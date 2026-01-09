電器火災居首！基隆5層以下建築成高風險　消防局揭防火關鍵

▲低樓層住宅火災風險高，基隆消防局籲強化用電防火。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

依據基隆市2022年至2024年火災統計資料顯示，3年間平均每年發生火災約114.7件，其中以「電器因素」引發的火災占33.7%，為最主要起火原因，其次為「爐火烹煮」占18.6%。在建築物火災方面，平均每年約65.7件，占整體火災的57.3%；其中又以「5層以下建築物」平均每年51件、占78%為最多，顯示低樓層建築為本市火災高風險場所。

基隆市消防局指出，2025年初步火災統計資料顯示，全年共發生117件火災，發生時段以18時至21時最多，占全年案件的17%。起火原因仍以「電氣因素」52件居首，占比44.4%，其次為「爐火烹調」14件，占12%。

消防局提醒，民眾日常用火、用電務必落實「五不一沒有」原則，包括：電源插座不用不插、電線不綑綁折損、插頭不潮溼污損、用電不超過負載、電器周圍不放置可燃物，以及不能沒有安全標章。選購電器時，應認明符合安全標準的產品；延長線若出現發熱、破損、焦黑或使用年限過久等情形，應立即更換，避免老舊或過載引發火災。

消防局也呼籲，年終大掃除時應把握時機清理電線、插頭上的灰塵，並減少室內雜物堆積，都是有效的防火作為。此外，手機充電時應遠離可燃物，避免在沙發、衣物或紙類旁充電，以防過熱引發火災。

在廚房用火方面，務必牢記「人離火熄、寸步不離」原則，烹煮食物時如需暫時離開廚房，應先關閉爐火。許多炊事火災事故，皆因煮食過程中離開廚房未關火，導致乾燒起火所致。

消防局火災預防科長黃琦初表示，5層以下建築物結構相對單純，依法設置的消防安全設備多以滅火器及緊急照明設備為主，建議住戶主動加裝住宅用火災警報器，以利火災初期即時示警，爭取寶貴逃生時間。

消防局長游家懿進一步強調，打造安全的居住環境，除了完善硬體消防設備外，更需從日常生活中養成正確的用火、用電習慣，才能有效降低火災風險，確保市民生命與財產安全。