強硬回嗆疑美論！日本防衛大臣捍衛日美同盟：挑撥成功誰最開心？

▲日本防衛大臣小泉進次郎。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

日本防衛大臣小泉進次郎昨（8）日在電視節目上強烈反駁所謂「疑美論」，指出部分勢力透過媒體與網路滲透與操縱偏頗資訊，企圖以此挑撥日美關係。同日，他與沖繩縣知事玉城丹尼展開會談，針對美軍普天間基地遷址名護市邊野古，表達支持美日同盟及強化防衛力量的重要性。

根據日媒《產經新聞》，小泉進次郎8日上午以視訊方式參加日媒《富士電視台》晨間新聞秀「sun! shine」，談及國際社會上試圖破壞日美同盟的勢力。針對節目來賓在日美同盟持疑美論態度、質疑美國川普政府沒有必要重視日本，他強調，「如果日美關係被離間成功，誰會最開心是明顯的」。

小泉進次郎提醒，媒體與網路的資訊戰可能在不知不覺中形成一股意識形態清晰的輿論，影響日本對美國的信任。對於美國總統川普言論所引發的疑慮，他強調，應保持與美國的密切溝通。至於下周安排與美國國防部長赫格塞斯的會談，他透露雙方對安全保障有一致認識。

小泉進次郎認為，「在應該與誰結盟上，我們不能被干擾，也不能動搖。」

▲小泉進次郎8日在沖繩縣那霸市與玉城丹尼進行會談。（圖／達志影像）

談及中國對日本祭出針對軍民兩用物品的出口限制，小泉進次郎表示，「雙方的對話相當重要，但針對中國單方面對日本祭出限制措施的行徑已明顯違反國際慣例，我們必須明確表態」。

他提到，日本企業已開始多拓展稀土的供應來源，但整體需求仍有6成依賴中國。他呼籲，政府應思考自主生產關鍵物資的重要性，並改變國內對防衛產業的刻板印象，讓日本自製武器與裝備成為可被理解的國家安全策略。

另外，小泉進次郎8日遠赴位於那霸市的沖繩縣縣廳，與玉城丹尼進行今年以來的首次會談。會中，他強調美軍普天間基地遷址至名護市邊野古計畫，希望地方政府能夠理解日美同盟以及強化防衛力量對保障和平生活的重要性。

對此，玉城丹尼則重申反對駐日美軍將普天間機場遷址至名護市邊野古，指出工期與完成可行性仍存在不確定性，要求中央政府應審慎考量。