美Costco主動退638元差價！　他「躺著收錢」讚：會永遠死忠

▲美國好市多主動退差價給顧客。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）儘管採用付費會員制經營，但因多項顧客友善政策，仍在全球吸引大量忠實顧客。一名美國消費者日前就在社群平台Reddit分享，自己竟然在毫不知情的情況下，收到好市多主動寄來的價差補償通知，連同一張20美元（約新台幣638元）購物卡，讓他直呼「這就是我永遠忠於Costco的原因」。大批會員更跳出來分享類似經歷，直言這種貼心服務正是他們每年願意續繳費的關鍵。

根據美國媒體Parade報導，該名顧客2025年12月中旬在Reddit的Costco專版貼出一封來自Costco的信件。Costco寫道，對於消費者先前購買的商品，「我們已重新談到更優惠的價格，並將這份節省回饋給您。」

事實上，Costco確實設有「價格調整政策」，規定商品在購買後30天內若出現降價，消費者可以申請退還差額。但這種主動退還價差的做法，完全超出消費者預期，因為一般來說，顧客必須自行申請才能獲得價格調整補償。貼文隨即在網路上掀起熱烈討論，吸引超過2.5萬名網友按讚。

貼文曝光後，其他Costco會員紛紛留言分享自己的經驗。一名網友透露，自己曾透過Costco預訂一趟歐洲旅遊，花費約4000美元（約新台幣12.76萬元），「大概在旅程結束6個月後，他們寄來約500美元（約新台幣1.59萬元）的退款，因為顯然當初我被多收了費用。」這名網友強調，「Costco已經贏得我毫不動搖的忠誠。」

另一位會員也分享類似遭遇表示，「同樣的事情一樣發生在我身上，我之前買了一台電視，他們寄來一張50美元（約新台幣1595元）的購物卡，內容也是一樣的說法。Costco真的是最棒的，拜託千萬別改變這個政策。」

從這些回應可以看出，Costco的主動退款機制已經在會員心中建立起強大的品牌忠誠度。而這次的討論串顯示，許多會員根本不需要主動提出申請，就直接收到賣場寄來的補償通知，這種「超前部署」的服務態度，讓會員們大為感動。

討論串中也出現不同聲音。部分會員坦承自己從未遇過這種好事，還有人表示明明符合退款資格，卻始終無法順利拿到補償。另外，少數網友認為這項政策其實是「低成本培養忠誠度」的行銷手段，但多數人似乎不以為意，甚至有會員打趣表示，拿到的退款反正最後還是會再花回Costco，等於是左手進右手出。