，由於青藏高原的阻隔，直接遷飛進入我國內陸地區的可能性極小。」

▲源於東非的沙漠蝗蟲，現在已入侵到印度等亞洲國家。（圖／美聯社）

張澤華說，然而，沙漠蝗擴散區可到達緬甸西南部，5月份為成蟲期，如果印度洋西南季風異常強勁，翻越橫斷山脈機會將會大增，遷飛進入雲南境內可能性較大，「如果境外沙漠蝗得不到控制，災害持續暴發，6、7月下一代成蟲在西風急流與印度洋西南季風共同作用下，進入我國境內的概率陡然升高。」

張澤華還說，「我國內陸地區近30年來沒有沙漠蝗分佈及為害報導，一旦侵入，將面臨發生規律未知、監測技術缺乏、防控困難等諸多不確定性。」

張澤華特別提到，經過多年的蝗災防治實踐，中國已經形成成熟的蝗災防控應對機制，建立了相對完善的監測預警體系和防控體系，但另一方面也應密切關注沙漠蝗動態消息，參與到國際防控合作中。

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