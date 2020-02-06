武漢肺炎疫情傳播超越SARS四大原因　防控有4大招

▲武漢肺炎疫情在全球延燒。（圖／記者屠惠剛攝）

大陸中心／綜合報導

根據官方公布的資料，這次新型冠狀病毒(武漢肺炎)疫情的確診病例、疑似病例目前已大幅超過SARS，而且還在持續增加中。這是什麼原因？這場戰「疫」該如何應對？

「中華預防醫學會感染性疾病防控分會」秘書長、「中山大學附屬第三醫院感染科」副主任林炳亮主任醫師周四(6日)透過網路回覆媒體指出，這次疫情發展的速度和傳播能力大幅超過SARS，分析其原因， 可能有以下4點：

一， 新型冠狀病毒情初期流行的時候，人們對這種新型疾病認識不足，忽略了它可以傳人的風險，導致疫情擴散。

二，這種新型病毒會出現潛伏期感染(具有傳播能力)和無(輕)症狀感染患者。患者沒有或僅有輕微症狀，容易漏診，如何找出這類傳染源是疫情防控的最大挑戰。

三，在傳播途徑方面，原本僅僅關注飛沫傳播和接觸傳播，但從現在的情況來看，為消化道傳播是存在的，空氣傳播的可能性也非常大。

四，感染新型冠狀病毒作為一種新的疾病，人群普遍對它沒有免疫力，導致病毒所向披靡。

不過林炳亮指出，這次新型冠狀病毒疫情雖然患病人數多，死亡人數也超過當年 SARS，但透過仔細分析，疫情也不是那麼可怕。截至目前為止，全國確診病例病死率在2.1%左右，死亡患者也主要集中在疫情源頭湖北省，而當年SARS的病死率接近10%，MERS(中東呼吸症候群)更高達30%。

這說明感染新型冠狀病毒的致死率並不是很高，大眾不必恐慌。甚至更有理由相信，隨著無症狀感染者的檢出，其感染的致死率還可能更低。

林炳亮認為，隨著對疫情認識的深入，推動疫情防控方面也要開展針對性工作：

一，是對有流行病學史的患者進行核酸篩查，盡可能找出傳染源，並給予隔離治療。

二，是盡快找到抗病毒藥物，將患者的病毒量降下來，同時把疫情傳播能力控制下來。

三，是根據傳播途徑加以干預和保護。目前最簡單而行之有效的辦法，就是戴口罩、勤洗手、居住環境保持通風、對公共設施和場地消毒。基於可能存在著消化道傳播，糞便處理、下水道管理也非常重要，應避免出現SARS時期香港淘大花園群發感染事件。

四，是保護易感染人群、加快疫苗研發進度、做好個人防護，增強自身免疫功能抵禦疾病。

至於這種的新型冠狀病毒比SARS更為「狡猾」這種說法，林炳亮表示，主要還是人們對它的認識還 不夠，例如潛伏期患者具有感染性、無症狀患者也有感染性、某些患者特別是重症患者其持續排毒時間較長等，都是它的「狡猾」、「詭異」之處。他希望透過後續加強臨床治療和科學研究，加深對新冠疫情及病毒的認識瞭解，慢慢揭開它詭異的面紗。