　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

武漢肺炎疫情傳播超越SARS四大原因　防控有4大招

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲武漢肺炎疫情在全球延燒。（圖／記者屠惠剛攝）

武漢肺炎疫情在全球延燒。（圖／記者屠惠剛攝）

大陸中心／綜合報導

根據官方公布的資料，這次新型冠狀病毒(武漢肺炎)疫情的確診病例、疑似病例目前已大幅超過SARS，而且還在持續增加中。這是什麼原因？這場戰「疫」該如何應對？

「中華預防醫學會感染性疾病防控分會」秘書長、「中山大學附屬第三醫院感染科」副主任林炳亮主任醫師周四(6日)透過網路回覆媒體指出，這次疫情發展的速度和傳播能力大幅超過SARS，分析其原因， 可能有以下4點：

一， 新型冠狀病毒情初期流行的時候，人們對這種新型疾病認識不足，忽略了它可以傳人的風險，導致疫情擴散。

二，這種新型病毒會出現潛伏期感染(具有傳播能力)和無(輕)症狀感染患者。患者沒有或僅有輕微症狀，容易漏診，如何找出這類傳染源是疫情防控的最大挑戰。

三，在傳播途徑方面，原本僅僅關注飛沫傳播和接觸傳播，但從現在的情況來看，為消化道傳播是存在的，空氣傳播的可能性也非常大。

四，感染新型冠狀病毒作為一種新的疾病，人群普遍對它沒有免疫力，導致病毒所向披靡。

不過林炳亮指出，這次新型冠狀病毒疫情雖然患病人數多，死亡人數也超過當年 SARS，但透過仔細分析，疫情也不是那麼可怕。截至目前為止，全國確診病例病死率在2.1%左右，死亡患者也主要集中在疫情源頭湖北省，而當年SARS的病死率接近10%，MERS(中東呼吸症候群)更高達30%。

這說明感染新型冠狀病毒的致死率並不是很高，大眾不必恐慌。甚至更有理由相信，隨著無症狀感染者的檢出，其感染的致死率還可能更低。

林炳亮認為，隨著對疫情認識的深入，推動疫情防控方面也要開展針對性工作：

一，是對有流行病學史的患者進行核酸篩查，盡可能找出傳染源，並給予隔離治療。

二，是盡快找到抗病毒藥物，將患者的病毒量降下來，同時把疫情傳播能力控制下來。

三，是根據傳播途徑加以干預和保護。目前最簡單而行之有效的辦法，就是戴口罩、勤洗手、居住環境保持通風、對公共設施和場地消毒。基於可能存在著消化道傳播，糞便處理、下水道管理也非常重要，應避免出現SARS時期香港淘大花園群發感染事件。

四，是保護易感染人群、加快疫苗研發進度、做好個人防護，增強自身免疫功能抵禦疾病。

至於這種的新型冠狀病毒比SARS更為「狡猾」這種說法，林炳亮表示，主要還是人們對它的認識還 不夠，例如潛伏期患者具有感染性、無症狀患者也有感染性、某些患者特別是重症患者其持續排毒時間較長等，都是它的「狡猾」、「詭異」之處。他希望透過後續加強臨床治療和科學研究，加深對新冠疫情及病毒的認識瞭解，慢慢揭開它詭異的面紗。

ET快訊
快訊／疫情有異？　中央疫情指揮中心2130記者會說明
寧波返台「錯過高鐵」住機場旁飯店　陸配今發燒送醫！
賴清德拜會白宮國安會　國台辦：搞台獨的卑鄙伎倆
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

武漢肺炎確診女跟11男開房間？警方澄清　造謠者遭拘留

加拿大網紅機上謊稱感染武漢肺炎 飛機折返賤男遭起訴

比爾蓋茲基金會捐30億　對抗新型冠狀病毒疫情！

普丁就武漢肺炎疫情表態：願向中國人民提供一切幫助

神鬼先知諾斯特拉達穆　精準預言SARS及冠狀病毒大爆發

科學家發現超級「T細胞」　一拖拉庫癌症「通殺」！

勾魂女貪官靠陪睡40多人升職 姜保紅受賄遭判刑12年

江蘇色狼假冒汗蒸館員工　藉口蓋被偷摸女客胸部

公安部：「隔空猥褻」已成性侵未成年人犯罪的新形態

還有900人想返台！湖北台辦每位聯繫了…發放口罩、消毒水

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

《女鬼橋》全新預告

向防疫人員致敬「謝謝您守護大家」　台北101連2天暖點燈：請保重自己

小屁狗歐告～愛玩「掛狗坐騎」 給朋友載著跑...特殊玩法網笑噴

WHO秘書長籲「沒理由限制出入境」再讚：若非中國努力，會有更多病例

修杰楷《天堂》想「早逝愛妻」想到哭　林予晞現身安慰：記得看我留給你的一切

還有900人想返台！湖北台辦每位聯繫了…發放口罩、消毒水

中國是真正亞洲病夫！？《華爾街日報》辱華標題爆爭議

湖北確診近2萬！金銀潭醫院院長、疫情通報第一人記大功

陸首席生化武器防禦專家進駐武漢　陳薇：準備最長期奮戰

賴清德拜會白宮國安會 國台辦：搞台獨的卑鄙伎倆

陸女發病10天才就醫！曾帶兒子到迪士尼樂園遊玩…確診武漢肺炎

武漢肺炎疫情傳播超越SARS四大原因　防控有4大招

醫護夫妻「透過聲音眼神」認出彼此　擁抱打氣後再各自工作

海基會已掌握第二批包機名單　陸委會：與對岸「熱線695次」

最大區別曝！武漢肺炎「無症狀感染者」也會傳人…專家：只有這跟健康的人不同

南韓光州醫院封院！121醫護、患者全被隔離…和平醫院翻版

武漢肺炎疫情有變化？「檢疫所今增2人送醫治療」指揮中心21:30說明

獨／和平青鳥熄燈倒數10天！「消失的書店」9個月賣萬本書：歷經波折但燦爛

北市2居家隔離竟趴趴走！1男剩5小時落跑訪友聊天　1女偷去中和訪友、逛大賣場

中華隊長經驗帶到CBA　廣州讓陳盈駿學習當領袖

只有神可以審判！徐正文「聖經說」：人沒有資格　2.9萬網轟爆

財訊／台商第一手觀察：武漢疫情引爆中國5大經濟隱憂

空頭如來襲　如何掌握時機翻身

凱達大飯店：都會享受連假新選擇

黃金理財抗疫

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

大陸熱門新聞

武漢病毒所「39歲女所長」遭疑靠夫上位！6年升官史曝

沒戴口罩逛市場！他「15秒被感染」武漢肺炎

福建毒王騙全村吃餐宴　害4000人隔離

陸女發病10天才就醫！曾帶兒子到迪士尼樂玩

快訊／罕見首例！漳州32歲男「檢測5次」才確診感染

陸肺炎確診「趴趴走接觸4000人」最重死刑

男醫生中標卻隱瞞病情...密切接觸者達百人

台爭取加入世衛組織　國台辦：民進黨「以疫謀獨」不會得逞

獨家追蹤／她被告知「2小時內到機場」：誰能上機都不知道

公婆隱瞞旅遊史...懷孕8月媳婦中標了　

武漢最美醫護臉龐網讚翻！滿臉勒痕汗水滿面

避談抹紅　徐正文聲明反問：我有錯嗎？

愛妻感染病危！男醫生摘掉口罩人工呼吸搶救

即／武漢肺炎湖北增2987確診　死亡70人

更多熱門

相關新聞

獨／他入住旅店自我隔離　「大陸返台」業者立下逐客令

獨／他入住旅店自我隔離　「大陸返台」業者立下逐客令

屏東一名男子剛從大陸返台後沒有回家，選擇前往高雄一間旅店來進行「自我隔離管理」，同時也通報衛生局，但是就在旅店業者知道男子是從大陸回來的，立刻下逐客令，要求他立刻退房，讓這名男子不知道該怎辦，求助警方。員警積極協助反應給衛生局知道，後來由高雄市消防局救護車將他送往台中的收容住所。

陸女發病10天才就醫！曾帶兒子到迪士尼樂玩

陸女發病10天才就醫！曾帶兒子到迪士尼樂玩

大陸船員下船活動　台船斥：禁止下船

大陸船員下船活動　台船斥：禁止下船

徐正文又整理「405人」　血友病童不在名單

徐正文又整理「405人」　血友病童不在名單

武漢肺炎延燒東奧籌委會成立防疫對策總部

武漢肺炎延燒東奧籌委會成立防疫對策總部

關鍵字：

新型冠狀病毒武漢肺炎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

怒轟台商包機「完全走樣」　蘇貞昌四點下令：未來「台籍弱勢」優先

快訊／台灣再確認2例武漢肺炎！

台女科學家領導開發武漢肺炎新藥

熊熊新歡曝光！「驗肌蹭吻調情」全被攝

隔離14天宿舍內部曝　台商懷念美食：回台像被當犯人

幕後／武漢返台班機數十人非台灣籍　塞了中國籍配偶、家人

武漢包機多3人！劉寶傑震怒飆罵

發燒3天奔醫院　逼問：有人從中國回來啦

偶遇鍾明軒「全妝穿碎花裙」

指揮官陳時中：今年醫院評鑑暫停！

影／桃園再傳2居家檢疫者違規　衛生局從重裁罰

駭客駭入聯合國　放國旗寫Taiwan No1

疫情衝擊產業...韓國瑜提「四大紓困」　

莉婭親上火線開戰：靠北！

3人突襲登機「其中1人就是肺炎確診」！焦糖哥哥爆氣

更多

最夯影音

更多
首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺
不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面